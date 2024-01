evitaDB: spuštění, definice schématu a naplnění daty

Pojďme si na úvod ukázat, jaké možnosti provozování evitaDB nabízí. Databáze je běžná Java aplikace (JAR), kterou je možné zabalit a provozovat v rámci jiné Java aplikace (tzv. embedded režim) nebo je možné ji spustit jako samostatný proces, který lze následně používat z libovolné jiné aplikace (a jazykové platformy).

Pro zjednodušení instalace je připravený Docker image, který obsahuje jak databázový program, tak i správnou verzi virtuálního stroje Java a podkladový operační systém. V tomto článku budeme používat pouze variantu spuštění evitaDB jako Docker kontejneru –⁠ ostatní způsoby jsou popsány v dokumentaci.

Zprovoznění Docker kontejneru

Ke spuštění databáze tedy budete potřebovat mít na svém lokálním vývojovém prostředí nainstalovaný Docker. Následně stačí spustit tento příkaz:





docker run --name evitadb -i --rm --net=host \ -e "api.exposedOn=localhost" \ index.docker.io/evitadb/evitadb:latest

Tím si stáhnete aktuální verzi databáze, vytvoříte si lokálně kontejner s názvem „evitadb“ a nasdílíte mu lokální síť vašeho počítače. Kontejner se spustí v interaktivním režimu, takže uvidíte výstup jeho konzole a bude jej moci zastavit pomocí kombinace kláves Ctrl+C.

Pokud databázi pouštíte na jiném operačním systému jak Linux, budete potřebovat poněkud složitější variantu spuštění s manuálním mapováním portů (alespoň do té doby než Docker vyřeší issue #238):





docker run --name evitadb -i --rm -p 5555:5555 -p 5556:5556 -p 5557:5557 \ -e "api.exposedOn=localhost" \ index.docker.io/evitadb/evitadb:latest

Po nastartování uvidíte výstup na konzoli podobný tomuto:

_ _ ____ ____ _____ _(_) |_ __ _| _ \| __ ) / _ \ \ / / | __/ _` | | | | _ \ | __/\ V /| | || (_| | |_| | |_) | \___| \_/ |_|\__\__,_|____/|____/ alpha build 10.1.2 (keep calm and report bugs 😉) Visit us at: https://evitadb.io Log config used: META-INF/logback.xml (original file `/evita/logback.xml` doesn't exist) Server name: evitaDB-b493e0c4c8d06865 17:37:54.253 INFO i.e.e.g.GraphQLManager - Built GraphQL API in 0.000000151s 17:37:54.305 INFO i.e.e.r.RestManager - Built REST API in 0.000000048s 17:37:54.924 INFO i.e.e.l.LabManager - Built Lab in 0.000000062s Root CA Certificate fingerprint: C2:62:C6:B7:97:B1:B6:82:08:D0:C6:5F:2F:0B:A1:EA:F7:A2:01:08:C3:7C:20:60:CC:02:7C:1E:5F:F1:57:B3 API `graphQL` listening on https://localhost:5555/gql/, https://d651d19eee1a:5555/gql/ API `rest` listening on https://localhost:5555/rest/, https://d651d19eee1a:5555/rest/ API `gRPC` listening on https://localhost:5556/, https://d651d19eee1a:5556/ API `system` listening on http://localhost:5557/system/, http://d651d19eee1a:5557/system/ - server name served at: http://localhost:5557/system/server-name, http://d651d19eee1a:5557/system/server-name - CA certificate served at: http://localhost:5557/system/evitaDB-CA-selfSigned.crt, http://d651d19eee1a:5557/system/evitaDB-CA-selfSigned.crt - server certificate served at: http://localhost:5557/system/server.crt, http://d651d19eee1a:5557/system/server.crt - client certificate served at: http://localhost:5557/system/client.crt, http://d651d19eee1a:5557/system/client.crt - client private key served at: http://localhost:5557/system/client.key, http://d651d19eee1a:5557/system/client.key ************************* WARNING!!! ************************* You use mTLS with automatically generated client certificate. This is not safe for production environments! Supply the certificate for production manually and set `useGeneratedCertificate` to false. ************************* WARNING!!! ************************* API `lab` listening on https://localhost:5555/lab/, https://d651d19eee1a:5555/lab/

