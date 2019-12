 »   »  DNSSEC s BIND 9.9 snadno a rychle

# rndc signing -nsec3param 1 0 10 deadbeef example.com

Číselné parametry určují postupně hashovací algoritmus NSEC3 (jediný definovaný je 1 – SHA256), flagy (žádné), počet iterací hashování (10 je rozumná hodnota) a konečně sůl, která zabraňuje použítí tzv. rainbow tabulek. Jde o libovolné šestnáctkové číslo dlouhé až 255 bytů. Důrazně zde doporučuji odolat pokušení k použití zprofanovaných slov jako cafebabe , deadbeef nebo faceb00c .

Podepsaná zóna je uložena v provozním adresáři v souboru s příponou .signed . Kromě toho se v daném adresáři ještě nachází žurnálový soubor sledující změny v původním nepodepsaném souboru a žurnálový soubor podepsaného souboru. Podepsaný soubor je v surovém formátu, pokud jej chceme prozkoumat, je třeba použít utilitu named-compilezone :

# named-compilezone -f raw -j -o - example.com /var/cache/bind/example.com.signed zone example.com/IN: loaded serial 9 (DNSSEC signed) example.com. 60 IN SOA ns.example.com. hostmaster.example.com. 9 120 10 3600 60 … OK

Změny DNS dat provádíme stejně jako před zavedením DNSSECu – editací nepodepsaného zónového souboru a reloadem serveru. Důležité je při každé změně zvýšit sériové číslo zóny v SOA záznamu, jinak ji BIND odmítne načíst. Sériové číslo podepsané zóny sleduje číslo nepodepsané zóny, automaticky je ale zvyšováno při obnovování podpisů nebo manipulaci s klíči.

Krok 3: sdělení nadřazené zóně

Posledním krokem k vytvoření řetěžu důvěry je umístění otisku klíče do nadřazené zóny. K tomu slouží utilitka dnssec-dsfromkey :

# dnssec-dsfromkey /etc/bind/keys/Kexample.com.+013+32462 example.com. IN DS 32462 13 1 5E6C8…9D20C8 example.com. IN DS 32462 13 2 AB779…8A9001875886A0FF9170A2579AC9E1AB

Vygenerované otisky se liší pouze algoritmem hashovací funkce, která je u kratšího SHA1, u delšího SHA256. Není třeba umisťovat do nadřazené zóny oba, zcela postačuje ten druhý, bezpečnější.

Speciálním případem jsou registry domén .cz a .eu . Tyto registry nepřijímají DS záznamy, ale rovnou celé veřejné klíče. Důvod je ten, že DS záznam je otiskem jak veřejného klíče, tak i doménového jména. Registry .cz a .eu pracují s tzv. keysety, které mohou být přiřazeny k většímu množství doménových jmen. Příslušné DS záznamy si pak registr vyrobí sám. Pro nás je důležité, že do keysetu vkládáme přímo obsah souboru s veřejným klíčem.

Krok 4: výměna klíče

Ačkoli je klíč daného algoritmu dostatečně silný, může nastat časem potřeba klíč vyměnit. Ani to není příliš obtížné, byť jistá ruční práce je vyžadována. Nejprve vygenerujeme nový klíč stejně jako v kroku 1 a sdělíme BINDu, že jej má používat:

# cd /etc/bind/keys/ # dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 -fK example.com Generating key pair. Kexample.com.+013+11957 # chmod g+r *.private # rndc sign example.com

V tuto chvíli jsou aktivní oba klíče a můžeme tedy změnit DS záznam v nadřazené zóně tak, aby mířil na nový klíč. Po určité době, kdy se změna projeví a starý klíč se stane nepotřebným, můžeme naplánovat jeho deaktivaci (přestane být používán k vytváření podpisů) a poté jeho odstranění ze zóny:

# cd /etc/bind/keys # dnssec-settime -I now -D +35d Kexample.com.+013+32462 dnssec-settime: warning: Permissions on the file ./Kexample.com.+013+32462.private have changed from 0640 to 0600 as a result of this operation. ./Kexample.com.+013+32462.key ./Kexample.com.+013+32462.private # chmod g+r *.private # rndc sign example.com

Tímto je starý klíč okamžitě deaktivován a zcela odstraněn po 35 dnech – v této době by už zaručeně měly být všechny podpisy přegenerovány a klíč tedy bude bezpečné odebrat. To proběhne automaticky; BIND totiž adresář s klíči pravidelně kontroluje a s klíči nakládá podle časovacích metadat.

Závěrem

Podpora automatického podepisování s inline signingem umožňuje nasadit DNSSEC všude tam, kde je používán BIND. Nedochází zde k žádnému zásahu ani na straně vstupu, kde je obsluha stejná jako dříve, stejně jako není potřeba nijak upravovat případné slave servery, tedy za předpokladu, že používají přiměřeně aktuální software. Použití algoritmu ECDSA a jediného klíče celý postup zjednodušuje tak, že prakticky není potřeba věnovat žádnou péči navíc.