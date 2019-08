 »   »  Enlightenment míří k Waylandu, FreeBSD vyzývá Linux ke spolupráci

Vydán Enlightenment DR 0.23.0

Osvícení uživatelé mohou začít jásat. Nové vydání desktopu Enlightenment 0.23 značně vylepšuje podporu Waylandu. Pravda, věci asi nejdou tak hladce jak by šly, kdyby Samsung nezrušil svoji Open-Source Group, kde spousta vývojářů pracovala Enlightenmentu, ale nevadí.

Výchozím buildovacím systémem je nyní Meson, ovládání hudby je podporováno s DBus, nechybí podpora BlueZ 5 Bluetooth, funkcionalitu DPMS lze přepínat, vylepšeno je přepínání pomocí alt+tab atd. Opravena je spousta chyb a varování kompilátoru při sestavování. Tato nová verze přichází po téměř dvou letech od předchozí.

Šéfka exekutivy FreeBSD volá po spolupráci vývojářů Linuxu a BSD

Deb Goodkin z projektu FreeBSD se na aktuálním Open-Source Summitu v americkém San Diegu rozpovídala o spolupráci open-source projektů. Její přednáška byla jak o tom, proč by měli vývojáři FreeBSD a Linuxu spolupracovat, tak o věcech jiných včetně základních informací a historie projektu. Kromě toho hovořila o tom, jak vývoj FreeBSD probíhá a jak jej různé společnosti používají pro své projekty.

Mezi důvody zmínila možnost vzájemně se učit z úspěchů i selhání, poznat rozdílné metody psaní kódu či to, že díky menšímu množství kódu je FreeBSD dobrou referenční platformou a ji samotnou znalost FreeBSD učinila lepším linuxovým administrátorem.

Radeony dostanou podporu změny frekvencí i s více monitory

Ovladač AMDGPU již brzy nabídne podporu re-clockingu i pro konfigurace s více připojenými obrazovkami. Dosud ovladač automaticky frekvence nepřizpůsoboval potřebě, do projektů ale zamířily experimentální patche. Alex Deucher z AMD dodává, že patche přidávají podporu přepínání mclk (taktu pamětí) v situaci, kdy jsou monitory synchronizovány.

Jde tedy o řešení pro uživatele typicky se sadou stejným monitorů běžících na stejných frekvencích, kdy ovladač AMDGPU bude nově umět správně změnit frekvenci aby seděla na vblank. Až dosud AMDGPU vždy používá v případě vícemonitorových systémů maximální frekvenci pamětí grafické karty, což znatelně zvyšuje spotřebu. Podporu lze v kernelu zapnout volbou amdgpu.dcfeaturemask=2 , úprava to možná stihne do jádra Linux 5.4, možná do 5.5.

Ubuntu se zbaví Qt4 ještě před 20.04 LTS

Příští vydání s dlouhodobou podporou již u Ubuntu nebude podporovat Qt4. Na světě je už delší dobu Qt5, které používá (nejen) desktop KDE (Plasma) a chystá se Qt6. Většina Qt softwaru tak v Ubuntu již byla převedena do Qt5 a vydání Ubuntu 19.10 plánované na dobu zhruba za dva měsíce tak bude posledním s podporou Qt4. Udržovatelé posledních zbývajících balíčků stavějících na Qt4 tak mají v Ubuntu vesmíru už jen několik měsíců na přechod ke Qt5. Tvůrci různých odnoží Ubuntu mají za úkol zkontrolovat, že Qt4 se na jejich ISO nebude nacházet a v případě potřeby pomoci s portováním nějaké využívané aplikace na Qt5 se mají ozvat.

Test AMD Ryzen 5 3400G na Linuxu

Aktuálně nejnovější a nejvýkonnější APU od AMD lze považovat za konečně „plnotučného“ nástupce nepříliš zajímavých APU postavených technologicky na Bulldozeru/GCN. CPU část jede na Zen+ jádrech, GPU spoléhá na generaci Navi, takže ač nejde 100% o nejnovější výkřik technologické divize AMD (to by muselo jít o CPU architekturu Zen 2, Navi spadá naopak pod poslední GPU architekturu RDNA). Proto je dobré dnes slyšet z úst Phoronixu, že Ryzen 3400G pracuje v Linuxu dobře.

Z výkonnostních testů plynou očekávané hodnoty fps či sekund. Z hlediska provozuschopnosti na Linuxu je to ve srovnání s předchozí generací zastupovanou například Ryzenem 5 2400G velký krok vpřed. Dodejme, že Ryzen 5 3400G lze pořídit v Česku pod 4 tisíce Kč.

Příští desktop CPU od Intelu si vyžádají novou desku, nepřinesou ale téměř nic nového

Ani příští generace velkých desktopových procesorů Intel zvaná Comet Lake-S nebude ani 10nm ani 7nm, ale stále 14nm. Navíc si vyžádá nové základní desky s novým socketem LGA1200. Kdo by čekal, že význam tohoto upgradu bude dobře podložen, bude zklamán.