Z výpisu je patrné, že evitaDB nastartovala několik síťových rozhraní, které máte nyní na svém počítači dostupné:

rozhraní s GraphQL protokolem,

rozhraní s REST protokolem,

rozhraní s gRPC protokolem,

systémové rozhraní, jehož účel v tomto seriálu rozebírat nebudeme,

a uživatelské rozhraní pro přístup k datům (laboratoř)

Jak je vidno, rozhraní nastartovala jsou dostupná vždy na dvou adresách – jedné s náhodně generovaným názvem hostname, která je dostupná pouze zevnitř Docker kontejneru a druhá s názvem „localhost“, která bude fungovat z vašeho lokálního prostředí. Jejich funkčnost si můžete ověřit jednoduchým způsobem:

GraphQL:

curl -k -X POST "https://localhost:5555/gql/system" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"query":"{alive}"}'

REST:

curl -k "https://localhost:5555/rest/system/liveness" \ -H 'Content-Type: application/json'

Případně můžete samozřejmě rozkliknout odkaz lab rozhraní a po odkliknutí varování o nedůvěryhodném (self-signed) certifikátu a nechat si zobrazit úvodní obrazovku naší laboratoře.

Práce s databází z Java klienta

V našem seriálu budeme popisovat především práci s databází z Java prostředí. To však neznamená, že to je cesta jediná možná. Kromě Java klienta je k dispozici i klientská knihovna pro C# a na ostatních platformách je možné začít s vygenerovaným kódem na základě publikovaných webových schémat (GraphQL, Open API, gRPC schéma).

Plnohodnotná klientská knihovna však přináší lepší komfort především při vytváření databázových schémat a aktualizaci dat v databázi. Všechny současné klientské knihovny staví na protokolu gRPC a věříme, že časem vzniknou porty pro další programovací jazyky (např. PHP či Node.js).

Pro napojení na evitaDB z Java aplikace, je potřeba si nejdříve nalinkovat klientskou knihovnu. V buildovacím prostředí Maven stačí přidat tuto závislost:

<dependency> <groupId>io.evitadb</groupId> <artifactId>evita_db</artifactId> <version>10.1.1</version> <type>pom</type> </dependency>

V Java aplikaci pak stačí už jen inicializovat klienta:

EvitaContract evita = new EvitaClient( EvitaClientConfiguration.builder() .host("localhost") .port(5556) .build() );

Kompletní příklad najdete na GitHubu.

Při práci s evitaDB je vhodné používat obecná rozhraní, které mají příponu Contract – v tomto případě tedy EvitaContract . Umožní vám to jednoduše přepínat mezi provozem databáze embedovaně (tj. součástí vaší aplikace) a vzdáleně. To oceníte především při psaní automatizovaných integračních testů.

Katalog a jeho založení

Protože se evitaDB specializuje na katalogová řešení, je základním stavebním blokem tzv. katalog. Smyslem katalogu je zapouzdřit všechna data spojená s jednou „aplikací“ či „tenantem“ a izolovat je od ostatních katalogů.

Nový katalog založíme následujícím příkazem:

evita.defineCatalog("evita-tutorial");

Pokud chceme katalogu rovnou nastavit nějaký popis, tedy aktualizovat jeho schéma, bude náš kód o něco delší:

evita.defineCatalog("evita-tutorial") .withDescription("This is a tutorial catalog.") .updateViaNewSession(evita);

Kompletní příklad je na GitHubu.

Kolekce entit a jejich schéma

Katalog obsahuje jeden nebo více typů entit organizovaných v kolekcích. Typ entity odpovídá v pojetí relační databáze sadě tabulek, které mají logickou souvislost. V dokumentových databázích je analogií kolekce (např. MongoDB) nebo index (např. Elasticsearch).

