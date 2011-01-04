Root.cz  »  Bezpečnost  »  Unbound: DNS resolver s podporou DNSSEC za dvě minuty

Unbound: DNS resolver s podporou DNSSEC za dvě minuty

Petr Krčmář
4. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty
21 nových názorů

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos – stori
Ilustrační obrázek
O technologii DNSSEC se v posledních letech hodně mluví, v Česku především. Jsme v aplikaci tohoto bezpečnostního rozšíření DNS nejrychlejší na světě. Přesto většina uživatelů a administrátorů pořádně neví, jak celou tu komplikovanou věc ve vlastní síti nasadit. Je to jednodušší, než by se mohlo zdát.

Stručně a jasně o DNSSEC

Cílem DNSSEC je chránit uživatele před zfalšovanými DNS údaji. Ty by totiž mohly odvádět nepozorovaně lidi například na phishingové stránky. DNSSEC přidává do DNS záznamu elektronický podpis, který potvrzuje jeho pravost. Překotné nasazování DNSSEC způsobilo publikování takzvaného Kaminského útoku, který umožňuje rekurzivnímu DNS serveru podstrčit falešné informace, které jsou pak rozšiřovány dále.

Pokud vás zajímá podstata celé technologie DNSSEC, určitě si přečtěte seriál Ondřeje Surého, který vše vysvětluje velmi podrobně. V Česku je pomocí DNSSEC chráněno asi 15 % domén, což se sice nezdá jako příliš vysoké číslo, přesto to z nás ve světovém měřítku dělá DNSSEC velmoc.

Přestože je celý DNSSEC velmi komplexní a jeho pochopení vyžaduje nemálo studia (třeba už zmíněného seriálu), dobrou zprávou je, že pro samotné nasazení nepotřebujete nic z toho vědět. Stačí prostě nainstalovat správný rekurzivní DNS server a provést jeho (docela triviální) konfiguraci. Právě tímto praktickým nasazením se dále bude zabývat tento článek.

Unbound je náš muž

DNSSEC je tedy spuštěn, kořenová zóna je podepsaná a tak nám nic nebrání v ověřování pravosti podepsaných domén. To by za nás měl dělat DNS server našeho poskytovatele, který používáme. Bohužel většina poskytovatelů ještě DNSSEC do svých DNS neimplementovala, takže se budeme muset zařídit sami. Je možné si bez problému nainstalovat Unbound i na lokální počítač, pokud jej nemáme možnost připravit pro celou sít.

Zřejmě nejpoužívanějším DNS serverem vůbec je BIND. Je velmi mocný a umí vše, co byste kdy mohli od DNS serveru chtít. Bohužel to zároveň znamená, že se jedná o software, jehož ovládnutí není příliš snadné a řada uživatelů se jej tedy bojí. Pravdou je, že v případě rekurzivní DNS pro lokální síť se jedná o pověstný kanón na vrabce.

Unbound je přímou konkurencí serveru BIND a je určen právě pro nasazení v roli rekurzivního serveru. První návrhy Unboundu byly vytvořeny teprve v roce 2004. Později přišly investice od společností VeriSign, NLnet Labs a dalších a tak v roce 2006 začal vývoj skutečně produkční aplikace. Dnes jej najdeme ve většině distribucí, včetně těch pro embedded zařízení jako OpenWRT. Nasazení je skutečně otázkou několika minut.

Jdeme na to

Instalace by měla být naprosto triviální, stačí použít balíčkovací systém. Mimochodem Unbound existuje i pro Windows. Nemám možnost něco takového otestovat, ale předpokládám, že se vše bude chovat naprosto stejně.

