Distribuční věstník: RHEL zdarma pro otevřené projekty, příprava nového Slackware

Red Hat Enterprise Linux for Open Source Infrastructure

Společnost Red Hat oznámila vydání (zprávička na Rootu) nového bezplatného programu určeného pro potřeby softwarových projektů Red Hat Enterprise Linux (RHEL) for Open Source Infrastructure. Ten by měl poskytovat jednodušší, čistší a lépe zdokumentovaný RHEL pro otevřené projekty. Red Hat vedle Fedory a CentOS Stream pravidelně poskytuje zdrojové kódy RHEL komunitě. Tento krok by tomuto procesu měl dát určitý standard a transparentnost.

RHEL 8.0

Slackware

Fandové nejstarší aktivní distribuce se nedávno doslechli zajímavé novinky. Slackware changelog poukázal na nadcházející verzi slibující velké přepracování systému i balíčků. Aktualizovaná knihovna glibc-2.33 je jedná z nejvýznamnějších novinek Slackwaru 15.0. Linuxové jádro i všechny ostatní balíčky budou aktualizovány tak, aby nové verzi glibc nejlépe vyhovovaly. Nutno dodat, že nová verze je v případě Slackwaru výjimečná událost. Poslední stabilní verze 14.2 vyšla před čtyřmi lety a verze 14.1 tři roky před ní.

Slackware 15.0 alfa

Sailfish OS

Na Linuxu založený operační systém pro mobilní zařízení Sailfish OS vznikl před sedmi lety poté, co Nokia ukončila snahy o vývoj vlastního systému. Na systém MeeGo tehdy navázala finská společnost Jolla. Nedávno vydala čtvrtou verzi svého operačního systému.

Mezi jeho hlavní novinky patří nové jádro integrovaného prohlížeče Gecko, spouštění aplikací v bezpečném sandboxu, podpora aplikací z Androidu, vylepšení notifikací, skenování QR kódů přímo v aplikace fotoaparátu nebo skupiny kontaků v adresáři. Sailfish OS 4.0.1 „Koli“ lze zatím oficiálně nainstalovat na Sony Xperia XA2 a Xperia 10, brzy se však očekává rychlé rozšíření tohoto seznamu.

SailfishOS

Xubuntu

Technický vedoucí Xubuntu a vývojář Xfce Sean Davis sdílel informace o pokroku ve vývoji nadcházejícího Xubuntu 21.04. Zřejmě není třeba dvakrát vysvětlovat, že se jedná o nejnovější verzi Ubuntu s Xfce coby výchozím grafickým prostředím. Xubuntu 21.04 „Hirsute Hippo“ přináší Xfce 4.16, linuxové jádro 5.10 LTS, Python 3.9, GCC 10.2. GNU C Library 2.33 a spoustu dalších novinek. Kromě toho se můžeme těšit na nové klávesové zkratky pro rychlejší navigaci, aktualizovanou dokumentaci a pár vychytávek převzatých od „většího bratra“ Ubuntu.

Xubuntu 21.04

Nově vydáno

Na Manjaru založená distribuce Mabox Linux vyšla ve verzi 21.02. Ferdinand Thommes oznámil vydání průběžně aktualizované linuxové distribuce siduction 21.1.0. Jedna z nejmenších distribucí Tiny Core Linux se dočkala vydání s číslem 12.0. Na Debianu založená distribuce Netrunner oznámila vydání verze 21.01.