Každá entita je unikátně identifikovaná svým primárním klíčem, který může přidělovat buď sama databáze, nebo může být dodaný při vkládání dat aplikací. Primárním klíčem je datový typ 32-bitový integer, ale aplikace může pro své byznysové klíče používat typ UUID a ten používat jako hlavní identifikátor entity. Důvody pro použití datového typu pro primární klíč jsou podrobněji popsány v dokumentaci.

Entita může dále obsahovat tyto základní bloky dat:

Atributy: sada kombinací klíč/údaj, kde klíčem je název atributu ( String ) a údajem je jedna nebo více (pole) hodnot povolených datových typů; atributy se ukládají a načítají v rámci jednoho společného datového bloku a měly by být využívány k ukládání dat, ke kterým se v souvislosti s entitou velmi často přistupuje nebo které slouží k filtrování či třídění

sada kombinací klíč/údaj, kde klíčem je název atributu ( ) a údajem je jedna nebo více (pole) hodnot povolených datových typů; atributy se ukládají a načítají v rámci jednoho společného datového bloku a měly by být využívány k ukládání dat, ke kterým se v souvislosti s entitou velmi často přistupuje nebo které slouží k filtrování či třídění Asociovaná data: sada kombinací klíč/údaj, kde klíčem je řetězec názvu ( String ) a údajem je jedna nebo více (pole) hodnot povolených datových typů, či komplexní objektová struktura (analogie k JSON typu); asociovaná data by měla být využívána pro všechna data, která se využívají jen zřídka a jsou ukládána každá v samostatném datovém bloku (načítají se jednotlivě).

sada kombinací klíč/údaj, kde klíčem je řetězec názvu ( ) a údajem je jedna nebo více (pole) hodnot povolených datových typů, či komplexní objektová struktura (analogie k JSON typu); asociovaná data by měla být využívána pro všechna data, která se využívají jen zřídka a jsou ukládána každá v samostatném datovém bloku (načítají se jednotlivě). Ceny: pevně daná struktura cen obsahující především: cenu bez a s daní, procento daně, název ceníku ( String ), vlastní identifikátor pro účely synchronizace s externími systémy, časovou platnost, příznak, zda se jedná o prodejní cenu (indexovanou pro vyhledávání)

pevně daná struktura cen obsahující především: Hierarchie: primární klíč nadřízené entity ve stromové struktuře stejného typu entity. Entity potom tvoří acyklický orientovaný graf s „virtuálním kořenem“, ke kterému se vztahují entity, které nemají definovaný svůj nadřízený uzel.

primární klíč nadřízené entity ve stromové struktuře stejného typu entity. Entity potom tvoří acyklický orientovaný graf s „virtuálním kořenem“, ke kterému se vztahují entity, které nemají definovaný svůj nadřízený uzel. Reference: sada ukazatelů na jiné entity stejného nebo jiného typu; ukazatel může směřovat i na entitu, která není součástí katalogu evitaDB (může se jednat o entitu v externím systému, kterou není vhodné duplikovat do evitaDB, ale chceme ji zapojit do výpočtů, které evitaDB s referencemi umožňuje) – o možných výpočtech se dozvíte v dalších kapitolách tohoto seriálu. Skupina: volitelný ukazatel na jinou entitu, který umožňuje seskupovat reference do logických bloků, pro který platí stejná pravidla jako pro referenci samotnou (výsledky výpočtů nad referencemi budou vždy respektovat rozložení dle této skupiny). Atributy referencí: sada kombinací klíč/údaj, kde klíčem je název atributu ( String ) a údajem je jedna nebo více (pole) hodnot povolených datových typů; atributy se ukládají a načítají v rámci společného datového bloku s referencemi a cílí na informace, které dávají smysl pouze v souvislosti s touto referencí (obdoba sloupců na vazební tabulce v relační databázi).

sada ukazatelů na jiné entity stejného nebo jiného typu; ukazatel může směřovat i na entitu, která není součástí katalogu evitaDB (může se jednat o entitu v externím systému, kterou není vhodné duplikovat do evitaDB, ale chceme ji zapojit do výpočtů, které evitaDB s referencemi umožňuje) – o možných výpočtech se dozvíte v dalších kapitolách tohoto seriálu.

Popis struktury entity je zjednodušený. Řadu dalších detailů a důvodů pro existenci těchto základních bloků se dočtete v dokumentaci.

