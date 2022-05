Deset důvodů, proč odejít z Facebooku

Tento článek je překladem textu Top Ten Reasons You Should Quit Facebook, jehož autorem je Dan Yoder. Vydáno pod licencí Creative Commons BY-SA.

Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že zruším účet na Facebooku. Chci vás vyzvat k tomu, abyste udělali totéž. Mé důvody jsou částečně altruistické a částečně sobecké. Altruisticky si myslím že jako firma se Facebook chová neeticky. A sobecky bych byl rád, kdyby má sociální síť odešla z Facebooku, abych tam sám o nic nepřicházel. V každém případě, tady je mých „deset nej“ důvodů, proč byste se měli připojit ke mě a mnoha dalším a zrušit účet.

10. Pravidla používání Facebooku jsou naprosto jednostranná. Začneme s tím základním. Pravidla použití tvrdí, že Facebook nevlastní jen vaše data (oddíl 2.1), ale když je nebudete udržovat aktuální a přesná (oddíl 4.6), může být váš účet zrušen (oddíl 14). Můžete samozřejmě tvrdit, že ta pravidla existují jen proto, aby chránila zájmy Facebooku a v praxi nejsou vynucována, ale v kontextu s dalšími jejich aktivitami je tahle ochrana velmi slabá. Jak sami později uvidíte, není důvod si myslet, že mají dobré úmysly. Oni v zásadě vidí své zákazníky jako neplacené zaměstnance vytvářející hromadně obsah a konzumující reklamu.





9. Výkonný ředitel Facebooku se může pochlubit zdokumentovanou historií svého neetického chování. Už od úplného počátku Facebooku se objevují otázky ohledně etiky pana Zuckerberga. Podle serveru BusinessInsider.com využíval data z Facebooku pro získávání e-mailových hesel a čtení soukromé pošty, aby tak zdiskreditoval své konkurenty. Tato obvinění, přestože jsou neprokázaná a někdy zastaralá, každopádně vyvolávají otázky o etice ředitele největší světové sociální sítě. To je zvláště zajímavé ve chvíli, kdy zjistíte, že Facebook zaplatil více než 65 milionů dolarů, aby urovnal jeden soudní spor. V něm byl Zuckerberg obviňován z krádeže celé myšlenky Facebooku.

8. Facebook otevřeně vyhlásil válku soukromí. Zakladatel a ředitel Facebooku řekl vloni v lednu na obranu přístupu Facebooku k soukromí: „Lidé považují za příjemné nejen prosté sdílení většího množství různých informací, ale také jejich zveřejnění a sdílení s více lidmi. To je sociální norma, která se jednoduše vyvíjí v čase.“ Nedávno, když představoval Open Graph API, řekl: „… standardně je přednastaveno sdílení.“ To v podstatě znamená, že Facebook o vás nechce jen vědět všechno a vlastnit vaše data, ale také je chce dát k dispozici všem. Což by samo o sobě nemuselo být neetické, kdyby ovšem…

7. Facebook předvádí model ‚když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají‘. Ve stejnou chvíli, kdy vývojářům vysvětlují, jak pracovat s vašimi daty pomocí nového API, zároveň mlčí o důsledcích pro uživatele. Což se rovná postupu když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Facebook vás přiměje k tomu, abyste sdíleli informace, které byste zřejmě jinak nezveřejnili, a pak je dá k dispozici všem. Protože zpeněžuje informace o vás kvůli reklamě, rovná se to navádění uživatelů, aby o sobě dávali informace inzerentům. To je také důvod, proč je v tomto ohledu Facebook výrazně horší než Twitter: Twitter vytvořil jen velmi jednoduchá (a tím pádem důvěryhodnější) pravidla a jeho zákazníci vědí, že všechny tweety jsou veřejné. To je také důvod, proč se o Facebook zajímá FTC (Federal Trade Commission), a proč jej lidé žalují (a proč pak vyhrávají).

Aktualizace: Podívejte se na skvělý přehled od EFF, který dokumentuje změny v pravidlech soukromí na Facebooku.

6. Facebook je tyran. Když Pete Warden předvedl, jak funguje lapání ptáčků (tím že posbíral všechna data, která Facebook omylem zveřejnil kvůli změně v pravidlech), tak ho zažalovali. Mějte na paměti, že se to stalo těsně předtím, než představili Open Graph API a řekli, že „…standardně je přednastaveno sdílení“. Takže proč vlastně žalovat nezávislého vývojáře a začínajícího podnikatele za to, že zveřejnil nějaká data, když je právě plánujete zveřejnit sami? Jejich plán je docela jasný: nechtějí, aby jejich uživatelé věděli, kolik informací je o nich doopravdy dostupných. Jedna věc je říkat vývojářům, jak krásné bude všechno to sdílení a něco úplně jiného je pak vidět, jak vypadají reálná data, která si můžete stáhnout a otevřít v MatLabu.

5. I vaše soukromá data jsou sdílena s aplikacemi. V současné době všechna svá data sdílíte s aplikacemi, které jste si nainstalovali. To znamená že nedůvěřujete jen Facebooku, ale také všem výrobcům aplikací. Někteří z nich jsou ale tak malí, že se příliš nestarají o bezpečnost vašich údajů a někteří mohou být ještě pochybnější než Facebook. V praxi to znamená, že všechny vaše údaje – a opravdu všechny – musejí být považována za veřejné, kromě stavu, kdy byste nikdy nepoužili žádnou aplikaci. To ve spojení s OpenGraph API znamená, že už nedůvěřujete jen Facebooku, ale celému ekosystému okolo něj.

