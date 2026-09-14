FreeBSD pracuje na novém správci služeb, pracovní stanice Thelio Mira AI

Švýcarská vláda omezuje závislost na Microsoftu
Švýcarská federální vláda zahájila pilotní projekt, jehož cílem je omezit závislost na Microsoftu a posílit digitální suverenitu. Do konce roku 2027 má přibližně 3 000 zaměstnanců dostat alternativní kancelářské prostředí založené na open source, které bude zpočátku fungovat souběžně s Microsoft 365. Řešení vychází z platformy openDesk a zahrnuje e-mail, kalendář, práci s dokumenty, prezentace, ukládání souborů, chat i audio a videokonference.
Předchozí test se 172 zaměstnanci ukázal, že řešení je pro běžnou kancelářskou práci použitelné, určité problémy se však objevily například u rozsáhlých videokonferencí. Švýcarsko tím sleduje především větší kontrolu nad citlivými státními daty a menší závislost na zahraničních technologických firmách. První fáze projektu má stát přibližně 9 milionů švýcarských franků a její výsledky rozhodnou o případném širším nasazení open source ve federální správě.
FreeBSD pracuje na novém správci služeb
Baptiste Daroussin, tvůrce nástrojů pkg a poudriere, pracuje na správci služeb pro FreeBSD s názvem rcd. Jedná se o démona správce služeb volaný programem init. Čte definice služeb z souborů jednotek UCL, sestavuje graf závislostí a spouští služby paralelně. Po dokončení bootování se rozvětví do pozadí a zůstává spuštěn jako dohlížecí démon (automaticky restartuje selhané služby a přijímá řídicí příkazy přes UNIXový socket).
Je plně zpětně kompatibilní a funguje na jakémkoli stávajícím systému FreeBSD, aniž by bylo nutné provádět jakékoli úpravy skriptů nebo konfiguračních souborů. Můžete jej nainstalovat na běžící systém, neprovádět žádné změny ve vašich souborech a po restartu jej začít používat. Nejviditelnější výhodou je samozřejmě rychlejší spouštění systému, ale získáte také několik dalších výhod, které již najdete na podobných systémech, jako je například smf v systému Solaris.
KaOS Linux 2026.09
KaOS Linux 2026.09 je k dispozici a přináší několik významných aktualizací. Distribuce staví na Linuxu 7.1, grafickém stacku Mesa 26.2 a prostředí Noctalia 5.1, přičemž nechybí ani další aktualizované KDE a Qt komponenty.
Nová verze zároveň pokračuje v odklonu od systemd a jako výchozí init systém používá Dinit. KaOS tak dál zůstává zajímavou alternativou pro uživatele, kteří hledají moderní distribuci úzce zaměřenou na KDE a Qt ekosystém.
Thelio Mira AI
System76 představilo novou linuxovou pracovní stanici Thelio Mira AI zaměřenou na lokální vývoj a provoz náročných AI modelů. Základem jsou procesory AMD Ryzen 9000, až 192 GB operační paměti a možnost osadit počítač dvěma GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell s celkovou kapacitou 192 GB grafické paměti. K dispozici jsou také další profesionální karty NVIDIA a AMD Radeon AI PRO R9700, až 28TB úložiště a rychlé síťové připojení včetně dvojice 5GbE portů a Wi-Fi 7.
Cena začíná na 3 299 dolarech (68 800 korun) a zákazník si může vybrat Pop!_OS 24.04 LTS s prostředím COSMIC nebo Ubuntu 24.04 či 26.04 LTS. Thelio Mira AI cílí především na vývojáře a výzkumníky, kteří chtějí provozovat náročné AI úlohy lokálně a nebýt závislí na cloudových GPU službách.
Nově vydáno
Vyšel Zenwalk GNU Linux Current-260905, nové vydání desktopové distribuce založená na Slackware. Talos Linux, nezávisle vyvinutá distribuce určená speciálně pro provozování Kubernetes, byla aktualizována na verzi 1.14.0. Bylo vydáno Ubuntu 24.04.5 LTS, páté opravné vydání řady 24.04 LTS „Noble Numbat“. Projekt NetBSD oznámil pátou a poslední aktualizaci řady NetBSD 9.x.