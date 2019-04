 »   »  Firewall pfSense: monitorování pomocí Zabbix a SNMP

Poslední dva moduly nejsou součástí BSNMP, ale existují jako porty. V systému je přítomen i modul WLAN, ale ten se nedá aktivovat pomocí WebGUI. Testoval jsem jej a manuálně přidal do konfigurace. Pak je možné získat OID i z BEGEMOT-WIRELESS-MIB . Za předpokladu, že máme v routeru nějakou WiFi kartu.

V rámci monitorovacího systému Zabbix můžeme použít výchozí instalační šablonu Template OS FreeBSD , která obsahuje cca 29 položek a navíc dvě Low Level Discovery , které automaticky rozkryjí filesystémy a síťové interface a zajistí jejich sledování. Šablona zajistí sledování pomocí klíčů, které jsou seskupovány do Aplikací (terminologie Zabbix – spíše skupina položek nějakého typu).

Balíčky Zabbix nepatří mezi ty oficiálně podporované , ale komunitní podpora je dostatečná na to, aby byly balíčky bezproblémově použitelné. Instalaci provedeme v menu System / Package Manager / Available Packages , kde vyhledáme „Zabbix“ a poté klikneme na zelené tlačítko Install.

# snmpwalk -Os -c public -v 2c 192.168.42.1 BEGEMOT-WIRELESS-MIB::wlanInterfaceTable wlanIfaceIndex."ath0_wlan0" = INTEGER: 8 wlanIfaceName."ath0_wlan0" = STRING: ath0_wlan0 wlanParentIfName."ath0_wlan0" = STRING: wlanIfaceOperatingMode."ath0_wlan0" = INTEGER: station(1) wlanIfaceFlags."ath0_wlan0" = BITS: 00 wlanIfaceBssid."ath0_wlan0" = STRING: 0:0:0:0:0:0 wlanIfaceLocalAddress."ath0_wlan0" = STRING: 0:0:0:0:0:0 wlanIfaceStatus."ath0_wlan0" = INTEGER: active(1) wlanIfaceState."ath0_wlan0" = INTEGER: up(1)

Konfigurace SNMP

Nastavení SNMP se provádí v menu Services / SNMP , kde se formou formulářů nadefinují základní údaje, port, lokace, kontakt a komunita. Výsledný konfigurační soubor se nachází na cestě /var/etc/snmpd.conf .



pfSense snmpd.conf

SNMP – nastavení

SNMP Daemon

SNMP Daemon Settings

SNMP Traps Enable

SNMP Modules

Interface Binding

MIB soubory v pfSense se nachází na obvyklé cestě. Pochází z FreeBSD a jednotlivé MIB soubory náleží patřičnému BSNMP modulu.

/usr/share/snmp/mibs: ls -1 BEGEMOT-BRIDGE-MIB.txt BEGEMOT-HAST-MIB.txt BEGEMOT-HOSTRES-MIB.txt BEGEMOT-IP-MIB.txt BEGEMOT-MIB.txt BEGEMOT-MIB2-MIB.txt BEGEMOT-NETGRAPH.txt BEGEMOT-PF-MIB.txt BEGEMOT-SNMPD.txt BEGEMOT-WIRELESS-MIB.txt BRIDGE-MIB.txt FOKUS-MIB.txt FREEBSD-MIB.txt RSTP-MIB.txt

Tyto MIB soubory je vhodné instalovat na Zabbix serveru, abychom byly schopny používat jmenné OID.

Monitoring Packet Filter

Nejzajímavější pro monitorování pfSense pomoci BSNMP je modul PF, který nám poskytne velmi podrobné informace o samotném firewalu. Popis hodnot najdeme v MIB souboru BEGEMOT-PF-MIB. Z tohoto seznamu si již můžeme sestavit Zabbix šablonu sledující PF hodnoty jako např. velikost stavové tabulky, počty záznamů v pfTables atd.



Zabbix pfSense SNMP

Seznam SNMP PF objektů

pfStatus pfCounter pfStateTable pfSrcNodes pfLimits pfTimeouts pfLogInterface pfInterfaces pfTables pfAltq pfLabels

Syslog

Doposud jsme se zabývali operativním monitoringem. Dále je možné realizovat též bezpečnostní monitoring. Jehož zdrojem jsou události, které nastanou např. u OpenVPN při vzdáleném přihášení uživatelů, nebo u firewall pravidel, která mají logování zapnuté. pfSense umožňuje posílat pomocí syslog protokolu zprávy na logmanagement. O nastavení syslogu jsem se zmínil v druhém díle tohoto seriálu.

Závěr

Zabbix agent i SNMP nám umožní získat velké množství informací o pfSense firewallu. Je nutné si uvědomit, že některé hodnoty poskytují oba mechanismy souběžně. Je jen na nás, co je pro nás zajímavé a co chceme sledovat kterým nástrojem. Obecně nás bude zajímat využití CPU a RAM, dále obsazenost disku. Určitě jsou na routeru zajímavé grafy přenosů síťových karet. Pokud chceme jít do detailu, můžeme sledovat přenosy na úrovni pfLabels, zde je vhodné využít Zabbix LLD a dynamicky sledovat vytvořená pravidla a jejich toky. Hodnoty MIB pro Packet Filter jsou velmi podrobně popsané a zdokumentované a díky BSNMP a modulu PF jsou všechny hodnoty plně k dispozici.