4. Facebook není dostatečně technicky schopný, aby se mu dalo věřit. I když pomineme všechny etické problémy, pořád nemůžu dostatečně důvěřovat technickým schopnostem Facebooku, který zajišťuje, aby má data nebyla ukradena. Jako příklad uveďme nedávno představené tlačítko „Like“, které jen usnadňuje spammerům cestu do mého profilu a oni tak mohou jednoduše spamovat mou síť. Nebo co takový krásný způsob sběru dat z profilů? To jsou jen poslední špičky ledovce, stejně jako nedávné zpřístupnění všech uživatelských profilů nebo cross-site scripting díry, které opravovali dva týdny. Buď se vůbec nestarají o vaše soukromí nebo nemají dostatečně kvalifikované techniky. Nebo prostě obojí.

3. Je opravdu hodně těžké smazat účet na Facebooku. Jedna věc je zveřejnit informace nebo oklamat uživatele, aby to udělali, ale druhá věc je, že jakmile se jednou rozhodnete, že už to stačilo, je velmi složité smazat vlastní účet. Nikdo vám nezaručí, že Facebook opravdu smaže vaše data a navíc si je může uchovávat každá aplikace, kterou jste kdy použili. A ještě k tomu je mazání účtu neskutečně (a úmyslně) matoucí. Když navštívíte nastavení svého účtu, najdete tam možnost deaktivovat svůj profil, což ale není totéž jako ho smazat. Deaktivace znamená, že je stále možné vás například označovat na fotografiích, Facebook vás může nadále spamovat (můžete samozřejmě v rámci deaktivace zrušit zasílání e-mailů, ale je velmi snadné to přehlédnout, protože si myslíte, že svůj účet právě mažete). A konečně, když se znovu přihlásíte, tak to vypadá, že se vůbec nic nestalo! Vlastně se deaktivace příliš neliší od toho, když se nějaký čas nepřihlásíte. Abyste skutečně smazali celý účet, musíte najít odkaz pohřbený hluboko v nápovědě (tím „pohřbený“ myslím, že je třeba pěti kliknutí, abyste se tam dostali). Nebo můžete prostě kliknout sem. V zásadě se Facebook snaží zmást uživatele, který jim tak dovolí udržovat jeho data i poté, co „smazal“ účet.

2. Facebook nepodporuje (doopravdy) otevřený web. Open Graph API má svým názvem zakrýt svou uzavřenou povahu. To je špatné, protože pak všichni umožníme Facebooku sbírat ještě více dat. O to horší pak je, že si většina uživatelů ani neuvědomí, že tato data jsou veřejně dostupná. A ještě horší pak je, že Facebook tvrdí že ta data vlastní a je jediným jejich zdrojem. Navíc mají ještě žaludek říkat tomu „otevřené“, když je to doopravdy celé vlastněné Facebookem. Tuhle funkci vůbec nemůžete využít, pokud nejste na Facebooku. Skutečně otevřená implementace by měla fungovat s libovolnou sociální sítí a měla by vypadat asi jako OpenLike. Velmi podobně Facebook implementoval OpenID natolik, aby mohli tvrdit, že jej podporuje. Zároveň ale agresivně propaguje vlastní proprietární alternativu zvanou Facebook Connect.

1. Samotná Facebook aplikace stojí za houby. Ať jsou to různé farmy, války mafií, „top news“ (které vždycky ukazují špatně – dá se to někde nastavit?) a haldy nastavení soukromí, otravné reklamy (se všemi informacemi o mně, nejlepší, co mohou zřejmě dělat, je nabízet seznamky, protože, uh, jsem sám) a další tisíce tisíců mizerných aplikací, je pro mě Facebook naprosto k ničemu. Ano, zřejmě si jej můžu lépe přizpůsobit, ale celá navigace je naprosto absurdní, takže se nebudu obtěžovat. (A navíc nedokážu ani změnit barvy nebo si nastavit vzhled nebo udělat cokoliv, abych si přizpůsobil profil.) Ani nechtějte vědět, jak pomalu se vaše stránka načítá. Facebook je prostě otravnější než cokoliv jiného.

Facebook je očividně předurčen k tomu, aby přidával funkce jakékoliv konkurenční sociální sítě ve snaze převzít vládu nad webem (což je nekonečný příběh jdoucí zpět k AOL a CD, které doslova padaly z nebe). Přestože Twitter není nejpoužitelnější věcí na světě, alespoň má své zaměření a nesnaží se být vším pro všechny.

Často slyším lidi hovořit o Facebooku, jako by to byl monopol. On ale není. Nic nám nedluží. Můžou si dělat co chtějí, samozřejmě v rámci práva. (A pamatujte si, že i toto kritérium je docela fádní, když je řeč o sociálních sítích.) To ale neznamená, že se my doopravdy musíme zaplést s nimi. Navíc jejich dlouhodobý úspěch není vůbec zaručen – už jsme všichni zapomněli na MySpace? No ano, zapomněli. Bez ohledu na ohromný hype zůstává faktem, že Sergei Brin, Bill Gates nebo Warren Buffett by mohli získat majoritní podíl ve Facebooku, aniž by sáhli na svůj bankovní účet. A příjmy Facebooku zůstávají v porovnání se zavedenými technologickými společnostmi více méně na úrovni chyby zaokrouhlení.

Přestože je sociální síť novou zábavnou kategorií webových aplikací, která zažívá pozoruhodný růst, není Facebook zdaleka jediným hráčem. Nemám rád jejich aplikace, ani to, jak dělají obchody, a tak jsem se rozhodl používat jiné služby. A vy můžete také.

TIP: Jak natrvalo zrušit účet na Facebooku a jako ho jen deaktivovat?

(Za pomoc s překladem děkuji svému příteli Robertu Krátkému.) – pozn. překladatele