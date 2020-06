 »   »  Dá se ještě žít bez systemd?

O něco kompletnější je distribuce morpheus, což je dnes již odvržené dítě některých členů suckless, nicméně ještě mezi nimi panuje jistá symbióza.

Nezbytný screenshot:

Guix od doby svého zrodu prošel přejmenováním na GuixSD (System Distribution), resp. guix je stále označení pouze pro funkcionálního správce „balíčků“. Od minule vydané verze 0.8.3 prošel dalším vývojem a čerstvě je k dispozici jako GuixSD 0.9.0. Pokud ještě stále nevíte o co jde, pak doporučuji pročíst stránku Guix(SD) Alana Webbera, která je velmi heslovitým a názorným popisem.

Co je podstatné, je vzestupný počet vývojářů, kteří se na guixu podílejí, narůstající aktivita v konferencích a přidávání nových vlastností – v poslední verzi nezbytné kontejnery, zajímavé grafování závislostí balíků i služeb, nebo příkaz pro ověření, že balíček (substitute) skutečně odpovídá kódu ze kterého deklaruje že vznikl. Je potřeba říci, že vývojáři primárně nevytváří distribuci, ale „jen“ nástroj, kterým se celá distribuce dá vytvořit a spravovat.

Screenshot GuixSD by mohl pocházet z kdejaké distribuce, která používá XFCE, jen zde je zobrazen nezbytný ~/.guix-profile , který byste jinde marně hledali. Přestože pokrok v 0.9.0 je velmi znatelný, je třeba říci, že to stále není úplně pro běžné použití, protože spousta věcí se chová jinak než jste zvyklí. Je to krom jiného i daň za čistotu distribuce, ale především je to dáno zcela jinou filosofií práce s „balíčky“.

Samozřejmě, stále existuje možnost používat OS jako je Slackware, který je ale jen ve vleku událostí a systemd ho nejspíš nemine, obdobně to dopadne u PCLinuxOS. Pak už vám zbývá jen Linux From Scratch a spousta práce.

Zajímavé je, jak se se systemd vyrovnává nelinuxový svět, především BSD, případně ten linuxový ale nesystemovyd.

V Ubuntu např. nejdříve vznikl systemd-shim, který byl v podstatě vrstvou nad stávajícím initem a zprostředkoval služby, které systemd poskytuje přes D-Bus apod. a jsou nezbytné k fungovaní zbytku světa. Shim používal i Debian, v momentě kdy Ubuntu i Debian přešly na systemd, se shim v podstatě přestal vyvíjet.

Podobný osud zdá se postihl i openrc-settingsd.

Zajímavá byla i nutnost vytvořit fakesystemd pro docker kontejnery, která ale zdá se byla poněkud kontraproduktivní.

Dalším pokusem, který zdá se nebude pokračovat, je uselessd, kde je i popsáno, proč vývoj nebude dále pokračovat – nedostatek zájmu a neustále se měnící chování systemd, což je podstatou celého problému s vytvořením jakékoli „compat“ vrstvy pro systemd.

BSD ale v podstatě jinou možnost než vytvořit něco jako systemd-shim nemá. Zatím to vypadá na systembsd.

Dle mého soudu je to poměrně jednoduché. Rozeberme si jednotlivé skupiny.

Většina uživatelů o tom, zda jejich distribuce bude či nebude obsahovat systemd, nebo zda budou mít možnost zvolit něco jiného, nerozhoduje, protože je to nezajímá, je to pod jejich rozlišovací schopnost. Noví (a často mladí) uživatelé, budoucí správci, nic jiného nepoznají a jsou pro každou špatnost, staří nemají čas s každou verzí lámat přes koleno základní stavební kámen OS, na kterém pracují.

Současní správci běžících verzí Linuxu se systemd ještě nebyli nuceni přijít do styku, protože správci jsou konzervativní. Například Debian 7 jej neobsahuje – čas se ale pomalu nachyluje (podpora 7 končí 2016–02, zřejmě bude prodloužena stejně jako u 6 až do 2018–05). Stejně tak CentOS 6 resp. RHEL 6 (Q2 2017), Ubuntu 14.04 LTS (2019–04). Správce tedy reálné masovější nasazení systemd teprve čeká. Je to vidět i na tom, že hledáním ve vyhledávačích je prakticky nemožné najít relevantní informace k různým problémům. Protože desktopoví uživatelé problémy nemají/neřeší (nebo řeší tak, že třeba logování v podstatě vypnou) nebo je nedokáží spojit se systemd.

Každému správci pak doporučuji sledovat „černou kroniku“ (případně další ze stránek sytemd – třeba Fedory) a doufat, že zrovna jeho verze systemd bude ve stabilním vydání upgradeovatelná na poslední opravenou verzi, protože i Fedora spojuje upgrade systemd často s celým novým vydáním. Každý SW má chyby, jen správce by byl rád, kdyby jich init měl hodně málo.

Pro tvůrce distribucí je vždy nejjednodušší jít s davem, který se pomalu ale jistě vytvořil tlakem systemd. Je to takový efekt „El Niño“ – podle jedné povídky bylo možné čůráním do vody na správném místě, kdesi v jižní Americe, změnit počasí na jiné části zeměkoule. Vzhledem k tomu, že doposud žádná alternativa nevznikla a v podstatě jediná při životě udržovaná alternativa je OpenRC, je zde volba jasná, což dokazují i všechny velké distribuce.

Poslední skupina, která by mohla mírně systemd ovlivnit jsou vývojáři všeho možného balastu. Jejich vztah k systemd bude ale víceméně neutrální, dokud jim systemd neintegruje a nezruinuje zrovna jejich koníček. Půlka jich pak migruje na systemd a půlka se na vývoj vykašle, protože to za ně udělá systemd a oni to stejně dělali jen volném čase. Výsledek je jasný.

Jak se snaží naznačit i tento příspěvek systemd není tak hrozný a není to ani konec světa nebo vývoje. Faktem ovšem zůstává, že má poměrně dalekosáhlé důsledky, které přesahují i hranice linuxového písečku, neboť morfují i doposud široce portovatelná prostředí.

Osobně ve mně vzbuzuje jemné obavy i prohlášení, cituji:

We try to get rid of many of the more pointless differences of the various distributions in various areas of the core OS. As part of that we sometimes adopt schemes that were previously used by only one of the distributions and push it to a level where it's the default of systemd, trying to gently push everybody towards the same set of basic configuration. This is never exclusive though, distributions can continue to deviate from that if they wish, however, if they end-up using the well-supported default their work becomes much easier and they might gain a feature or two.