Entitu popisuje její schéma. Schéma je databázi vždy striktně kontrolováno, ale může vznikat dynamicky na základě prvních dat v dané kolekci. Pojďme si tedy velmi rychle naprototypovat nějaký základní model pro jednoduchý e-commerce katalog:

// vytvoříme nové schéma tím, že rovnou zadáme ukázková data evita.updateCatalog( "evita-tutorial", session -> { // nejdřív vytvoříme značku Lenovo session.createNewEntity("Brand", 1) .setAttribute("name", Locale.ENGLISH, "Lenovo") .upsertVia(session); // pak několik kategorií navzájem spojených do stromu session.createNewEntity("Category", 10) .setAttribute("name", Locale.ENGLISH, "Electronics") .upsertVia(session); session.createNewEntity("Category", 11) .setAttribute("name", Locale.ENGLISH, "Laptops") // laptopy budou podřízenou kategorií elektroniky .setParent(10) .upsertVia(session); // a nakonec vytvoříme produkt session.createNewEntity("Product") // s několika atributy .setAttribute("name", Locale.ENGLISH, "ThinkPad P15 Gen 1") .setAttribute("cores", 8) .setAttribute("graphics", "NVIDIA Quadro RTX 4000 with Max-Q Design") // a prodejní cenou .setPrice( 1, "basic", Currency.getInstance("USD"), new BigDecimal("1420"), new BigDecimal("20"), new BigDecimal("1704"), true ) // spojíme jej s výrobcem .setReference( "brand", "Brand", Cardinality.EXACTLY_ONE, 1 ) // a zařadíme do kategorie .setReference( "categories", "Category", Cardinality.ZERO_OR_MORE, 11 ) .upsertVia(session); } );

Kompletní příklad je na GitHubu.

Vytváření nových entit používá tzv. „builder pattern“, který shromažďuje všechny změny na dané entitě a v závěrečném volání metody upsertVia(session) vytvoří seznam potřebných mutací, které prostřednictvím předaného sezení pošle na server, kde se založí odpovídající datové struktury – pro lepší představu o tom, co se děje pod kapotou vyzkoušejte místo této metody: toInstance() či toMutations() .

Pokud chcete mít rychle vizuální zpětnou vazbu, co jste v databázi právě provedli, použijte nástroj evitaLab, který vám nastartuje společně s databází (pokud jej nezakážete v konfiguraci). Odkaz na verzi, která běží společně s vaší databází, se zobrazí po startu Docker kontejneru v konzoli a automaticky vám umožní přístup k lokálním datům v databázi.

Stejně tak můžete nad vaším modelem okamžitě vyzkoušet všechna podporovaná API: gRPC, GraphQL nebo REST. Nebo si podle vypublikovaných schémat (pro REST jsme zvolili cestu Open API) vygenerovat kostru (stub) klientského kódu, který bude s daty pracovat. O těchto webových API si ale povíme v některém z dalších dílů seriálu.

Nechce se vám přepisovat kód z článku do svého IDE?

Všechny příklady, které budeme popisovat v této sérii článků najdete v ukázkovém repozitáři na GitHubu, kde jsou zdrojové kódy pro jednotlivé články v sérii dostupné v samostatných větvích. Stačí, když si provedete checkout odpovídající větve a najdete si tu správnou metodu v testovací sadě. Následně už můžete experimentovat dle své libosti.

Ačkoliv je tento přístup lákavý pro rychlé prototypování, pro seriózní vývoj se příliš nehodí. evitaDB striktně vyžaduje, aby všechna data, podle kterých je možné filtrovat nebo třídit, byla ve schématu explicitně označena a existoval k nim odpovídající index. Jinými slovy, evitaDB nemá implementovaný tzv. full-scan, který je rizikem pro každé produkční prostředí s většími daty a u řady databází je někdy i obtížně predikovatelný. Všechny indexy drží evitaDB v paměti aplikace, což na jednu stranu zaručuje mnohem vyšší rychlost než hledání v indexu na pevném disku, ale zároveň přináší omezení na množství dat ve vyhledávacích indexech.

