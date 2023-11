Google nemá konkurenci a má moc, telenovela jménem YouTube pokračuje

Od momentu, kdy Google vyhlásil uživatelům YouTube válku uběhlo sotva pár týdnů. Nešlo ani o první, ani o poslední krok ve snaze Googlu dosáhnout dominance na trhu či snahy dokopat uživatele buď ke sledování reklam nebo placení Youtube Premium. Pojďme se tedy optikou jednoho bezvýznamného uživatele krátce podívat na dění na Youtube v posledních měsících.

Záměrně poškozený zážitek z YouTube

Někteří uživatelé se chovají jako černí pasažéři. Dovolil bych si bez jakýchkoli podkladů předpokládat, že na YouTube je taková většina, a to v tom smyslu, že si neplatí službu Premium, ani nijak nekonzumují reklamy – buď je přetrpí anebo „adblockují“. Do této skupiny patřím i já, navíc okořeněný o to, že nepoužívám ani majoritní softwarovou platformu (tedy Microsoft Windows), ani majoritní prohlížečovou platformu (tedy Google Chrome).

To vše dohromady jsou hendikepy, které mě omezují v UX, tedy uživatelském zážitku na YouTube. Běžně zažívám, že něco nefunguje, nebo funguje špatně, zatímco na stejném stroji ve stejnou chvíli a stejném systému v Chrome vše šlape na jedničku. Běžně zažívám všechny ty klacky, které Google hází pod nohy lidem s adblockem. Zkrátka Google je to jedno, jsem pro něj jen jeden bezvýznamný uživatelíček. Nestěžuji si, jen konstatuji.





Zkušenost z řady posledních měsíců

Před několika měsíci jsem z chování YouTube dospěl k přesvědčení, že „se schyluje k něčemu výživnému“ a začal střádat poznámky z používání této služby. Následující odstavce tedy shrnují věci, které jsem jako registrovaný neplatící linuxový uživatel za letošek na YouTube zažíval či stále zažívám.

Google například průběžně mění chování rozhraní. Tu něco fungovalo nějak, jednoho dne to začne fungovat jinak. Najednou už to nejde klávesami, musí se kliknout myší a podobně. Dlouhé týdny v létě se třeba dělo to, že člověk, když v režimu celé obrazovky změnil například nastavení obrazu či titulků, už mu nově nefungovaly šipky nahoru a dolu na hlasitost, ale posouvaly ve videu o větší kroky – neb „kurzor“ se přenese do lišty s ovládacími prvky a je potřeba opět kliknout do videa samotného. Toto konkrétní chování je už setrvalým stavem.





Nebo po opuštění přehrávání videa zobrazeného přes celou obrazovku nefunguje změna hlasitosti šipkami nahoru a dolů, ale ty realizují posuv po stránce – opět je potřeba klepnout do videa. Stejně tak tento přechod z-do vyřadí mezerník jako pauzu – tohle řeším tlačítky na membránové multimediální klávesnici Dell.

Také se mi velmi často stává, že videa, která mám nastavena na 1080p, se buď hned na začátku, nebo v průběhu přehrávání automaticky přehodí na 360p. Když si člověk manuálně vrátí 1080p, občas se bezdůvodně stane, že se video po nějaké chvíli přestane načítat. Někdy se načítání zasekne zcela, někdy vždy jen na určitou otravnou chvíli. Přepnutí na 1080p řeší rozšíření prohlížeče, kterým je možné ho vynutit. Otázka je, co na to poví Manifest v3, u kterého Google před týdnem zveřejnil aktuální informace o postupu prací. O Manifestu v3 víme své minimálně o doby, kdy vyšlo varování na webu EFF.

Někdy se také stane, že z náhledů videí na domovské obrazovce zmizí tlačítka pro přidání do playlistu a „přehrání později“ a je nutné jít do menu pod třemi tečkami u daného videa. Jindy tam zase jsou. Kdyby zmizely trvale, člověk si zvykne, ale právě ta nestálost je to, čím Google v této věci otravuje.

Nebo člověk přijde na YouTube, něco ho zaujme, klikne na to ale současně si všimne ještě něčeho zajímavějšího. Vrácení se v historii o krok sice vrátí Firefox o krok zpět (v historii prohlížeče), ale obsah stránky se nezmění – YouTube zůstane na stejné stránce. Další krok zpět už vede na prázdný panel a obnovení této ne-navrácené výchozí stránky YouTube už vede jen k novému načtení, kde dané video už téměř jistě nebude.

Tu a tam si zase člověk všimne, že na YouTube se najednou prostě nekešují klipy. Tam, kde ve Firefoxu ani s 360p není plynulé přehrávání, Chromium či Chrome načte klip v 1080p za sotva pár sekund kompletně celý. Třeba 23. června 2023 se mi ve Firefoxu přestala načítat videa na YouTube vůbec, bez ohledu na kvalitu (ani 360p apod.). V Chromiu běžela lusknutím prstu v 1080p, načtená za zlomek sekundy.

Obecně pro prakticky vše výše popsané platí, že v prohlížečích Chrome a Chromium se nic z toho neděje.

