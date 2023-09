Firefox Relay: skryjte svoji e-mailovou adresu s ohnivou liškou

Citlivý údaj

E-mailová adresa dnes funguje jako online identita. V registracích už se dnes jako uživatelské jméno převážně používá e-mailová adresa. Používat ale svoji identitu všude zcela otevřeně také není nejlepší nápad.

E-mailová adresa se používá jako identifikátor v „dohledové“ ekonomice. Když o vašem chování má nějaká firma dvě datové sady, pomocí identifikátoru jako e-mail si je může spojit dohromady a vědět o vás ještě podstatně víc. Stejně tak když nějaký útočník prolomí nějakou službu a dostane se k účtům a heslům uživatelů, okamžitě zkouší přihlašovací údaje i u jiných služeb. Tomuto můžete předejít tím, že u každé služby budete mít nastavené jiné heslo, ale když budete mít u každé služby i jinou e-mailovou adresu, přidáte ještě další vrstvu ochrany.

Nepoužívat svoji e-mailovou adresu zcela veřejně se hodí i kvůli spamu. Čím méně ji někde uvádíte, tím menší je pravděpodobnost, že se dostane na seznam někoho, kdo vám na ni začne posílat nevyžádané zprávy. Nakonec se to hodí i kvůli anonymitě. Každá služba vám slibuje soukromí, ale Internet je plný ukradených databází uživatelů. Pokud jako uživatelské jméno používáte skutečný e-mail, kdokoliv se může v budoucnu dozvědět, co jste používali a případně i jak.





Skrytá identita

Proto vznikají služby jako Firefox Relay. Funguje vcelku jednoduše: můžete si vygenerovat adresy, které budou přeposílat e-maily na vaši skutečnou adresu. Ty můžete použít při registraci, e-maily vám budou chodit, ale služba nebude znát vaši online identitu. Ve verzi zdarma můžete takových adres vytvořit pět, v placené verzi pak neomezené množství. Placená verze také nabízí vlastní poddoménu vlastninazev.mozmail.com, ale to mi přijde spíš kontraproduktivní, protože to dělá adresy méně anonymní.

Autor: Mozilla

Kromě toho služba také umožňuje filtrování z reklamních zpráv u jednotlivých adres a také odstraňování sledovacích prvků, které jsou často umísťovány do těla zprávy. Firefox Relay také umožňuje na zprávy odpovídat tak, aby adresátovi dorazily z e-mailové adresy, na kterou byla poslaná původní zpráva. Pokud se rozhodnete, že už přes danou adresu e-maily přijímat nebudete, stačí ji vypnout. Tím odstřihnete jakoukoliv službu, která vám přes ni posílá zprávy, aniž byste se museli spoléhat na to, že daná služba vás odstraní ze seznamu adresátů.





Placená varianta

Firefox Relay Premium, jak se placená služba nazývá, stojí při zaplacení na rok dopředu 23 Kč měsíčně, což dnes není velká částka. Už to není v dnešních cenách ani jedno pivo. Beru to nejen jako platbu za užitečnou službu, ale taky podporu posledního nezávislého prohlížeče, protože bez Firefoxu by web ovládly už jen dvě firmy – Google a Apple, s jasnou dominancí té první.

Mozilla kromě Firefox Relay nabízí i Mozilla VPN, která je v ČR taky dostupná. Provozovatelem samotné služby je švédská společnost Mullvad, která sama nabízí jednu z nejlépe hodnocených služeb VPN. Zde už se ale jedná přece jenom o vyšší částku – 119 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že si provozuji vlastní VPN, takovou službu vyloženě nepotřebuji, i když oproti mé VPN má výhodu stovek serverů po celém světě a anonymitu.

Podobnou službu a dokonce zcela zadarmo nabízí DuckDuckGo pod názvem Email Protection. Z nějakého důvodu ale vyžaduje k registraci mobilní aplikaci a k používání na desktopu rozšíření do prohlížeče. Firefox Relay také nabízí rozšíření do prohlížeče, který používání usnadňuje, ale jinak není na nic vázaný, ani na prohlížeč Firefox. Prostě stačí jít na webovou stránku služby a tam si adresy spravovat. Z tohoto důvodu mi vyhovuje víc i za cenu malého poplatku.

Autor: Jiří Eischmann

Tento typ služby má také jednu nevýhodu, s kterou je potřeba počítat: pokud jednou taková služba skončí, musíte zase e-mailové adresy u všech služeb přenastavit. Žádná služba vám neslíbí nekonečnou životnost, ale Mozilla se alespoň zavázala, že pokud se službou jednou skončí, dá zákazníkům vědět dostatečně včas.

(Napsáno původně pro Sešívaný blog.)