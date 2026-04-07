Distribuce antiX Linux 26 aneb rozběhněte svůj starý 32bitový počítač

Používejte staré počítače
Co se dozvíte v článku
Autor je zakladatelem a i dnes hlavním správcem distribuce od jejího vzniku v roce 2007, kdy projekt začal jako odnož tehdejšího systému MEPIS. Stojí za striktním odmítáním systemd a prosazováním softwaru s nízkými nároky na hardware. Autor sám preferuje demokratizaci technologií a věří, že lidé by neměli být nuceni vyhazovat staré stroje jen proto, že moderní software je čím dál náročnější.
Jeho cílem je mimo jiné umožnit lidem s nízkými příjmy nebo v rozvojových zemích používat počítače staré 15–20 let k plnohodnotné práci. Nelze nevidět filozofický odpor k monopolům a centralizaci moci, kterou dle jeho vize představuje např. systemd. Software je vybírán tak, aby uživatele nesledoval a nepodléhal korporátním zájmům. Místo univerzálních a mnohdy složitých konfiguračních nástrojů vyvíjí tým antiX vlastní jednoúčelové skripty (antiX-magic), které jsou otevřené a snadno čitelné.
Jako nezávislý recenzent však cítím, že bych autorovu filozofii popsat měl, když už nic jiného, máme zde distribuci z poněkud jiného soudku. Opravdu rád zkouším různé Linuxy a také různé programovací jazyky. Také od nejrůznějších lidí dostávám staré počítače a staré tiskárny. Rád lidem, mají-li zájem, oživím letité PéCéčko třeba právě pomocí antiXu. Včetně starých dobrých 32bitových strojů, ať již si o nich myslíme cokoliv. Proto moje recenze nebude zahrnovat pouhý popis distribuce, ale také skutečné využití starších počítačů.
Nebudu řešit porovnání jejich příkonů s moderními procesory ARM. Zaměřím se na to, jak paní účetní nebo živnostníkovi oživit starý počítač, kterého se nechtějí nebo nemohou zbavit. Mateřská škola, která vlastní osm notebooků typu Toshiba se 4 GB RAM, kde jsou dnešní Windows 10 již nepoužitelné a Windows 11 nenaistalovatelné, nemá v současné době finanční prostředky na obnovu hardwaru. Všichni výše uvedení však potřebují pracovat, tak co s tím?
Směr jménem antiX
Jestliže byl můj dříve recenzovaný Slackware ve znamení stability a konzervatismu sysVinitu, antiX 26 znamená svobodu volby. Jednou z největších technických zajímavostí této verze je integrace pěti různých init systémů přímo v jedné instalaci:
- runit – extrémně rychlý init podporující paralelní start, obsahuje minimalistický kód
- sysVinit – klasika, kterou známe např. ze starých časů Slackwaru
- dinit – moderní, na závislostech založený init, který se snaží o eleganci a rychlost
- s6-rc a s6–66 – pokročilé sady nástrojů pro správu služeb
Tvůrce distribuce uvádí, že z důvodu absence systemd a jeho nahrazení lehčím eudev systém nepůsobí jako černá skříňka. Služby jsou pod kontrolou, logy čitelné a start trvá vteřiny i na starých sestavách s mechanickými disky – toto mohu v plné míře potvrdit. Nepřekvapí volba elogind a absence snapů či flatpaků.
antiX na rozdíl od domovské distribuce stále a v plné míře podporuje 32bitové architektury. Nabízí plnohodnotné verze pro i686 a dokonce stále udržuje speciální non-PAE jádra. Máte-li v šupleti něco s Pentiem M, Atomem nebo Celeronem, antiX 26 je jednou z mála zbývajících cest, jak na takovém stroji provozovat aktuální a bezpečný software.
Komunita na fórech si tuto péči nesmírně pochvaluje a někteří diskutéři proto distribuci označují jako ekologický projekt, který brání tvorbě elektroodpadu. Tato velezajímavá vlastnost mě inspirovala k tomu, abych jeden z 32bitových strojů vyzkoušel. A nejen vyzkoušel, ale alespoň nějaký čas skutečně používal. Pokud se stane, že Linux podporu těchto nesmrtelných strojů přeci jen nakonec ukončí a ony budou stále z hardwarového hlediska funkční, ani tak netřeba strkat hlavu do písku.
Instalujeme
K dispozici jsou v současné verzi již jen dvě 32bitové a dvě 64bitové edice. Full nabízí několik lehkých grafických prostředí a initů včetně kancelářského balíku LibreOffice – vždy čerstvé verze, jen u součásti Base jsem musel manuálně doinstalovat několik potřebných balíků. Core instaluje pouze textové prostředí vhodné pro server či manuální nastavení grafické stanice. Na rozdíl od dřívějších dob již nejsou k dispozici edice Base a Net.