Konfiguraci najdete v /etc/unbound/unbound.conf. Celý soubor je připravený a dobře komentovaný, neměli byste se v něm ztratit. V první řadě je třeba nastavit rozhraní, na kterých bude Unbound poslouchat a obsluhovat dotazy. Standardně jsou nastaveny jen lokální adresy IPv4 i IPv6:

interface: 127.0.0.1
interface: ::1

Pokud chcete dělat překlad i jiným počítačům v síti, nastavte IP adresy některého z vnějších rozhraní. Další důležitá volba určuje, ve kterém souboru je uložen veřejný klíč kořenové zóny. Ten je jediným centrálním bodem důvěry v celém DNSSEC a proti němu se pak kontrolují podpisy nižších autorit až k té nejnižší.

auto-trust-anchor-file: "root.ds"

Do souboru /etc/unbound/root.ds ještě musíme tento klíč uložit. Najdeme ho na IANA.org a pravost můžete ověřit pomocí SSL nebo GPG. Prověření provedeme tak, že ze stejného adresáře na serveru IANA stáhneme ještě soubor root-anchors.asc nebo root-anchors.p7s. Poté spustíme pro SSL:

$ openssl smime -verify -noverify -inform DER -in root-anchors.p7s -content root-anchors.xml

Nebo pro GPG:

$ gpg --recv-key 0F6C91D2
$ gpg --verify root-anchors.asc root-anchors.xml 

Ze staženého a ověřeného XML souboru vytvoříme jeden řádek, ve kterém jsou položky odděleny mezerou. Celý tento řádek zkopírujeme do zmíněného souboru root.ds. Příjemné je, že klíč musíme získat jen na začátku při první konfigurací serveru. Unbound jej bude v budoucnu získávat z DNS sám a o aktualizaci klíče se tak už nemusíme nikdy starat. Samozřejmě server potřebuje mít právo zápisu do zmíněného souboru.

A to je vše. Teď už stačí namířit konfiguraci našeho počítače (nebo počítačů) na nás nový DNS server. Stačí v souboru /etc/resolv.conf uvést řádku

nameserver 127.0.0.1

Programy žádající systém o překlad adresy tak budou automaticky používat náš DNS server. Výsledkem také bude, že by mělo vše probíhat rychleji, protože náš Unbound si bude udržovat už přeložené adresy v cache. Pokud chceme, aby záznamy sám obnovoval těsně před vypršením, přidáme mu do konfigurace ještě užitečnou volbu:

prefetch: yes

Zkouška ohněm

Existuje několik možností ověření. Nejjednodušší je použít příkaz dig a hledat ve výstupu správný flag. Konkrétní příklad:

$ dig +dnssec www.dnssec.cz|grep ad
;; flags: qr rd ra ad

Pokud DNS sever vrátil flag „ad“, znamená to, že provedl ověření a vše proběhlo v pořádku. Můžete ještě vše vyzkoušet na doméně rhybar.cz, která má schválně špatný DNSSEC podpis, aby bylo možné ověřit vše i na „podvrženém“ záznamu. Na příkaz

$ dig +dnssec www.rhybar.cz

byste tedy neměli dostat žádnou IP adresu. Pokud oba výše uvedené příklady fungují, používáte správně DNSSEC.

Uživateli na očích

Obecnou nevýhodou DNSSEC je, že je pro uživatele vlastně skryt a vše probíhá na pozadí. To řadu lidí znervózňuje, protože to vypadá, že se vlastně „nic neděje“. Existují ovšem nejméně dva způsoby, jak vše ověřit přímo uživateli na očích.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Na webu DNSSEC.cz je k dispozici grafický ukazatel – klíč – měnící barvu podle toho, zda váš DNS server DNSSEC podporuje nebo ne.


Druhou možností je rozšíření pro Firefox jménem DNSSEC Validátor. To se usídlí v adresním řádku Firefoxu a obarvuje se podle toho, jak vám DNSSEC funguje. Nezapomeňte po instalaci v nastavení zvolit správný DNS server.


Vstoupit do diskuse (21 názorů)

Autor článku

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek
Dobrý den, rozumíte tomu špatně. Odstraněním RRSIGů způsobíte nefunkčnost (odpověď nebude validní).
Ondřej Surý

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů