Nový NTFS ovladač dostává podporu O_TMPFILE
V rámci vývoje podpory souborového systému NTFS se v budoucím jádru Linux 7.5 objevuje vylepšení o tzv.
O_TMPFILE, tedy o podporu nakládání s dočasnými soubory na úrovni tohoto filesystému.
NTFS oddíly i s použitím nového ovladače, který je v jádru od verze 7.2, tak budou moci vytvářet anonymní nepojmenované dočasné soubory s „jepičím životem“, nebudou-li následně propojeny do konkrétní adresářové struktury souborového systému. Díky patří vývojáři Baolin Liu pracujícímu na čínském Kylin OS. Po čtyřech cyklech kontroly a revizí kódu jsou patche připraveny k začlenění ve větvi
ntfs-next dostatečně včas pro začleňovací okno jádra Linux 7.5, které se otevřeně později před koncem tohoto roku.
Volitelná blokace /proc/kcore zvýší bezpečnost
Lepší zabezpečení bude možné s jádrem verze 7.5 dosáhnou při aktivaci volitelného blokování
/proc/kcore. Nastavení bude nutné aktivovat explicitně, výchozí konfigurace jádra bude nadále nechávat
/proc/kcore otevřené, se standardním nastavením
CONFIG_PROC_KCORE.
Phoronix doplňuje, že
/proc/kcore je virtuální soubor pouze pro čtení, který poskytuje celý obsah fyzické paměti systému a virtuálního adresního prostoru jádra ve formátu ELF core dump. Využívá se třeba pro live kernel debugging, forenzní analýzu paměti, ELF inspekce atd. Přístup je omezen na roota či procesy disponující nastavením
CAP_SYS_RAWIO, takže se zkrátka hodí přidat možnost ještě jedné cesty navíc, jak přístup k těmto citlivým datům omezit. Patch připravil vývojář Chris Down z Meta a očekává se bezproblémové začlenění v rámci příprav jádra Linux 7.5.
Ovladač AMDXDNA dosáhl verze 1.0, podpora Ryzen AI NPU10 a NPU11 míří do jádra 7.5
Vývojáři AMD dotáhli do finále akcelerátorový ovladač AMDXDNA a s ním tak v rámci jádra Linux 7.5 zamíří mezi šíré masy podpora NPU jednotek v novějších Ryzenech. Dá se říci, že AMD tak po dvou letech srovnává krok s podporou téhož na Windows, která tu pro Ryzeny AI řad byla hned od jejich uvedení na trh.
Phoronix to přímo komentuje slovy, že to bylo reálně až dříve v tomto roce, kdy se NPU jednotky Ryzenů AI staly na Linuxu obecně použitelnými pro běh velkých jazykových modelů (LLM), díky práci na FastFlowLM a lokálním AI serveru Lemonade.
Současně s touto verzí přichází také oficiální podpora AIE4 zařízení, tedy produktů vybavených AMD AI Engine 4. Melo by jít o Ryzeny AI s architekturou Zen 6, které mezi běžné zákazníky přijdou v příštím roce. Obecně také přibývá v AMDXDNA podpora NPU10 a NPU11, což jsou další revize procesorů AMD, kde ale zatím nevíme, zdali nejde ještě o další SoC na bázi Zen5.
Identifikace produktů Intel Coral Rapids a Razor Lake
Součástí oprav podpory x86, které zamířily ještě do vývojové verze bližšího jádra Linux 7.4-rc4 jsou v podání vývojářů Intelu i nová ID identifikující procesory řad Coral Rapids (serverové Xeony) a Razor Lake (běžné Core modely).
Tyto produkty se na trhu objeví nejspíš nejdříve v roce 2028, což se může zdát jako dlouhá doba. Avšak tím, že Intel tato ID posílá do jádra, které vyjde ještě letos, připravuje půdu pro použitelnost na ID navazujícího kódu, který už uvedené procesory skutečně rozběhá, ať už v rámci následné verze 7.5 či 7.6. Proto ještě rc-čko řady 7.4, aby vše ostatní nemuselo čekat na proběhnutí začleňovaícho okna pro verzi 7.5. Nyní již v jádru čekají na budoucí použití identifikátory
INTEL_CORALRAPIDS_X či
INTEL_RAZORLAKE /
INTEL_RAZORLAKE_L /
INTEL_RAZORLAKE_U /
INTEL_RAZORLAKE_S – tedy vedle Xeonů také vše od ULV verzí až po desktopové procesory řady Razor Lake.
Doplňme, že Razor Lake je generace desktop CPU Intel, která přijde po Nova Lake, jejíž uvedení je plánováno na začátek příštího roku. V rámci Razor Lake se už šušká, že by Intel konečně mohl potěšit i staromilce a po mnoha letech s hybridními CPU přinést také model s 12 velkými jádra a velkou cache v pouzdře, což se obecně považuje za ideální budoucí konfiguraci (nejen) pro hráče her.
Whitelist pro Xeony s možností Peer-To-Peer DMA
Vybrané řady serverových Xeonů se v rámci jádra Linux 7.5 dostanou na whitelist (tedy vlastně allowlist, že?) těch, které mohou využívat peer-to-peer DMA alias P2PDMA přenosy. Xeony tak dostanou podporu věci, kterou EPYCy od AMD již umějí. Využití tento zlepšovák nachází třeba ve virtualizaci. U Xeonů je seznam vybraných řad prakticky maximální: od Skylake výše, až po současné Diamond Rapids. Podrobnosti přidává Pavel Popov z Intelu, který funkčnost otestoval s Arc B60 a VMware ESXi 9.0 na platformě Emerald Rapids.
Lepší podpora více Intel GPU s velkou VRAM
Intel se rozhodl zmrazit své snahy na poli herních GPU a o to více přitlačit na poli v datacentrech a AI / LLM, čemuž odpovídá současná a budoucí nabídka výpočetních karet – vzpomeňme říjnové ohlášení až 480GB modelů řady D. Pro takové produkty jeho vývojáři vylepšují podporu v jádru, ať už se týče nadstandardně velkého množství onboard paměti na kartách, tak právě většího množství karet v systému.
Nově se tak třeba mění paměťový limit pro GEM/TTM buffer objekty v jaderných ovladačích GPU z 1 TB rovnou na 8 TB, kde se předpokládá právě osazování vyššího množství karet řady D v rámci jednoho stroje. Jde o stejný pull request do vývojové větve drm-misc-next, tedy pro začlenění v budoucím jádru Linux 7.5.