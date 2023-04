Další novinky pro Linux 6.4: oprava pro AMD Ryzen Picasso, tabletový přepínač pro Lenovo Yoga

Další funkcionalita pro Intel Meteor Lake

Věčným tématem posledních mnoha měsíců jsou přípravné práce na podpoře příští generace procesorů Intel Meteor Lake. Psali jsme o tom třeba loni v červenci a následně v srpnu o tom, že Intel v Meteorech bude mít multimédia v samostatném výpočetním bloku a do toho firma připravuje evoluční skok ze stávajícího ovladače i915 na next-gen, lépe pohánějící grafická jádra od Gen12/Xe výše. Na poli podpory zejména Meteor Lake se toho zkrátka děje hodně.

Před třemi týdny zamířily od vývojové větve DRM-Next například patche pro HDCP a PXP, tedy práci s chráněným videem. Nadále platí, že pro testování této funkcionality je potřeba ji ručně aktivovat, neb je ve zkušební fázi, ale nyní už v rámci budoucí verze Linux 6.4. Další patche zprovozňují pro Meteor Lake podporu načítání firmwaru Display Microcontrolleru (DMC), a to jistě není konečná. Intel jako vždy poslední měsíce před uvedením nové CPU architektury šlape na plyn, aby podpora byla včas hotova. V Linuxu 6.4 ještě jako experimentální, ve verzi 6.5 už nejspíš jako produkční.

Patche pro SAGV

Ty méně viditelné věci, které Intel do příštího jádra posílá, zahrnují například podporu SAGV, neboli System Agent Geyserville, agenta pro ladění hodnoty napětí a frekvence, kterýžto má podporu právě v (i)GPU Intel Gen12 a vyšších. Intel také stihl připravit patche s opravami pro Panel Self Refresh (PSR), správu napájení GPU, DisplayPort MST a další věci.





Vývoj podpory Intel Arrow Lake a Lunar Lake

Jak víme, Meteor Lake má určité výrobní komplikace, takže nepůjde o nástupce souasné desktopové 13. generace Raptor Lake, ale o čistě mobilní řešení s menším počtem CPU jader. Do desktopů by měl Intel přinést refresh stávající generace, na který později (možná už na jaře 2024, ale věřme dnes něco plánům Intelu) naváže Arrow Lake, již 2nm generace CPU pro socket LGA1851. Logicky tak probíhá, byť oproti Meteor Lake, ranější fáze příprav na její podporu v Linuxu. Leccos se stihne už v rámci Linuxu 6.3, více věcí pak v 6.4. Prozatím jde spíš o základní aktivaci podpory, zahrnutí příslušných ID čipů v částech linuxového jádra.

Nástupce Arrowu, tedy Lunar Lake, již dostává první patche, opět velmi elementární zprovoznění identifikace čipů, v tuto chvíli v oblasti audio části.





Mimochodem zhruba od začátku tohoto roku kolují informace vycházející přímo z úst zástupců Intelu, že právě Lunar Lake bude od dob Skylake / 2014 opět zbrusu novou, od základů překopanou a revoluční architekturou, podobně jako teba první Zeny u AMD. Ale zatím nejásejme, rok 2025 je ještě daleko.

Oprava pro laptopy a AMD Ryzen Picasso

Návrhově starší notebooky s platformou AMD Picasso, tedy generace APU Zen+/Vega zhruba z roku 2019, dostanou další opravy. Vývojáři AMD pro tyto Ryzeny od řady 3200 výše až po 3780U dostanou opravenou správu napájení (dodavatelé notebooků u této první generace často neimplementovali ve firmwaru podporu tzv StorageD3Enable, používaný ve stavu s2idle), která vyřeší nefungující uspání/probuzení stroje při použití NVMe úložiště. Aktualizací, které zčásti přijdou už do Linuxu 6.3 a zčásti do Linuxu 6.4, se pak celkově dočká subsystém ovladače AMD PMC (Power Management Controller). Vše shrnuje v mailing listu vývojář Mario Limonciello, který do AMD přišel z Dellu před necelými dvěma roky.

Tablet Acer Iconia One 7 konečně s podporou dotykové obrazovky

Ikonický tablet let dávno minulých konečně dostane v Linuxu podporu dotykové obrazovky. Sice je to už zhruba 10 let, co Acer Iconia One 7 B1–750 přišel na trh a jeho CPU architektura Intel Atom se v tabletech či smartphojnech už dávno nepoužívá, ale to nebrání dokončení podpory dotykové obrazovky tohoto přístroje v Linuxu 6.4. Stane se tak díky novému ovladači pro řadič dotykové obrazovky Novatek se sběrnicí i2c. Má-li někdo i po 10 letech funkční Iconii 7 s funkčním akumulátorem, může přemýšlet o provozu na čistokrevném Linuxu.

Přepínač tabletového režimu pro Lenovo Yoga