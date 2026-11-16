Ginux je jádro kompatibilní s Linuxem, Polo je kompozitor pro MATE

Ginux – jádro kompatibilní s Linuxem
Gregory Kurtzer, zakladatel distribuce Rocky Linux a spoluzakladatel společnosti CIQ, představil projekt Ginux. Jedná se o zcela nový linuxově kompatibilní kernel napsaný v jazyce Rust, který však není odvozený od Linuxu. Vznikl během pouhých 11 dnů za výrazného přispění AI agenta OpenAI Codex, jenž vytvořil přibližně 139 tisíc řádků kódu ve více než tisícovce commitů.
Ginux má vlastní správu paměti, plánovač procesů, souborové systémy i síťovou vrstvu, přičemž implementuje Linux ABI, takže dokáže spouštět existující linuxové programy. Zajímavým výsledkem je schopnost nastartovat distribuci Rocky Linux 10 až do prostředí systemd, zatím však pouze ve virtuálním stroji QEMU. Projekt je stále experimentálním prototypem, chybí mu podpora fyzického hardwaru, grafických procesorů i nezávislý bezpečnostní audit.
Je zveřejněn pod licencí Apache 2.0 a jeho hlavním přínosem je demonstrace toho, jak může zkušený vývojář s pomocí AI výrazně urychlit tvorbu komplexního systémového softwaru.
Wayland kompozitor pro prostředí MATE
Pro tradiční desktopové prostředí MATE vzniká nový kompozitor Wayland s názvem Polo, jehož cílem je umožnit přechod na moderní zobrazovací server bez zásadní změny dosavadního chování prostředí. Projekt nezávisle vyvíjí Kerem Söke a vychází z knihovny libweston. Navazuje na správce oken Marco, který MATE používá v prostředí X11, a podporuje správu a dlaždicové uspořádání oken, virtuální plochy, schránku, více monitorů, škálování, sdílení obrazovky i správu relací MATE.
Nechybí ani efekty známé z tradičních linuxových desktopů, například trojrozměrná kostka virtuálních ploch, pružná okna nebo animace minimalizace Magic Lamp. Polo je zatím ve vývoji, není dostatečně otestováno a vyžaduje kompilaci ze zdrojových kódů. Autor proto hledá dobrovolníky, kteří by jej vyzkoušeli na různém hardwaru a s běžně používanými aplikacemi.
Vyšel Slax 2026.11
Po téměř třech letech se vrací přenosná linuxová distribuce Slax, která ve verzi 2026.11 prošla výraznou proměnou. Je založena na Debianu 13 „Trixie“ a využívá dlouhodobě podporované jádro Linux 6.12 LTS. Přepracované prostředí Fluxbox nabízí nový spouštěč aplikací s kategoriemi a vyhledáváním, náhledy otevřených oken i správu čtyř virtuálních ploch. Novinkou je také integrovaný nástroj Slax Assistant využívající umělou inteligenci, který dokáže analyzovat systém a na základě pokynů uživatele provádět příkazy k řešení problémů.
Distribuce nově podporuje Secure Boot, nabízí grafický instalátor pro Windows i Linux, správce diskových oddílů a možnost uchovávat na jednom USB disku několik samostatných relací s vlastními aplikacemi, soubory a nastavením. Slax tak zůstává praktickým přenosným systémem, který lze využít nejen pro běžnou práci, ale také jako záchranné prostředí při opravách počítačů.
Projekt Sprout oživí staré iPody
Projekt Sprout nabízí způsob, jak dát starším přehrávačům iPod nový život pomocí náhradní základní desky. Instalace nevyžaduje pájení a zachovává původní displej, ovládací kolečko i pouzdro, přičemž přidává Wi-Fi, Bluetooth, USB-C a podporu bezdrátových sluchátek. K dispozici budou dvě varianty: Sprout Pico s mikrokontrolérem Raspberry Pi RP2350 a výkonnější Sprout Pi, který kombinuje RP2350 s modulem Raspberry Pi Compute Module Zero a umožňuje spouštět linuxové aplikace, hry či emulátory operačních systémů.
Pokročilejší verze nabídne také streamování hudby ze Spotify a Apple Music, podporu AirPlay a Google Cast. Úložiště původní desky nahradí karta microSD, zatímco uživatelské prostředí zachová charakteristické ovládání iPodu včetně Cover Flow a upraveného rozhraní pro podcasty. Projekt je kompletně open source a jeho autoři zpřístupní návrhy hardwaru, firmware i software. Podporovány budou iPody mini první a druhé generace a klasické iPody třetí a čtvrté generace. Cena ani termín uvedení zatím nebyly oznámeny.
Nově vydáno
Lars Søe Mikkelsen oznámil vydání Ludora 45.0, významné aktualizace herní distribuce založené na Fedora Linuxu. Herní linuxová distribuce Bazzite, s neměnným jádrem, vydala novou verzi s číslem 45.20261104. CapivaraOS, linuxová distribuce založená na Fedoře s možností výběru mezi pracovními plochami GNOME, KDE Plasma a Xfce, obdržela významnou aktualizaci na verzi 2.0.0. Vyšla OpenIndiana 2026.10, nová verze operačního systému s otevřeným zdrojovým kódem, který vzešel z rodiny OpenSolaris.