Pokud vytváří evitaDB schéma za chodu, nemůže vědět, jestli se podle vytvořených dat bude vyhledávat či třídit, a proto preventivně pro každý vytvořený atribut / referenci vytváří jak vyhledávací, tak třídící index, a tím pádem dochází k velkému plýtvání zdrojů. U prototypů nám to asi příliš nevadí, ale u produkčního kódu si to nemůžeme dovolit. Proto je vhodnější schéma založit následujícím způsobem:

// vytvoříme schéma nového katalogu evita.defineCatalog("evita-tutorial") .withDescription("This is a tutorial catalog.") // specifikujeme schéma značky .withEntitySchema( "Brand", whichIs -> whichIs.withDescription("A manufacturer of products.") .withAttribute( "name", String.class, thatIs -> thatIs.localized().filterable().sortable() ) ) // specifikujeme schéma kategorie .withEntitySchema( "Category", whichIs -> whichIs.withDescription("A category of products.") .withAttribute( "name", String.class, thatIs -> thatIs.localized().filterable().sortable() ) .withHierarchy() ) // a nakonec i produktu .withEntitySchema( "Product", whichIs -> whichIs.withDescription("A product in inventory.") .withAttribute( "name", String.class, thatIs -> thatIs.localized().filterable().sortable() ) .withAttribute( "cores", Integer.class, thatIs -> thatIs.withDescription("Number of CPU cores.") .filterable() ) .withAttribute( "graphics", String.class, thatIs -> thatIs.withDescription("Graphics card.") .filterable() ) .withPrice() .withReferenceToEntity( "brand", "Brand", Cardinality.EXACTLY_ONE, thatIs -> thatIs.indexed() ) .withReferenceToEntity( "categories", "Category", Cardinality.ZERO_OR_MORE, thatIs -> thatIs.indexed() ) ) // teď zapíšeme všechny definice na server pomocí sady mutací .updateViaNewSession(evita);

Kompletní příklad je na GitHubu.

Striktní a dynamický přístup k tvorbě schématu lze kombinovat pomocí tzv. evolučních režimů, které máte pod kontrolou jak na úrovni schéma katalogu, tak i jednotlivých typů entit.

Přípravný a transakční režim databáze

Smyslem evitaDB je stát se sekundárním úložištěm katalogových dat optimalizovaným pro rychlé čtení. Výjimkou je iniciální naplnění dat z primárního úložiště, které by mělo být v rámci možností co nejrychlejší. Proto rozlišujeme dvě fáze života každého katalogu – přípravný a transakční. Ve fázi přípravy může s katalogem pracovat pouze jediný klient paralelně (to nijak neomezuje práci jiných klientů s dalšími katalogy spravovanými databází) a katalog v tomto režimu nepodporuje transakce. Díky tomu však může být plnění dat mnohem rychlejší, protože databáze nemusí řešit žádnou režii spojenou s vícevláknovým přístupem a řízením transakcí. V této fázi neexistuje write-ahead-log a data se zapisují rovnou na disk a do indexů v paměti. Pokud však dojde k nějaké chybě, není zaručena konzistence dat a je nutné tvorbu katalogu zahájit od začátku.

Jakmile je úvodní plnění katalogu dokončeno, je možné katalog přepnout do transakčního režimu tímto voláním:

evita.updateCatalog( "evita-tutorial", session -> { session.goLiveAndClose(); } );

V tu chvíli se stává katalog transakčním a je možné nad ním otevírat více paralelních sezení jak pro čtení, tak i pro zápis dat. Úpravy dat v katalogu probíhají transakčně a dokud není transakce potvrzena (commitnuta), vidí úpravy pouze to sezení, které v dané transakci pracuje. Zápisy v transakci se buď promítnou do nové verze katalogu úplně, nebo vůbec (atomicity). Zároveň je možné kdykoliv provést tzv. rollback a všechny změny v transakci zrušit.

