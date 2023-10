Fwupd 1.9.6 umí aktulizace Radeonů, KDE předělává systémová nastavení

PipeWire 1.0 RC se ukazuje

Na světě je nová verze rozhraní PipeWire 0.3.81, též známá jako kandidát na PipeWire 1.0. Řeší jednu z posledních věcí, které vydání první stabilní verze rozhraní brání: přináší IRQ-based ovladač rozhraní ALSA pro profesionální práci se zvukem. A jelikož je budoucí verze 1.0 vlastně jen kosmeticky přečíslovanou řadou 0.3, je nadále zachována kompatibilita API/ABI.

Novinkou této verze je také ve výchozím nastavení zapnutá podpora, dále vylepšené zpracování WebRTC audia a různé opravy chyb. Dokončení na IRQ založeného scheduleru pro ALSA je ale tím hlavním mezníkem, kterým PipeWire srovnává krok se schopnosti rozhraní JACK, včetně podobných latencí a lze jej tak doporučit pro profesionální použití. Podrobněji v přehledu novinek na GitLabu projektu.

Týden v KDE: předělaná systémová nastavení

Hlavní novinkou v projektu KDE, je vylepšení boční lišty v systémových nastaveních, kde došlo k velké reorganizaci.Věc je stále ještě ve vývoji a může před finálním vydáním příští verze Plasmy dojít ještě k menším změnám, nicméně z nějakých 90 % už je hotovo, hlásí Nate Graham v pravidelném přehledu novinek v projektu KDE.





Upraveno je tak třeba nakládání s uspořádáním více obrazovek v Plasmě běžící na Waylandu. Až dosud byl využíván KScreen, od Plasmy 6 je tato práce zahrnuta rovnou do kompozitoru KWin. Vše tak poběží svižněji a navíc se vývojářům usnadní údržba kódu. Důsledkem však je to, že KScreen má odteď zmraženou funkcionalitu a pro nakládání s více obrazovkami na X11 se v Plasmě 6 s novinkami nepočítá – KDE prostě míří k Waylandu.

Konečně také vývojáři opravili velmi otravnou věc: když probíhají aktualizace skrze Discover, tak ukazatele průběhu jednotlivých stahování a instalací už odpovídají realitě, nejsou jen něčím, co působí jako generátor náhodných čísel. Nově také lze v Disoveru nastavit, aby při odinstalování balíčku rovnou odinstaloval i jeho závislosti.





V neposlední řadě tu máme Spectacle, program pro nahrávání obrazovky, který se dočkal podpory hardwarové akcelerace kódování záznamu do formátu VP9. Výchozí místo pro uložení videa pak lze nově uživatelsky nastavit. Oěpraveno je několik dalších chyb. Celkově bylo uzavřeno 91 chyb.

Patche pro 64core RISC-V mATX desku Milk-V

Snad už v prosinci by měla přijít do prodeje mATX základní deska postavená kolem RISC-V SoC Sophon SG2042 s TDP 120W, což je 64jádrový RISC-V procesor s DDR4, PCI Express 4.0 a další výbavou (USB 3.2, SATA, 2× 2,5GLAN, …). Milk-V Pioneer je nyní v předprodeji za 1499 USD a do Linuxu zamířila čtvrtá verze patchů pro její podporu – sám výrobce SoC má na webu u tohoto čipu loga distribucí Ubuntu, Arch Linux, Deepin, Gentoo, Debian a Fedora.

Zmíněné patche aktivují základní podporu běhu s ovladači, schopnost nabootovat kernel a spustit konzoli či UEFI. Prozatím ale berme věci s rezervou, jestli tato deska opravdu přijde v prosinci a bude použitelná s Linuxem, bude možné považovat za úspěch.

Valve vydává Proton 8.0–4

Jako velké zlepšení pro hraní Windows her na Linuxu označuje novou verzi balíku Proton 8.0–4 web Phoronix. Nová v erze vylepšuje kompatibilitu s hrami, opravuje řadu chyb a přidává zlepšení v oblasti použitelnosti. Kdo pro hraní her pro Windows na Linuxu používá větev Proton Experimental, už tyto novinky zná.

Na seznamu funkčních her přibývají tituly jako EverQuest 2, Star Wars Knights of the Old Republic 2 či The Longest Journey. Osm-nula-čtyřka také opravuje běh Battle.net, kdy se klient často zacyklil v nekonečných pokusech o svou aktualizaci.

EA Desktop zase už netrpí na prázdnou obrazovku, spouštěč Baldur's Gate 3 by neměl otravovat chybnými chybovými hláškami a jsou zde i opravy obecně pro hry běžící na Unreal Engine 4 či aktivace NVIDIA NVAPI pro daleko více Windows her. S novou verzí Protonu také budou fungovat současné verze klienta Ubisoft Connect.

Proton 8.0–4 pak pod pokličkou přináší aktuálnější verze Wine Mono 8.0.1, VKD3D-Proton 2.10, DXVK 2.3.5, DXVK-NVAPI 0.6.4 dlaších komponent.

Fwupd 1.9.6 umí aktulizace Radeonů

Aktualizace firmwarů grafických karet s GPU AMD je významnou novinkou v aktuálním vydání Fwupd 1.9.6. Vše funguje s Radeony s GPU typu Navi 3× a vyššími na současných verzích Linuxu. Práce na podpoře vedl Mario Limonciello, vývojář linuxového týmu AMD. S věcí se pojí i příslib AMD na vydávání aktualizací firmwarů i skrze Linux Vendor Firmware Service (LVFS).

Další podporované novinky zahrnují zařízení Foxconn SDX12 / SDX55 / SDX6X, Google Rex Intel USB4 retimery, škálovače MediaTek DP AUX, modul Quectel EM160, notebooky Star Labs StarBook Mk VIr2, či VLI VL105-VL109 a Wacom DTH134 / DTC121. Přibyl také agent pro spouštění na macOS, podpora parsování EDID a různé opravy. Podrobnosti jsou k dispozici na GitHubu projektu.