Boj s uživateli YouTube

Do toho všeho přichází nejnovější vývoj, který jsme si rozebrali před třemi týdny v samostatném článku. Google od té doby upustil od drakonického vynucování zobrazení reklamy (anebo se to naučily adblockery?), ale zavedl další otravnou novinku, kdy lidem s adblockery vkládá před načtení okna s videem ve stránce pětisekundové zpoždění. Do toho víme, že příští rok chce s Extension Manifest v3 v rámci prohlížeče Chrome (a tudíž všech následovníků projektu Chromium) zatočit s adblockery zcela.

Když si mimochodem odkazovaný TechSpot přečtete, zjistíte, že Google nadále drží mnou výše zažitou linii: pětisekundové zpoždění hlásili uživatelé Firefoxu a Edge, nikoli však uživatelé Chrome.

Moc nesmí být v rukou jedné korporace

Tohle je prostě v principu špatně. Google ovládá jak službu (YouTube), tak trh prohlížečů (Chrome), tak reklamní trh (Adsense). Svět, potažmo USA, nechal vyrůst Google od obřích rozměrů, kdy vládne a drží většinové postavení na všech aspektech trhu a může si tedy s uživateli dělat, co chce.

Možná si vzpomenete, že v této pozici byl Microsoft koncem 90. let a Bill Gates se musel u slyšení setsakra snažit, aby nebylo úřady USA nařízeno rozdělení Microsoftu do více firem.

Berme to stoicky

Pokud ale Google zůstane jenom u této pětisekundové prodlevy, tak budiž. Nerozumím tomu, co tím získá, protože to není natolik otravné, aby to kohokoli přesvědčilo k předplatnému, jediný efekt tak je, že se na této planetě mnohokrát za den lidem načte zbytečný kus zdržovacího kódu a miliarda počítačů na světě běží o pár sekund denně déle jen proto, aby se čekalo na tuhle prodlevu.

Jestli existuje nějaká méně smysluplná činnost, než co Google vymýšlí kolem YouTube, rád se nechám poučit. Já zatím jinou nevidím. Zato vidím ještě jeden principiálně horší problém.

Jaký je smysl 4k a 8k „žvanilů“?

Možná je YouTube z hlediska finančního ve zhoršující se kondici, a proto Google vyvíjí snahy o efektivnější monetizaci platformy. Jenže příčinu si způsobil sám. Na YouTube najdeme myriády skvělých kanálů s úžasným obsahem ze všech oblastí lidské činnosti. Některé už dávno jedou ve 4k, jiné zamrzly v dávné minulosti 480p, ale povětšinou lze říci, že YouTube dominuje obsah na 1080p.

Jenže vedle toho máte tisíce a tisíce jůtuberů a infuencerů, kteří sypou na YouTube obrovské hromady bezcenného obsahu ve 4k, 5k, 6k a 8k.

Isaac Asimov se zabýval knihami a tak třeba říkával, že mu občas zavolá nějaká rádoby redaktor či editor, nebo kdosi s naprosto bezcenným dotazem typu „pane Asimove, jaký je váš oblíbený bar, oblíbené jídlo nebo oblíbený koktejl“. Tito lidé psali to, čemu Asimov říkával neknihy. Prostě posbírali od desítek celebrit jejich oblíbená jídla, vydali knihu „Oblíbená jídla slavných“, práce byla hotova za týden a dukátky za prodej neknihy se jen sypaly.

Obdobou tvůrců těchto neknih jsou dle mého právě mnozí lidé hrnoucí na YouTube 4k až 8k videa tempem jedno týdně až jedno denně. Všichni ti Marquesové Brownleeové, Petrové Márové a jiní, kteří mají potřebu točit videa o tom, že „vyšel nový iPhone 15 Pro Max a tohle jsou moje pocity z něj“. Někdy se dozvíte něco zajímavého, v drtivé většině ale nic.

Jen ale zabijete čas, šlehnete si trochu dopaminu, mozek si zdánlivě zarelaxuje, čas uplyne a to vše ve formě 4k či 8k videa, pro které YouTube živí olbřímí síťovou a datovou infrastrukturu. Ta ovšem stojí obrovské prachy, jen proto, aby jůtuberská pseudecelebrita mohla světu ukázat novou kolekci bot od výrobce ABC a pohovořit přitom ideálně i o skvělých službách či jiného tradičního sponzora.

Nechci se nijak dotknout Brownleeho či Máry (uvádím je pouze jako příklad), pouze poukázat na to, že (dle mého názoru), je jejich způsob obživy součástí problému, jehož důsledkem je nynější tlak Googlu na uživatele skrze YouTube. Proč 4k? Proč 5k? Proč 8k? Proč pokaždé, když Apple uvede nový produkt, musí Google nahodit nový jaderný reaktor, aby zvládl ten nápor tisíců autorů, kteří se k tomu prostě musí vyjádřit ve videu, jinak se zhroutí tento vesmír i všechny přilehlé?

Dobře, už přestávám zveličovat. Kam se YouTube pohne, teprve uvidíme. Osobně si myslím, že pětisekundovou mezerou to neskončí. Myslím si, že Google dá přes Vánoce pokoj a pak se do adblockerů pustí skrze zmíněný Manifest v3. Má totiž tu výhodu, že ono není moc kam jinam jít. Jiná služba není na případný exodus uživatelů YouTube připravena, nebo je nepoužitelná z hlediska příjmů (tedy možnosti se tvorbou videí živit) – třeba starý dobrá DailyMotion či oblíbená alternativa Rumble.

Problém není ani tak YouTube. Problém není ani adsense. Problém je samotný Google a jeho bezprecedentní vláda nad internetem.