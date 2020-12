elementaryOS bude mít vícedotykové ovládání, UBports podporuje alternativní systémy

elementaryOS

Linuxová distribuce elementaryOS bude ve své nadcházející verzi podporovat vícedotykové ovládání. Na Ubuntu 20.0.4 LTS založené elementaryOS 6 dostane tuto dlouho očekávanou funkci. Kromě jiného slibuje také tmavé téma vzhledu, které by mělo být jednotné jak pro systém, tak pro všechny aplikace.

elementaryOS 6

UBports

Tým UBports přidal zajímavou novou funkci do svého instalátoru systému. Touto novinkou je možnost nainstalovat alternativní operační systém. UBports instalátor byl upraven, aby mohl sloužit jak pro instalaci Ubuntu Touch, tak LineageOS nebo Androidu. Aktualizace pro tento instalátor vycházejí každý druhý týden. V té poslední byla mimo to vylepšena i detekce zařízení.

Ubuntu Touch

NetBSD

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak nabíhá v počítači operační systém? Co se děje pod povrchem, když se procesor snaží načíst jádro systému? Maciej Grochowski sepsal detailní vysvětlení, jak moderní počítače bootují. Pro tuto prezentaci použil jako příklad NetBSD. Podle jeho slov, vám pochopení tohoto procesu pomůže seznámit se moderními hardwarovými platformami. Takže pokud se chcete ponořit do tajů bootování, tak směle do toho.

NetBSD 9.1

HardenedBSD

Tým vývojářů operačního systému HardenedBSD vyvíjí bezpečnější verzi FreeBSD. V posledním zpravodaji projektu byly nastíněny některé pokroky, kterých tento tým dosáhl při práci na své infrastruktuře. Pozornost věnuje také tomu, že se podařilo získat komerčního přispěvatele do zdrojového kódu.

HardenedBSD 12

Nově vydáno

Operační systéme Guix System postavený na linuxovém jádře vyšel ve verzi 1.2.0. Glen MacArthur oznámil vydání verze 2020.11.23 multimediální distribuce AV Linux. Distribuce určená pro podnikovou sféru EuroLinux je k dispozici ve verzi 7.9. Malá distribuce Snal Linux postavená na Arch Linuxu se správcem oken i3 se dočkala verze 1.1.