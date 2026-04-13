Francouzská státní správa přechází na Linux, Ubuntu rozšiřuje podporu balíčků DEB

Francouzská státní správa přechází na Linux
Francouzská digitální agentura DINUM oznámila radikální zrychlení v cestě za digitální suverenitou. V rámci nového plánu na snížení závislosti na mimoevropských technologiích (především z USA) učinil stát zásadní rozhodnutí: operační systém Windows bude na úřadech nahrazen Linuxem. Tato transformace se netýká jen operačních systémů.
Ministerstva mají do podzimu 2026 předložit plány na přechod u nástrojů pro spolupráci, databází i umělé inteligence. Prvním velkým hráčem je Národní pokladna nemocenského pojištění, která na suverénní řešení převádí všech svých 80 000 zaměstnanců. Jak uvedl ministr David Amiel: „Stát už se nemůže spokojit s pouhým konstatováním závislosti, musí se z ní vymanit. Suverenita není volba, ale nutnost.“
Ubuntu rozšiřuje podporu balíčků DEB
Společnost Canonical postupně mění svůj přístup ke správě balíčků v Ubuntu, pomalu zavádí balíčky Snap jako alternativu ke klasickým balíčkům DEB. Softwarové centrum se primárně zaměřovalo na poskytování přístupu k balíčkům Snap. It's FOSS uvádí, že Ubuntu 26.04 obnoví určitou rovnováhu mezi těmito dvěma formáty, což usnadní správu balíčků DEB přímo ze softwarového centra. S nadcházejícím Ubuntu 26.04 LTS začne App Center zobrazovat balíčky pro Debian nainstalované z oficiálních repozitářů.
Dosud zobrazovalo pouze aplikace Snap, což zbytečně ztěžovalo správu balíčků .deb prostřednictvím grafického rozhraní. Odinstalování balíčku DEB z App Center dokonce vyžadovalo jeho ruční vyhledání a přechod na stránku s jeho výpisem. Tato změna sice neukončí debatu o tom, zda je lepší Snap nebo DEB, ale rozhodně je to krok správným směrem.
Trisquel GNU/Linux 12.0 LTS
Projekt Trisquel představil novou stabilní verzi své stoprocentně svobodné distribuce, určené pro domácnosti, firmy i školy. Vydání 12.0 LTS vychází z Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) a přichází po více než třech letech od předchozí verze. Systém používá jádro GNU Linux-libre 6.8 a desktop MATE 1.26. Mezi hlavní novinky patří APT 3.0 s podporou formátu repozitářů deb822, vylepšená modularita jádra a nové možnosti webových prohlížečů včetně GNU IceCat a Ungoogled Chromium.
Ve výchozí instalaci najdete prohlížeč Abrowser 148, e-mailového klienta Icedove 140 a kancelářský balík LibreOffice 24. K dispozici je také novější jádro 6.17 (HWE) pro lepší podporu hardwaru. Distribuce je dostupná v několika edicích (MATE, KDE Plasma, LXDE, Sugar i síťová instalace) a pro více architektur.
Euro-Office vyvolává debaty o licencování
Nedávno se objevila nová open-source kancelářská sada s názvem Euro-Office, nový evropský fork balíku OnlyOffice. Jak název napovídá, jde o evropskou iniciativu určenou primárně pro evropské organizace a vlády. Hlavní kontroverze projektu spočívá v geopolitickém a právním střetu. Autoři forku (Nextcloud a IONOS) otevřeně argumentují tím, že OnlyOffice je navzdory lotyšskému sídlu fakticky ruskou společností s netransparentním vývojem, což představuje bezpečnostní riziko pro evropské vládní instituce.
Na to OnlyOffice reaguje obviněním z porušení licence AGPLv3, kdy tvrdí, že Euro-Office neoprávněně odstraňuje dodatečné licenční podmínky původního kódu. Jde tedy o citlivý spor, kde se střetává snaha o evropskou digitální suverenitu s ochranou autorských práv a obchodních zájmů původních vývojářů.
Nově vydáno
Projekt Elive vydal novou stabilní verzi své distribuce založené na Debianu, která obsahuje pracovní prostředí Enlightenment. Vyšla verze 2.1 CuerdOS, distribuce založené na Debianu, která klade důraz na stabilitu, efektivitu a výkon. Vývojový tým Artix oznámil vydání Artix Linuxu 20260402, sady distribucí založených na Archi s průběžnými aktualizacemi, které nabízejí výběr ze čtyř systémů init a šesti desktopových prostředí. HackerOS, živá distribuce založená na testovací větvi Debianu, určená pro běžné uživatele, hráče a nadšence do kyberbezpečnosti vyšla ve verzi 4.5.