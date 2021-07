Předně je nutné podotknout, že následující přehled není ani zdaleka kompletní. Verze 5.14 ani ještě není formálně očíslována, aktuální vydání Linux 5.13 je na světě teprve od 27. června a následující verzi tak prozatím najdeme v rámci vývojové větve linux-next . Postupně však jsou a budou začleňovány všechny navržené změny v určitém stavu vývoje, následně se začleňovací okno zavře a nastane fáze ladění kódu. Kdo má zájem si procházet novinky detailně, shrnutí nalezne například na Phoronixu.

USB4, Thunderbolt, systémový šum

Jednou z chystaných novinek jsou pokračující práce na podpoře USB4/Thunderboltu. Ty nyní shrnul Greg Kroah-Hartman a v zásadě jde o velké čištění a opravy kódu, plus nějaké aktualizace, zejména co se týče rutin v ovladačích. Podpora USB4 v rámci Thunderbolt kódu tak bude zase o něco lepší a snad jen připomeňme, že na USB4 se pracuje od Linuxu 5.6, vydaného v začátku minulého roku. Detailní přehled je k dispozici v Gregově pull requestu.

Linux 5.14 také dostane nový systém pro sledování systémového šumu, tedy všech těch událostí na úrovních jako NMI, IRQ, SoftIRQ či CPU vláken. Nový sledovací systém osnoise by měl být schopen lépe sledovat, odkud šum pochází, zejména zdali od aplikace, nebo je jeho zdroj na úrovni hardwaru, včetně možnosti nastavení sledovacích bodů, což usnadní debuging. Dále zde najdeme vylepšení v hwlat , tedy systému pro debugování hardwarových latencí. Hwlat nyní může běžet paralelně na více CPU. Podrobnosti jsou k dispozici, včetně samotného pull requestu Linuse Torvaldse.

Alder Lake a další GPU věci

Další z těch architektonicky opravdu významných věcí, které je potřeba do podzimu připravit, je podpora nové generace CPU Intel Alder Lake. Ty jak víme přinesou variaci na koncept ARMu big.LITTLE, v první generaci použití kombinace 8 malých „Atomových“ CPU jader a 4 velkých standardních (v nové CPU architektuře s výrazně vyšším IPC oproti stávající generaci CPU Intel Rocket Lake). Intel nechce ponechat nic náhodě (zejména s ohledem na tradičně problematický scheduler ve Windows – AMD by s Bulldozerem mohla vyprávět) a tak procesory dostanou vlastní scheduler. Do Linuxu však míří aktualizace v oblasti nástrojů pro měření výkonu, které budou pro onou topologii CPU uzpůsobeny, a to včetně podpory sledování výkonu u KVM hostů. Podrobnosti k dispozici.

Pro Alder Lake zde dále bude kód pro teplotní monitoring, a to v rámci Intelova ovladače int340x . Dále Intel zahrne podporu pro Alder Lake-P a grafické jádro XeLPD.

Jako vždy se hodně změn odehraje v oblasti podpory rozličných GPU architektur. Do samotného DRM (Direct Rendering Manager), tedy kernelových ovladačů pro grafická jádra a displeje míří téměř 300 tisíc řádků nového kódu, za což jako obvykle z většiny může AMD a podpora jejích Radeonů. Dále také Microsoft, který do Linuxu 5.14 chystá nový ovladač displeje pro Hyper-V (plus podporu XMM Fast Hypercalls). Intel dále pracuje na své diskrétní grafice Xe DG1, do AMDGPU míří třeba podpora odpojení GPU za běhu či reportování throttlingu. Konečně se také objeví podpora PCI Express ASPM a u AMD ještě třeba AMDGPU/AMDKFD Heterogeneous Memory Management Shared Virtual Memory (HMM SVM). Je toho opravdu hodně, kompletní přehled je k dispozici v pull requestu.

Již dříve jsme informovali o aktualizacích v ovladači exFAT, které budou řešit chybnou funkčnost s některých exFAT oddíly, vzniklými například na SD kartách ve foťácích Fujifilmu.

Chybět nebude ani podpora nového zvukového hardwaru, konkrétně: Intel AlderLake-M, AmLogic SM1 TOACODEC, různé varianty NXP i.MX8, NXP TFA1 + TDF9897, Rockchip RK817, Qualcomm Quinary MI2S, Texas Instruments TAS2505.