Distribuce antiX 26 využívá repozitáře Debianu 13, kde je Qt6 standardem a nepřekvapí, že instalátor byl přepsán do této verze grafické knihovny. Qt6 použité v novém instalátoru a dalších systémových nástrojích (antiX-viewer) vyžadují procesor s podporou SSE3, takže majitelé velmi starých procesorů Pentium 4, AMD Athlon XP nebo první generace Atomů se budou muset poohlédnout jinam. Distribuce sdílí a upravuje instalátor z MX Linux.
Instalátor antiXu je přímočarý a rychlý s moderními prvky, které jsou již delší dobu standardem u hlavních distribucí. Skutečná síla se však skrývá v živém prostředí (live). Technologie Persistence a ISO Snapshot jsou v rámci antiXu dotaženy k dokonalosti. Není problém vytvořit si živé USB, na které se ukládají změny. Skutečně jedním kliknutím lze vytvořit vlastní instalovatelné ISO svého aktuálního systému, což je skutečně ojedinělé.
GNOME a KDE jsou zde přeci jen mimo hru, antiX sází na lehkotonážní správce oken a jejich vyladěnost již v základu. Výchozí IceWM doplňuje Fluxbox, JWM a dlaždicový Herbstluftwm. Co však dělá antiX skutečně unikátním, jsou jeho vlastní utility (tzv. antiX Magic). Autor a komunita vytvořili sadu nástrojů, které v jiných distribucích nenajdeme:
- antiX Control Centre – rozcestník umožňující nastavení sítě, firewallu, vzhledu, účtů, tiskáren, balíčků, ale také třeba modemů
- App Select – okamžitý vyhledávač aplikací, který nahrazuje klasické menu, které je však samozřejmě stále přítomné
- Wingrid – Nástroj, který do klasických plovoucích oken IceWM přidává dlaždicování
- antiX-cli-cc – ovládací centrum pro terminál
- 1-to-1-voice-antix – šifrovaná konverzace mezi dvěma počítači
- 1-to-1-assistance-antix – vlastní řešení vzdáleného přístupu
- ssh-conduit – vlastní ssh nástroj
- a další.
Rychlost a stabilita
Z hlediska výkonu je antiX 26 skutečným králem. Procesor většinu času odpočívá, ukazatel obsazené paměti po startu zobrazuje něco přes 200 MB, prohlížeč Firefox ESR je zde upraven tak, aby šetřil zdroje, přehrávač XMMS potěší nostalgiky a správce souborů zzzFM nabízí rychlost závodního koně.
Nejenže je antiX 26 rychlý, ale také velmi stabilní. Během mého testování jsem nenarazil na žádné závažné chyby nebo pády systému. Zjistil jsem pouze dva malé problémy, které jsem rychle vyřešil. LibreOffice Base potřebovala doinstalovat několik balíků, i když správce Synaptic ukazoval, že je tato součást nainstalovaná korektně.
Na mém testovacím 32bitovém počítači IDE Lazarus, které mi pro vývoj na těchto strojích přijde velmi vhodné, vždy při zahájení kompilace zamrzlo a s ním i celý počítač a to jak při instalaci z balíčkovacího systému, tak z webu distribuce nebo pomocí nástroje fpcupdeluxe. Zajímavé je, že ve virtuálním prostředí s využitím 32bitové architektury problém nebyl.
Lazarus však plně podporuje křížovou kompilací, takže i tuto nesnáz lze řešit. Jen na okraj podotýkám, že ve dřívějších verzích instalátoru bylo možné zapínat a vypínat systémové služby, nyní tato možnost není k dispozici (i když záhlaví nastavení viditelné je), věřím, že další minoritní verze toto opraví. Vždy lze se službami pracovat později pomocí řídicího centra nebo příkazové řádky.
Případ první: živnostník Karel z České Lípy
Teorie je krásná, ale praxe ještě krásnější. Povaha této distribuce si přímo říká o dvě případové studie, které prověří opravdovou použitelnost nejen tohoto systému, ale také hardwaru, na který distribuce ve velké míře cílí:
Ahoj, Luďo, známý mi říkal, že budu muset pořídit nové počítadlo.
Ukaž mi to… hmmm… Windows desítky, Word, Excel a účetnictví, hele, starý dobrý PC Fand je fakt nesmrtelný. Co ti nefunguje?
Je to pomalé a prý těm Windows už skončila podpora. Co si mám koupit, aby to moc nestálo?
Počkej, třeba to ani nebude potřeba. Hele, máš tam zákazníka, jdi se mu věnovat a když si něco koupí, napiš to na paragon. Já se v tom trochu pohrabu.