Změny provedené transakcí A jsou vidět pouze v transakcích zahájených po potvrzení transakce A (tzv. snapshot úroveň izolace). Řízení transakcí samozřejmě vyžaduje svoji režii, a proto je zápis dat v tomto režimu pomalejší než v přípravném režimu. Na druhou stranu databáze v tomto režimu garantuje požadované ACID vlastnosti, které vývojářům jednoznačně zjednodušují práci.

Objektově relační mapování

Java vývojáři (a nejen ti) mají pro práci s daty radši vlastní doménově specifická rozhraní než generická rozhraní externích knihoven. A mají pravdu. Následující kód je pro čtenáře mnohem stravitelnější:

Product product = evitaSession.query(...); assertEquals("Vidlička na chobotnici", product.getName()); assertEquals("Steelworks", product.getBrand().getName()); assertEquals("345.50", product.getVipPrice().toString());

… než tento:

Product product = evitaSession.query(...); assertEquals("Vidlička na chobotnici", product.getAttribute("name")); assertEquals("Steelworks", product.getReference("brand").getReferencedEntity().getAttribute("name")); assertEquals("345.50", product.getPrice("vip").toString());

Proto má Java klient (tato funkcionalita nemá bohužel prozatím ekvivalent v klientech pro evitaDB na ostatních platformách) zabudovanou základní podporu pro interakci s aplikačním kódem v podobě rozhraní, která jsou dodaná a popsaná vývojářem.

Pojďme si ukázat rozhraní, které popisuje podobné schéma, jako v předchozí kapitole:

@Entity( name = "Product", description = "A product in inventory." ) public interface Product { @Attribute( name = "name", description = "Name of the product.", localized = true, filterable = true, sortable = true ) @Nonnull String getName(); @Attribute( name = "cores", description = "Number of CPU cores.", filterable = true ) @Nonnull Integer getCores(); @Attribute( name = "graphics", description = "Graphics card.", filterable = true ) @Nonnull String getGraphics(); @Nonnull PriceContract getPriceForSale(); @Reference( name = "brand", description = "Brand of the product.", entity = Brand.ENTITY_NAME, allowEmpty = false, indexed = true ) @Nonnull Brand getBrand(); @Reference( name = "categories", description = "Categories the product belongs to.", entity = Category.ENTITY_NAME, indexed = true ) @Nonnull List<Category> getCategories(); }

Kompletní příklad je na GitHubu.

Deklarace třídy je zkrácena a okolní třídy jsou vynechány úplně, ale můžete si je snadno dohledat v našem ukázkovém repozitáři. Jakmile máme připravený doménový model, můžeme podle něj vytvořit schéma v katalogu databáze:

evita.updateCatalog( "evita-tutorial", session -> { session.defineEntitySchemaFromModelClass(Brand.class); session.defineEntitySchemaFromModelClass(Category.class); session.defineEntitySchemaFromModelClass(Product.class); } );

Kompletní příklad je na GitHubu.

Ve chvíli, kdy kdy máme vytvořené schéma, můžeme ta stejná rozhraní použít i pro přístup k datům v něm (a to jak pro zápis, tak i pro čtení). Implementace můžete samozřejmě dodat vlastním aplikačním kódem, nebo je umí dynamicky generovat přímo evitaDB. Pomocí knihoven ByteBuddy a Proxycian vytvoří automaticky generované proxy třídy implementující kontrakt entit. Tyto třídy nebudou tak rychlé jako ručně psané implementace, ale tento přístup nám ušetří spoustu ruční práce.

Pojďme si tedy ukázat, jak s použitím doménově specifických rozhraní vytvoříme novou entitu v katalogu:

final int productId = evita.updateCatalog( "evita-tutorial", session -> { // založíme novou značku skrze naše vlastní zápisové rozhraní final EntityReference appleBrandRef = session.createNewEntity(BrandEditor.class) .setName("Apple", Locale.ENGLISH) .upsertVia(session); // založíme novou kategorii skrze naše vlastní zápisové rozhraní final EntityReference cellPhonesRef = session.createNewEntity(CategoryEditor.class) .setName("Cell phones", Locale.ENGLISH) .upsertVia(session); // a na závěr založíme produkt, který se bude na výše vytvořenou // značku a kategorii odkazovat final EntityReference productRef = session.createNewEntity(ProductEditor.class) .setName("iPhone 12", Locale.ENGLISH) .setCores(6) .setGraphics("A14 Bionic") .setBrandId(appleBrandRef.getPrimaryKey()) .addCategoryId(cellPhonesRef.getPrimaryKey()) .upsertVia(session); } return productRef.getPrimaryKey(); );

Kompletní příklad je na GitHubu.

