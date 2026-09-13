Co přinese Plasma 6.8 i GNOME 51, mono písmo od Intelu žije dál

Týden v KDE: nepřekvapivě vylepšená budoucí Plasma 6.8
Budoucí vydání KDE Plasma 6.8 je opět hlavním tématem týdne mezi vývojáři tohoto desktopového prostředí. Jednou z novinek je zahrnutí zálohovacího nástroje Kup do Plasmy, což pro něj znamená mimo jiné pravidelné aktualizace v rámci jednotlivých vydání Plasmy.
Z hlediska uživatelského rozhraní míří do Plasmy 6.6.7 jedno vylepšení pro Discover, který opět zobrazuje i Snap verze aplikací ve výběru zdroje, Snap verze tak nejsou nabízeny jako samostatné aplikace. Vše ostatní už je záležitost mířící do Plasmy 6.8. Jde například o přehlednější nastavení kopírovací schránky pro obrázky a MIME akce, vylepšení ovládání hlasitosti, kde už nedochází k rušivým změnám zvuku při velmi rychlé změně hlasitosti, či vždy správné zobrazení softwarové klávesnice na přihlašovací obrazovce, nezávisle na nastavení její typické viditelnosti.
Přepracován je i widget vstupní metody, úprav doznalo menu Kickoff, které je nyní vždy vhodně velké pro veškerý obsah v bočních panelech (snaží se zcela vyhnout scrollování v této části). Vylepšena je i navigace klávesnicí ve widgetu digitálních hodin. V seznamu nejčastěji používaných stránek v Nastavení systému nově není hned po instalaci prázdno, ale je zde přehled častých výchozích stránek, dokud uživatel historii dostatečně „nenakrmí“. Widget napájení a baterií nově používá čísla s pevnou šířkou, aby zarovnání vždy sedělo a ostatní prvky UI kvůli tomu „neposkakovaly“.
Ještě jedna oprava míří za tento týden do Plasmy 6.6.7. Týká se opravdu divné chyby v Kickoff menu, které může obsahovat fantomové reprezentace aplikací v jiných kategoriích, pokud uživatel scrolluje a pak přepne do jiné kategorie. Opraveno.
Plasma 6.7.6 přinese jednu vlastní opravu týkající se jisté zvláštní chyby a nabídky sítí ve widgetu. Jinak vše ostatní už míří do budoucí Plasmy 6.8 a jde celkem o sedm věcí. V přehledu tohoto týdne pak Nate a John zmiňují též dvě opravy do Frameworks 6.31 a jednu pro Qt 6.11.1. Plasma 6.8 pak díky implementaci v KWin přinese podporu Wayland protokolu
commit_timing a nižší latence v RDP spojeních.
Týden v GNOME #265: blížící se GNOME 51
Za GNOME a uplynulý týden tu máme Wayland kompozitor GNOME Mutter, který dostal podporu pro uživatelské profily akcelerace vstupu (GSetting nastavení
custom-accel-config), což je novinka mířící do GNOME 51.
Kalendář zase nabídne upravený, přepracovaný a vyčištěný dialog editoru událostí, zmenšení množství kódu projektu o slušných 1500 řádků, otevírání adres v GNOME Mapách (či jiné mapové aplikaci) přímo z nabídky, úpravu týdenního zobrazení i pro režim zobrazení s vysokým kontrastem, či podporu MS Teams odkazů. Vylepšena je navigace klávesnicí v měsíčním zobrazení a přibyly různé další optimalizace.
Z aplikací třetích stran vypichuje přehled tohoto týdne fitness tracker Jogger s podporou importu cvičení ze zařízení Garmin, postupu k měsíčním či ročním cílům, sledování pro boty či kola, automatické pozastavení cvičení, metriky grade adjusted pace či 3D přeletovou mapu. Vylepšeny jsou i statistické přehledy.
Intel zvrátil rozhodnutí o konci projektu open-source písma
Intel v rámci „katování kostů“ zrušil mezi open-source projekty i svůj font One Mono. Nyní ale toto rozhodnutí vrací zpět. Celé to proběhlo v posledních dnech, takže možná ani většina lidí změnu nezaregistrovala. Na rozdíl od řady překvapivě uzavřených projektů, kde třeba z Intelu odešli vývojáři, nebo došlo k jejich ukončení z důvodu ukončení samotného hardwaru (to byl případ dávné technologie Optane Memory) je toto celé zanedbatelné. Jistě neočekávejme v One Mono nějaké velké změny, písmo je de facto hotové a mnohými používané, nicméně projekt nyní opět „žije“.
GTK 4.24 přináší lepší neceločíselné škálování a přesnější GDK Frame-Clock
Začátkem srpna jsme psali o novinkách plánovaných pro GNOME 51. Jednou z nich byla podpora Wayland protokolu
ext-background-effect-v1, který tehdy vydaná beta verze Mutteru 51 obsahovala. Právě ta je součástí nové verze balíku GTK 4.24, která bude srdcem GNOME 51 příští týden. Dále v ní nacházíme novější verzi Wayland protokolu pro textové vstupy a zejména podporu snappingu pro obrazové body při neceločíselném škálování. Věc, kterou popisoval vývojář Benjamin Otte na svém blogu už v květnu zlepší kvalitu zobrazení při neceločíselném zvětšení na HiDPI monitorech.
Druhou významnou novinkou je pak přepracovaný GDK frame-clock, který zajišťuje vyšší přesnost a tudíž prezentování jednotlivých obrazových snímků v konkrétní moment, plus jako benefit jsou zde menší propady snímkové frekvence. GTK4 také nyní na Androidu zarovnává časování snímků s obnovovací frekvencí. Vylepšena je dále také podpora SVG, nicméně uložení a obnova sezení se odsouvá až na GTK 4.26, nestihlo se to.