Mezi tím dumám: Hmm, ten počítač je asi patnáct let starý, procesor má jenom 32bitů a má to 4GB paměť. Po všech těch aktualizacích to nabíhá několik minut a Excel jakbysmet. Účto je ve Fandu a běží v pohodě, ale neaktuální prohlížeč je problém. Výsledek – jasný kandidát na vhodnou linuxovou distribuci, jen to Kájovi budu muset lidsky vysvětit.
Tak co, jak to vypadá?
Hele, Kájo, kápnu božskou. Já nejsem prodejce počítačů a moc dobře víš, že jsem víc koňák, než íťák. Protože z toho nic nemám, tak ti teda řeknu, že jestli jsi ochotný pár hodin obětovat malému zaškolení, můžeš si tenhle počítač nechat a na konci budeš moct psát dopisy, tabulkovat, účtovat, prohlížet web a chodit i na bankovnictví a neřešit nepodporovaný systém.
Takže to není pomalé? Mně přijde, že jo.
Teď je to pomalé jako naložený náklaďák, ale když tam dáme nový systém, pofrčí to jako moje kobyla Havča. Slyšel jsi někdy o Linuxu?
Jenom od tebe a vidím to na tvém starém počítači. Šlo by to teda i u mě?
Jasně, dohodneme se takhle. Zítra ráno mám volno. Ten počítač si teď odnesu, neboj, všechna data zazálohuju, takže o nic nepřijdeš a pozítří tě naučím s tím Linuxem pracovat. Do té doby budeš psát paragony, stejně je ale okurková sezóna, takže to dáš. Nemám pravdu?
Hele jestli to půjde a fakt ten stroj zase rozjedeš, tohle se neodmítá. Ani nevíš, jak jsem rád!
Ale vím, nejsi první a určitě ani poslední, kdo tohle ocení. To mi věř.
Spokojený uživatel
Sám jsem překvapen, jaká je dnes stále výborná podpora 32bitových procesorů. antiX linux startuje téměř okamžitě, Firefox frčí i na 4GB RAM, žádné programovací jazyky nemají problém. V dnešní době umělé inteligence není obtížné při zadání vhodné architektury, návrhových vzorů a udržení modelu v určitých mantinelech vytvořit jednoduchý program, který skutečně používám, tedy Evidenci dětských táborů – GUI aplikace v mé oblíbené Adě. Včetně kontraktů a formátního ověření Spark, ale jistě, pro tento program je to opravdu zbytečné, ovšem z mé strany nesmírně zajímavé.
Klidně i v moderním Pascalu, ale také v Pythonu nebo JavaFX, vše je plně použitelné. Jako fanda starého dobrého PC Fandu jsem si v Rustu zkusil TUI aplikaci s využitím balíčku Ratatui, jako by z oka vypadla výše uvedenému účetnictví nebo Ordinaci soukromého lékaře. LibreOffice Base svojí funkci také plní a nakonec jsem u všech řešení došel k uspokojivému závěru.
Výsledek? Po krátkém zaškolení má Karel zase rychlý stroj s aktuálním a dostatečně bezpečným operačním systémem, nastavený firewall, tiskárnu i skener, používá LibreOffice, Účto 2026 (DOSBox) a Datovku (i když ta není nutná, stačí webový prohlížeč). Bankovnictví funguje také bezproblémově. Při potřebě nějakého zásahu se u něj zastavím a vše zařídím nebo využiji parádní aplikace antiX pro vzdálené připojení a komunikaci, takže pokud počítač fyzicky neselže, budou všichni spokojeni.
Případ druhý: ředitelka mateřské školy
Pane Šťastný, až budete mít chvilku, můžete se zastavit? Ráda bych se zeptala na něco ohledně počítačů a administrativy.
To víte, že ano, zítra, až hodím dceru do školy, přifrčím. Všechno si připravte a zmákeme to jako vždycky.
Moc vám děkuji, to je paráda. Víte, holky (učitelky) mi říkaly, že mají strašně pomalé počítače a často jim nejde tisknout. A já doma mám jeden starší stroj a prý už není podporován.
Z toho si nic nedělejte, tohle už jsem pár krát řešil. Uděláme to takto – já si obejdu všechny třídy, podívám se spolu s učitelkami na počítače i na tiskárny a odpoledne se jukneme i na ten Váš domácí stroj. Uvidíme, co se dá dělat.
Co jste prosím zjistil?
Zvládneme to, nemějte strach. Všechny aplikace, které používáte, zachováme. Jen musíme nahradit Windows za Linux, o kterém jsem Vám už minule vyprávěl.
A myslíte si, že to děvčata zvládnou?
Určitě, jediné, co se změní, je pracovní plocha a způsob práce se soubory, zbytek zůstává totožný. Opravdu všechny aplikace budou stejné a dámy budou pracovat jako dříve.
