Týden v KDE: posouváme Plasmu 6.9 dál
Nic šokujícího ani převratného, hlavním tématem tohoto uplynulého týdne byla nová verze prostředí KDE Plasma 6.9, které dostává řadu praktických novinek, různá dílčí vylepšení uživatelského rozhraní i opravy chyb. Vývojáři opět vylepšují i starší řady 6.8 či 6.6.
Uživatele softwarové klávesnice potěší nejvýraznější novinka pro Plasmu 6.9, přímá podpora zadávání emoji – novinka primárně pro uživatele dotykových zařízení a varianty prostředí Plasma Mobile. Bluetooth widget nově zobrazuje samostatné stavy baterie jednotlivých částí zařízení (například sluchátek a jejich nabíjecího pouzdra), u touchpadu zase lze nastavit, jak dlouho má zůstat deaktivovaný po psaní nebo použití trackpointu. Nastavení myši nově umožňuje otočit osu jejího pohybu.
Plasma 6.9 přinese několik drobných, ale užitečných změn: kontextová nabídka složek na ploše dostane položku „Vytvořit nový“, podobně jako správce souborů Dolphin, přehlednější výběr obrazovky při připojení monitoru / stisknutí Meta+P u konfigurací se třemi a více monitory. Stránka pro asociace souborů v Nastavení systému je překopána do novějšího vzhledu díky převodu do Qt Quick. Nastavení pro škálování XWayland aplikací na HiDPI monitorech se přesouvá na stránku podpory legacy X11 aplikací.
Plasma 6.8.4 zase přinese vylepšené chování u Správce úloh, kde při přetažení aplikace na panel se nově umístí přesně tam, kam ji uživatel pustí, nikoliv automaticky na konec seznamu.
Opraveny jsou různé problémy, které mohly způsobit pád KWin při přihlašování nebo potíže s monitory po probuzení počítače, řešeno je občasné blikání obrazovek týkající se ovladačů Intel GPU, KRunner už nebude neustále padat při extrémně dlouhém zadávání textu, Discover rychleji zobrazí aplikace na systémech s PackageKit a řešen je opět widget sítí, konkrétně jeho zbytečné zatěžování CPU. Kirigami aplikace se lépe přizpůsobí nastavenému vzhledu prostředí díky aktualizaci v balíku KDE Frameworks 6.33.
Zkrátka v tomto týdnu, dostatečně daleko od uvedení Plasmy 6.8 a dostatečně daleko též od vydání Plasmy 6.9, jsme ve fázi, kdy vývojáři primárně přináší různá vylepšení. Revoluci jsme si odbyli s šest-osmičkou, Plasma 6.9 se zatím rýsuje jako celkem povedená aktualizace prostředí, kde významnou část vývoje nespolykalo ladění Wayland kompozitoru. Víc z novinek v přehledu Nateho Grahama a Johna Venesse.
Týden v GNOME #276: několik vylepšených rozšíření
V projektu GNOME a jeho viditelných novinkách byl týden již tradičně poklidnější. Máme tu tak novou verzi nástroje pro tvorbu UML a SysML diagramů Gaphor 3.4.0 s pár vylepšeními, z aplikací třetích stran je to word-sys PDF Editor 1.12.1 s vylepšeným rozhraním, přesouváním stránek mezi dokumenty, formátováním formulářů (podpora ISO 32000–1 Rich Text AcroForms) a integrací se SyncTeX pro LaTeX, či nově s polskou lokalizací (česká zatím není). Dále je zmíněna verze hudebního přehrávače Vinyl 1.7.0 (podpora ukládání velikosti okna a stavu náhodného přehrávání, vylepšené ovládání skladeb a posouvání časové osy touchpadem).
Rozšíření pro GNOME Shell zahrnují Now Playing Card, kde je nová animace zvukového spektra, nastavitelná hlasitost, lepší podpora VLC či Bluetooth sluchátek. Další rozšíření Simple Pleasures kombinuje některé prvky úprav vzhledu UI, lze s ním například zaoblit rohy panelu, skrýt titulky oken, přesunout ovládací tlačítka oken do horní lišty nebo upravit chování pracovních ploch – rozšíření je forkem jiného, Essential Tweaks (nebylo aktualizováno pro GNOME 51, proto fork), s prvky z dalšího rozšíření Unite Shell.
Další vylepšení dostávají Rewaita 1.1.8c (rozmazání pozadí oken a popoverů v aplikacích GTK 4.21.1 a novějších), RustConn 0.26.5 (širší správa SSH, RDP a VNC, sdílení relací atd.), Gir.Core 0.9.0-preview.2 (podpora GNOME 51 a .NET 11).
Vývojová verze Wine 11.23
Vývoj projektu Wine pokračuje další zkušební verzí. Ta tentokrát přináší nadstandardních 40 hlášení o chybách, která byla uzavřena. Balík dostává podporu ARM64 verze macOS, přidáá novou verzi 2.2 balíku VKD3D, obsahuje podporu AVX instrukci pro 32bit emulaci na ARM64 a lepší podporu pro generování C++ hlaviček v rámci WIDL.
Nejstarší uzavřená chyba týkající se mailového klienta Pegasus si na své uzavření počkala 18 let.
Ovladač pro Microsoft ReFS vznikl s pomocí reverzního inženýrství s AI
Linux má nový ovladač pro souborový systém ReFS, známý ze systémů Windows Server. Vznikl pomoc reverzního inženýrství s umělou inteligencí Claude Code od Anthropicu. Pro Linux toho zatím moc nebylo, Microsoft nikdy nezveřejnil dokumentaci ReFS, existoval tak pouze uzavřený ovladač od Paragon Software a nástroje mimo linuxový kernel, jmenovitě
refsprogs, nedávno přejmenované na OpenReFS – zatím nejnadějnější cesta.
Nově tu máme projekt
linux-refs, který se snaží o podporu čtení ReFS a Microsoft Storage Spaces, vše za pomoci AI od Anthropicu. Cílem je jak jaderný, tak FUSE ovladač, plus příslušné nástroje. Projekt má v tuto chvíli úvodní verzi, zatím nepodporuje oddíly využívající BitLocker a neumí ani zápis dat. Podrobnosti o misi projektu a jeho současných možnostech shrnuje přehled na GitHubu projektu.
FFmpeg dostává AI Super Resolution pro Intel oneVPL
Projekt FFmpeg se rozšiřuje o další z filtrů. Konkrétně z dílen Intelu do něj míří filtr pro zvyšování rozlišení s pomocí AI přes firemní rozhraní Intel oneAPI Video Processing Library (oneVPL). Tato věc přibyla v oneVPL před dvěma lety, nyní se v podobě filtru
vf_vpp_qsv a nové volby
ai_sr dostává i do FFmpegu. Na všech Intle GPU s podporou tak bude možné novou techniku využívat, kód už je v upstreamu projektu.
Ve výchozím nastavení je podpora vypnutá, fungovat bude pokud bude FFMpeg zkompilován s oneVPL 2.13 či novějším. Typické použití, například pro škálování SD videa 960×540, je parametrem
vpp_qsv=ai_sr=1:w=1920:h=1080.