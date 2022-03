Firefox bez vyhledávačů z Ruska, Asahi Linux na Apple M1 v alfa verzi

KDE ladí jemné nuance prostředí

Vedle obvyklých větších věcí KDE už nějakou dobu nabízí přehled chyb, které lze opravit „během chvilky“. Z malých chybek vyžadujících k opravě čtvrthodinku času vývojáře zmizely tentokrát dvě a počet neopravených klesl na 79 (po ukončení režimu Nerušit už do té doby potlačené notifikace nezaplaví obrazovku, k dispozici jsou v historii; opraveny jsou chybné ikony v nedávných dokumentech).

Z novinek KDE obsahuje upravený KRunner, který má nyní vlastní konfiguraci okna (nepoužívá systémové). GTK aplikace používající téma Breeze-GTK nyní plně odpovídají vzhledu aplikací KDE v prostředí. V Plasmě na Waylandu lze přerušit právě kreslená gesta na touchpadu prostým obrácením směru pohybu prstů (pokud to podporuje daný efekt – aktuálně je to Desktop Grid, ale další budou přibývat).

Notifikace aktivně běžících úloh v systémové liště zobrazují při najetí kurzorem myši průměrnou hodnotu dokončení. Applet ovládání médií zobrazuje nápovědu se zbývajícím časem přehrávání. V nedávných dokumentech najdeme nově vedle souborů i adresáře či abstraktnější položky jako nedávná stažení, nedávná připojení atd.

Discover nově varuje při instalaci uzavřeného softwaru a je možné si rozkliknout detail, proč může být lépe se mu vyhnout. Také zobrazí v detailu aplikací, kolik zabírají místa nad disku. Vše včetně dalších podrobností shrnuje Nate Graham v tradičním přehledu novinek.

AMD ohlašuje podporu Ryzenů 5000 na starých deskách řady 300

Staré / původní základní desky pro Ryzeny 1. generace mohou v dohledné době dostat podporu osazení Ryzenů aktuální, tedy 3. generace. AMD připravila nové BIOSy s kódem AGESA 1207, které vše implementují (samozřejmě v rámci možností daných základních desek, které mohou mít některá dílčí omezení podpory novějších CPU).

Je na výrobcích desek, zdali a jak rychle tyto BIOSy dají k dispozici pro své modely základních desek, lze však předpokládat, že toto želízko v konkurenčním boji si nenechá ujít nikdo z velkých. Odhadem by se nové BIOSy měly objevit v horizontu duben-květen. Do AMD tedy míří pochvala, takto má vypadat příkladná podpora produktů.

… a Ryzen 7 5800X3D

Ještě doplňme, že speciální model procesoru AMD, tedy Ryzen 7 5800X3D s velkou V-cache, jenž přináší slušné navýšení výkonu oproti modelu bez V-cache zejména a takřka výhradně ve hrách, přijde na trh 20. dubna tohoto roku, s patřičnou podporou v podobě nových BIOSů pro desky řad 300, 400 a 500. Doporučena je koncová cena 449 USD, uvidíme, kolik to bude reálně znamenat Kč a jaká bude dostupnost.

Asahi Linux na Apple M1 v alfa verzi

Projekt Asahi Linuxu portovaného na počítače s nejnovějšími ARM procesory Apple, zdárně pokračuje. Ač stále platí, že spousta věcí nefunguje (třeba 3D část grafického procesoru) a k instalaci je potřeba macOS s administrátorskými oprávněními, lze systém již přijatelně provozovat.

Alfa verze obsahuje funkční WiFi, USB, NVMe, displej, Ethernet atd. Na Mac Mini funguje z výstupů jen HDMI, s výstupem na sluchátka lépe nepočítat a USB 3.0 / repro / řadič displeje stále plně nefunguje.

Mnoho práce potřebuje též DisplayPort / Thunderbolt, Bluetooth či Neural Engine, akcelerace videa, CPU deep idle, sleep režimy, kamerka atd. Podrobnosti v blogpostu Asahi Linuxu, aktuální kratičké video je k vidění na Twitteru Hectora Martina.

Firefox 98.0.1 bez Yandex a Mail.ru

Dílčí aktualizace Firefoxu 98 jistě nebyla původně v plánu, ale jeden senior z Ruska rozhodl jinak. Firefox 98.0.1 vyhazuje z dostupných podporovaných služeb ruské vyhledávače Yandex a Mail.ru.

Uživatelům, kteří instalovali Firefox v upravené verzi s podporou těchto služeb vydání 98.0.1 odstraní tyto úpravy, včetně doplňků prohlížeče a výchozích bookmarků. Kde to lze provést, bude prohlížeč přepnut na výchozí nastavení poskytované Mozillou. Toť vše.

Google Summer of Code 2022 zahrnuje 203 organizací

Hned úvodem připomeňme zprávu z konce loňského roku, že by GSoC 2022 už měl akceptovat nejen studenty, ale obecně kohokoli od 18 let výše. Pro letošní ročník bylo do projektu zahrnuto 203 organizací, které vypíší své projekty (seznam k dispozici).

Zájemci se mohou hlásit v první polovině dubna (4. až 19. 4. 2022 – více viz časová osa letošního ročníku) a vydělat si lze od 1500 do 6600 dolarů (velikost maximální částky se liší dle zemí, v České republice jde o rozsah 1500 až 3000 USD, na Slovensku o 1800 až 3600 USD).

Novým sponzorem AlmaLinuxu je AMD

Společnost AMD se zařazuje mezi korporátní sponzory projektu AlmaLinux, následníka CentOS po jeho proměnění. Vedle ní se na rostoucí seznam, který už z dřívějška zahrnuje třeba Amazon AWS, Microsoft Azure či ARM, připojují též Sine Nomine Associates, BlackHOST a Knownhost.

QEMU 7.0.0-rc0, ostrá verze se blíží

Projekt QEMU vydal před několika dny nultého kandidáta na ostrou sedmou verzi a k dispozici je i soupis (chystaných) novinek či Wiki záznam pro známé problémy (prozatím velmi, velmi malý). Ostrou verzi 7.0.0 lze očekávat nejdříve v dubnu, pokud nedojde na rc4, nicméně i tak se sluší heslovitě nastínit výběr několika novinek, které přinese: mnoho vylepšení pro ARM, OpenRISC s podporou 4 jader (dosud 2) plus RISC-V KVM a další vylepšení pro tuto architekturu (četně experimentální podpory 128bit CPU), podpora Intel AMX, HPPA target pro až 16 vCPU, podpora pro externí procesy využívající gtk4-rs (Rustový GTK4 viewer pro budoucí využití s GNOME Boxes / virt-viewer) atd.