Tak to jste moc hodný. Ještě jsem se zapomněla zmínit, že od příštího roku máme dle nového nařízení MŠMT přecházet na nový školkový informační systém. Tady jsou podklady. Nebude s tím problém?
Vydržte, juknu na to… ne, nebude, tento systém běží u poskytovatele stejně jako Vaše webové stránky. Jediný způsob, jak se na něj dostanete, je pomocí webového prohlížeče. A ten bude k dispozici na všech počítačích i Vašich chytrých telefonech. Vidím, že máme testovací přístupy, můžeme to hned vyzkoušet.
Paráda a poslední otázka. Jak to bude s mým systémem pro společenství bytů?
Doma máte stroj s Windows XP a starším Excelem, který na tuto aplikaci bohatě stačí. Jsou zde dvě možnosti. Stroj necháme tak jak je, funguje bez problémů. K tomuto systému nepotřebujete internet, vidím, že jen tisknete výkazy. Alespoň nebude lákat děti, ty už si dnes počítač bez internetu nedovedou představit. Druhá možnost je nainstalovat tam také Linux podobně jako ve školce, pak by s internetem problém nebyl a kancelářský balík, který v práci používáte, tento systém bez problémů zvládne.
Moc a moc vám děkuji, se školkou jsme dohodnuti a s domácím počítačem si to ještě rozmyslím. Tady není třeba spěchat, pokud dobře chápu.
Přesně tak, pokud něco funguje tak jak má a dostačuje Vaším požadavkům, nemá smysl nic měnit. Počítače nám mají přeci pomáhat.
Zachráněné počítače
No jo, je to podobné jako s Kájou, jenomže tady je strojů drobet více. Paní učitelky mají osm notebooků většinou typu Toshiba se 4 GB RAM a Windows 10. Už jsou zvyklé na LibreOffice, protože mateřinka na MS Office nemůže uvolnit peníze a proč taky, když kancelář zadarmo je pro ni více, než dostatečná.
Tiskárny jsou rozličných typů, někdy se zasekne papír nebo dojde toner, ale vesměs fungují. Učitelky pracují s obrázky a s tabulkami, výjimečně napíší dopis. Takže Firefox, LibreOffice a funkční tisk je vše, co potřebují. Paní ředitelka používá na míru psanou aplikaci v LibreOffice Base, předělanou z dřívějšího MS Access. Poté samozřejmě Datovku a bankovnictví.
Takže jaká je diagnóza? Stačí zaškolení na Linux a školka ušetří několik desítek tisíc. Jen to dámám musím podat rozumně a postupně, na druhou stranu v práci mají Windows, doma Android, takže Linux určitě nebude problém. Paní ředitelka se doma stará o společenství vlastníků bytových jednotek. Má zakoupen excelovský program hrdě nazvaný Informační systém správce společenství vlastníků bytových jednotek. Ten používá makra, dnešní verze LibreOffice si však s tímto poradí a nebylo třeba nic měnit, Calc pracuje stejně jako Excel.
Pestrý svět z mnoha příběhy
Lidé se vyvíjejí. Svět okolo nás se vyvíjí a kdo se nepřizpůsobí, stane se minulostí. I oživení staršího počítače moderním systémem je vývoj, i když to tak na první pohled možná nevypadá. Pokud starší počítač dělá svojí práci i v dnešní době, není důvod jej měnit.
Na druhou stranu instalovat antiX na moderní PéCéčko asi nebude to pravé. Když vidím paní účetní v úctyhodném věku, která pouze pomocí klávesnice tančí ve fandovském Účtu, musím říci „klobouk dolů“. Není divu, uživatelské rozhraní se téměř nezměnilo, autoři jen přidávají potřebnou funkcionalitu pro aktuální legislativu a uživatel je rád, že má před sebou již třicátým rokem de facto stejný systém.
Mladý vědec provádějící složité výpočty na kvantovém počítači s aplikací napsanou v Rustu a v Pythonu podporovanou umělou inteligencí je v dnešní době stejně potřebný jako paní účetní. A já jsem rád, že v oblasti avioniky a ve vesmíru se stále používá moje oblíbená Ada, která někomu připadá jako dinosaurus, jinému však nikoliv a nadto si v dnešní otevřené době mohu prozkoumat opravdu profesionální rámec s volně dostupným zdrojovým kódem. Můžu si napsat také GUI aplikaci pro dětské tábory, Ada se pomocí nástroje Alire, který, pokud se nepletu, vesele okopírovala z Rustu, dostává také do moderní doby a jsem tomu rád.
To se mi na světě líbí, je pestrý a každý si v něm může najít to svoje, ostatně proto jsme tady, abychom zkoumali a posouvali se stále dále, ať již jakýmkoliv způsobem.