Založený produkt si můžeme na jiném místě pomocí našich vlastních rozhraní načíst a vypsat do konzole:

evita.queryCatalog( "evita-tutorial", session -> { // načteme si produkt podle primárního klíče final Product product = session.queryOne( query( filterBy( entityPrimaryKeyInSet(productId), entityLocaleEquals(Locale.ENGLISH) ), require( // řekneme si o tělo produktu entityFetch( attributeContentAll(), // a také tělo odkazované značky referenceContent( Product.REFERENCE_BRAND, entityFetch(attributeContentAll()) ), // a těla všech kategorií produktu referenceContent( Product.REFERENCE_CATEGORIES, entityFetch(attributeContentAll()) ) ) ) ), Product.class ) .orElseThrow( () -> new IllegalStateException("Product with id " + productId + " not found.") ); // a jeho data vypíšeme do konzole System.out.println("Product name: " + product.getName()); System.out.println("Product cores: " + product.getCores()); System.out.println("Product graphics: " + product.getGraphics()); System.out.println("Product brand: " + product.getBrand().getName()); System.out.println( "Product categories: " + product.getCategories() .stream() .map(Category::getName) .reduce((a, b) -> a + ", " + b) .orElse("<none>") ); } );

Kompletní příklad je na GitHubu.

Na závěr si ukážeme, jak tento produkt upravit a změny uložit zpět do databáze.

evita.updateCatalog( "evita-tutorial", session -> { // produkt si získáme stejně jako při běžném čtení session.getEntity( Product.class, productId, entityFetchAllContent() ) .orElseThrow() // a vytvoříme si jeho novou oddělenou "zápisovou" instanci .openForWrite() // upravíme potřebná data .setName("iPhone 12 Pro", Locale.ENGLISH) .setCores(8) // a změny zapíšeme zpět na databázový server .upsertVia(session); } );

Kompletní příklad je na GitHubu.

Na příkladu je vidět, že pro čtení a zápis máme oddělená rozhraní (např. Brand a BrandEditor ). Ačkoliv se zdá tento přístup komplikovanější než mít všechny (tj. zápisové i čtecí) metody na společném rozhraní, má jednu zásadní výhodu. Umožňuje odlišit instance modelové třídy na vláknově bezpečnou neměnnou instanci, kterou můžeme bezpečně udržovat třeba v lokální cache a používat ji současně z více vláken, a oddělenou instanci otevřenou pro zápis, která už vláknově bezpečná není. Kromě toho jsou obě rozhraní mnohem čitelnější, než když jsou čtecí a zápisové metody na jedné velké hromadě – což oceníte především u rozsáhlejších modelových rozhraní.

Povšimněte si, že aby automatické generování implementací fungovalo, je nutné k Java klientovi přilinkovat další knihovnu:

<dependency> <groupId>one.edee.oss</groupId> <artifactId>proxycian_bytebuddy</artifactId> <version>1.3.10</version> </dependency>

Možnosti práce s daty pomocí vlastních rozhraní jsou samozřejmě mnohem širší, než nám dovoluje záběr tohoto článku, proto si dovolím čtenáře odkázat na detailnější popis v dokumentaci. K tématu se ještě vrátíme v některém z dalších dílů seriálu.

Kam se podíváme příště?

V příštím díle si ukážeme to nejdůležitější – základní možnosti dotazovacího jazyka, na kterém si uděláte představu, v čem vám může být evitaDB užitečná. Díky specializaci na úzký segment katalogových řešení je jazyk designován od začátku tak, aby vám umožnil rychle vybudovat základ uživatelského rozhraní pro váš e-commerce katalog.

Dotazy k článku můžete, kromě diskuze zde na Root.cz, pokládat i na projektovém Discord serveru.