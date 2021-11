Google rozšíří Summer of Code, od příštího roku už nebude jen pro studenty

Autor: Google

Google se rozhodl výrazně rozšířit svou pravidelnou akci Summer of Code, která se po celou dobu své existence zaměřovala výhradně na studenty. Od příštího ročníku bude program otevřený každému zájemci, který dovršil alespoň 18 let věku. Uvědomili jsme si, že existuje mnoho lidí, kteří by mohli těžit z programu GSoC, kteří jsou v různých fázích své kariéry, nedávno změnili práci nebo jsou třeba samouci vracející se do pracovního procesu, píše na blogu společnosti Google Stephanie Taylorová.

Organizátoři předpokládají, že se i dalšího ročníku bude účastnit mnoho studentů, kteří jsou v programu stále vítáni. Příští rok má být také podpora rozšířena na velké projekty, na kterých programátoři stráví více než 350 hodin práce. Podporovány budou nadále i menší projekty a středně velké s rozsahem okolo 175 hodin. Jedním z našich cílů je najít způsob, jak dostat více lidí z různých prostředí do open source, což znamená potkat lidi tam, kde jsou, a pochopit, že ne každý může kódování věnovat celé léto.

Google Summer of Code je už 17 let běžící mentorský program, ve kterém se zájemci o vývoj v open source projektech setkají se zástupci komunit s otevřeným zdrojovým kódem. Během léta se původně studenti zapojovali do vývoje různých nástrojů a vylepšovali je novými vlastnostmi či funkcemi. Google celou věc zastřešuje a zapojeným programátorům proplácí letní stipendium. Cílem je, aby se ze studentů stali přispěvatelé do do komunit s otevřeným zdrojovým kódem, kteří v nich zůstanou dlouho po skončení letního programu.