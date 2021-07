GNOME 40 se dostane do Ubuntu 21.10, distribuce NuTyx končí

GNOME 40 se konečně dostane do Ubuntu

Do Ubuntu 21.04, které vyšlo letos v dubnu se prostředí GNOME 40 nakonec nedostalo. Do nadcházejícího Ubuntu 21.10 „Impish Indri“, které by mělo vyjít 14. října 2021 se však určitě dostane. Kromě toho se uživatelé dočkají kompletně nového instalátoru systému, linuxového jádra 5.14, Zstd komprese balíčků nebo Waylandu pro grafické karty NVIDIA.

Ubuntu 21.10 GNOME 40

NuTyx končí

NuTyX je francouzská distribuce vybudovaná na Linux From Scratch. Její autor nedávno oznámil, že s jejím vývojem končí. Na jejím webu se nachází vzkaz: Chystám se ukončit projekt NuTyX. Doména bude funkční do 28. 11. 2021. Děkuji všem, kteří mě inspirovali a podporovali. Pokud jste uživatelé NuTyXu, jsem si jistý, že je zde spousta distribucí, na které můžete přejít. Neptejte se mě na jakou, neznám odpověď. Po skoro 14 letech si myslím, že je čas vytáhnout špunt…

NuTyX 20.12.0

Fedora uživatelům nabídne filtrovaný Flathub

Tým kolem distribuce Fedora pracuje na řešení jak svým uživatelům zjednodušit přístup k Flatpak balíčkům. V nadcházející Fedoře 35 povolení repozitářů třetích stran poskytne přístup do filtrovaného Flathubu. Znamená to, že dostupné budou jen balíčky, které vývojáři Fedory povolí. Filtr lze manuálně odstranit, za následky tohoto kroku však už Fedora nenese žádnou zodpovědnost.

Flathub ve Fedoře

Vyšla nová verze postmarketOS

Operační systém pro chytré telefony postmarketOS je postavený na upraveném Alpine Linuxu s vlastními balíčky. Jeho vývojáři nedávno oznámili vydání verze 21.06. Ta přináší výrazné zrychlení čtení a zápisu a nově podporuje telefony OnePlus 6, OnePlus 6T, Xiaomi Mi Note 2 a Xiaomi Redmi 2. Dále došlo k přidání firewallu, změně správce souborů a k opravám řady chyb.

postamarketOS 21.06

Nově vydáno

Na Ubuntu postavená distribuce s upraveným prostředím GNOME Pop!_OS vyšla ve verzi 21.04. Linuxová distribuce s nejnovějším prostředím KDE KaOS oznámila vydání verze 2021.06. Uživatelsky přívětivá distribuce PCLinuxOS je k dispozici ve verzi 2021.06. Vývojáři lehké na Debianu postavené distribuce Q4OS vydali její verzi 3.15.