Zvukový subsystém, notebooky

Kromě toho dozná vylepšení obecně zvukový subsystém, pracuje se dále například na snížení latencí USB audia (nicméně tento požadavek na začlenění Linus neschválil kvůli chybě, kterou kód dělal na jednom z jeho PC, takže uvidíme, zdali pokrok v USB audiu stihne opravu do jádra 5.14, nebo se jej dočkáme až s Linuxem 5.15).

Začleněny budou zvukové změny pro některé stroje HP a Asus, dojde na refactoring Firewire kódu a vylepšení pro Nvidia Tegra. Přehled shrnuje Takashi Iwai ze SUSE v pull requestu.

Mnohé notebooky na bázi CPU/APU AMD se dočkají podpory světelného senzoru a také senzoru přítomnosti uživatele. Na ovladači pro AMD Sensor Fusion Hub se pracuje od loňského roku a nová práce by měla zprovoznit další věci na posledních dvou generacích procesorů, tedy Ryzen 4000 „Renoir“ a Ryzen 5000 „Cezanne“.

Vedle toho právě podporu Ambient Light Sensor a Human Presence Detection. Patche pro AMD-SFH míří do Linuxu 5.14 a vedle nich také další věci kolem USB/HID, mj. Intel Sensor Hub. Kompletní přehled je v pull requestu Jiřího Kosiny. Mimochodem, do HID směřuje i podpora programovatelných tlačítek.

Sítě a další věci

Nesmíme opomenout ani sítě. Nově Linux 5.14 přinese ovladač Intelu IOSM jako nový M.2 ovladač modemu. Jde o nějakých 9 tisíc řádků nového kódu. Dále čekejme podporu MikroTik 10G/25G NIC či NVMeTCP offload bits, což přinese velké poklesy zátěže CPU a výrazné snížení síťových latencí. V neposlední řadě pak ovladač Intel IGC dostane AF_XDP zero-copy.

To vše a další novinky jako signed BPF programy, podporu Qualcomm MSM8998 (plus WIFi na QCN9074 a WCN6855), Mellanox BlueField Gigabit Ethernet, různých vylepšení 6GHz WiFi, pokračujících prací na Multi-Path TCP (MPTCP) a mnohé další shrnuje Jakub Kicinski v pull requestu.

Ještě z dřívějška připomeňme konec starého IDE ovladače. Další várkou novinek jsou tradiční součást repertoáru, vylepšení souborového systému Btrfs, která shrnuje David Štěrba ze SUSE v pull requestu.

Dále Linux 5.14 nabídne podporu softwarového CPU jádra OpenPOWER Microwatt. To staví na architektuře Power ISA 3.0 a lze jej provozovat na mnoha různých FPGA.

Potěšeni budou též majitelé minipočítače Raspberry Pi 400 s klávesnicí, jehož podpora se v Linuxu 5.14 objeví.

Mnoho vylepšení zvyšujících výkon dozná i souborový systém XFS. Naopak například končí starý ovladač RAW_DRIVER , poskytující přímé unbuffered I/O spojení mezi blokovými zařízeními. Jeho budoucí odstavení se plánovalo více než 10 let a podobně dlouhou dobu bylo doporučeno jej nepoužívat.

Pár slov závěrem

Tolik tedy k Linuxu 5.14 pro dnešek. Tento přehled zdaleka není kompletní a vyčerpávající, avšak tuto větu můžeme psát prakticky pod jakýkoli článek o nové verzi jádra už řadu let. Jak přibývá nasazení Linuxu (jak se říká: od televizorů, hodinek či smartphonů až po HPC či automotive segment), přibývá i vývojářů Linuxu a také podpory rozličného hardwaru a generačních vylepšení té myriády střípků, které Linux tvoří.

Dobrým příkladem je AMD, potažmo ovladač AMDGPU. Kdo si vzpomene na doby, kdy Richard Stallman postával v sálech s transparentem, aby lidé nekupovali od ATI, ten ví své. Co AMD koupila ATI a začala vývoj otevírat, věci jsou zcela jiné. Dnes, i díky Playstation 4 a 5 a jejich běhu na upraveném FreeBSD, musí AMD chtě-nechtě více a více investovat do vývoje pro GPU a díky obrovskému úspěchu posledních let s Ryzeny či EPYCy platí totéž i pro CPU. A podobně to má i řada jiných firem a i když jejich příspěvky do společného největšího softwarového projektu lidstva jsou třeba méně viditelné, je skvělé, že už se všichni netočí jen kolem podpory Windows či macOS.