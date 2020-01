 »   »  Evropa chce (zase) sjednotit nabíječky, zastarání tím nevyřeší

Není to poprvé

Rovnou úvodem dodejme, že to není nápad, který by půda Evropské unie ještě nespatřila, taková idea (týkající se konektoru pro nabíječky) dala svého času vzniknout přechodu výrobců na microUSB. Jen ten Apple si stále hrál na svém písečku, ignorujíce všechny okolo, od konkurenčních výrobců až po evropské zákonodárce.

Doba se ale změnila.

Pragmatický Apple

Apple se v průběhu let v některých věcech přeci jen pragmaticky přiklonil k tomu, že používá po fyzické stránce standardní konektory. Ostatně USB od verze 3.x a v kombinaci s konektorem typu C (zkráceně tedy USB-C) je natolik univerzální, že slouží jak ke konektivitě datové, tak připojí třeba k notebooku nějakou tu univerzální dokovací stanici i s video výstupy a může po jejích drátcích běhat třeba DisplayPort (až 8k/60Hz) + Thunderbolt (verze 3 kombinuje právě TB, DP a USB nad fyzickým USB-C konektorem) či nabíjení s výkonem až 100 W.

USB-C se zkrátka postupem posledních let stalo tak univerzální záležitostí, že na něj přešel u Macbooků i Apple. Nicméně Apple nejspíš můžeme z této rovnice pomalu začít vyřazovat, neboť pro dosavadní iPhony by případné nařízení EU nemělo již žádný vliv a dle dostupných informací v blízké budoucnosti roku 2021 Apple odstraní z iPhonu všechny konektory a přejde na bezdrátové nabíjení.

Co tedy Evropané zvažují

Jak víme, Evropská unie si dlouhodobě lajnuje zelenou budoucnost a postupně posouvá hranice ve všech oblastech, kde se lze chovat šetrněji k přírodě. To se týká i nabíječek, kdy jenom staré vyřazené nabíječky telefonů, tabletů a dalších podobných zařízení představují odpad o velikosti 51 tisíc tun každý rok.

EU, pokud by případný návrh byl dokončen / schválen / implementován, bude požadovat po výrobcích zařízení tohoto typu, aby používali jediný univerzální standard pro nabíjení, což dnes logicky znamená nabíječky vybavené na straně nabíjeného přístroje fyzicky konektorem USB-C.

V této fázi se nijak neřeší další jemné nuance, tedy rozdíl mezi pouhou fyzickou podobou konektoru (USB-C) a tím, jak s ním kombinace nabíječky a telefonu pracuje, tedy jak se jejich elektronické prvky domluví na hodnotách napětí / proudů mimo standardní USB specifikace – tím mám na mysli systémy jako Qualcomm Quick Charge, schopné do stále větších telefonů se stále většími akumulátory narvat potřebnou energii stále rychleji.

Univerzalita by tak spočívala v tom, že i když budete mít jen obyčejnou levnou 10W (5V/2A) USB-C nabíječku, tak s ní dobijete supernový ultra-hi-endový Galaxy S20 sic schopný přijmout třeba 45W nabíjení, ale pouze po domluvě s elektronikou nabíječky kompatibilní s daným nadstandardním systémem nabíjení.

Je to skutečně potřeba?

Většina chytrých telefonů či tabletů jde dnes na trh s nějakou vlastní nabíječkou, která má na konci kabelu pro telefon nějaký jeho konektor, ale na konci zapojovaném do nabíječky bývá obvykle stále USB-A, což je letitý standard, sahající až do 90. let minulého století.

Technicky vzato by tak stačilo jen měnit kabely, nicméně asi jen málokdo si koupí Huawei P40 s touhou nabíjet jej svou starší 1A/5V nabíječkou, kdy místo pouhé hodiny proces dobití většiny kapacity akumulátoru potrvá celou noc – na toto už před několika lety narážel Jonny Ive, přičemž smutné na tom je pouze to, že dnes už toto neustálé dobíjení nevypadá tak šíleně, jako tehdy (kdo má teenagera na střední škole, ví své). Zvykli jsme si, že telefon vydrží 1–2 dny, nikoli pár týdnů.