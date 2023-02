HDR hackfest u Red Hatu v Brně, RPM s podporou architektonických úrovní x86_64

RPM dostane podporu architektonických úrovní x86_64

V kódu správce balíčků RPM se objevila podpora pro x86_64 feature levels, tedy pro možnost cílit balíčky na vyšší než původní 64bit x86 procesory. V případě instalace na systému s novějším 64bit x86 procesorem tak budou moci distribuce RPM využívající nabízet RPM balíčky s vyšší mírou optimalizací než obecnou. Obecně jde o úrovně x86–64-v2 (Intel Nehalem z roku 2008 a vyšší), x86–64-v3 (Intel Haswell s AVX2 + BMI/BMI2 + FMA) a x86–64-v4 (obecně CPU s AVX-512).

Kompilátory i zbytek řetězce už podporu pro tyto úrovně adaptovaly (plus se už delší dobu řeší přechod distribucí na alespoň x86–64-v2), takže proč věc nevyužít i v rámci balíčkovacího systému, zejména pokud přinese pozitivní dopad na výkon. Po pull requestu z konce loňského roku vše proběhlo obvyklou cestou a příslušný kód už je nyní v RPM a s ním i podpora pro možné optimalizace, které ale RPM distribuce samozřejmě nemusí využít.

Výchozím nastavením RPM nadále z důvodů plné zpětné kompatibility zůstává prostě x86_64 jako takové.





Wine 8.1 je tu, světu se reportuje jako Windows 10

Období zmrazení nových vlastností a pouhého ladění nového vydání k dokonalosti je od Wine 8.0 pryč. Nyní tvůrci vydali aktualizaci v podobě Wine 8.1, která zohledňuje řadu věcí, které se právě do osmičky nedostaly kvůli zmrazení v přidávání nových vlastností. Wine tak povyšuje svoji reportovanou verzi Windows na 10, což s ohledem na pokrok v podporovaných 3D API je jedině logické.

Kromě toho došlo na opravu řady chyb, konkrétně 27, mezi nimiž najdeme třeba řadu kultovních her Blizzardu, majících na Wine problém s mapováním knihoven dxgi a d3d11 . Jde o Diablo III v2.6.1.49286+, World of Warcraft a Overwatch – tato chyba si na uzavření počkala celých 5 let. Nejrychleji zalátaná pod pouhý týden.





HDR hackfest u Red Hatu v Brně

S tím jak roste zájem o dobře fungující HDR zobrazení na Linuxu ze strany vývojářů Red Hatu a jak na věci tlačí i Valve, se věci posouvají svižně vpřed. Nově bylo určeno datum hackfestu kolem zobrazení a HDR, který proběhne v brněnském Red Hatu letos 24. až 26. dubna<. Na pořadu vedle HDR bude třeba také podpora variabilní snímkové frekvence (VRR, FreeSync atd.).

Sejít by se měli vývojářů grafických ovladačů, desktopů a další, včetně možné účasti vývojářů z Valve. Dorazí i někteří vývojářů z Ubuntu/Canonicalu, AMD či Intelu (uvidíme, kdo všechno naživo a kdo online), GNOME i KDE a plánovat se budou práce na příští rok až dva. Podrobnosti jsou k dispozici na Wiki stránce GNOME.

Meta (Facebook) chce do jádra patch pro vypnutí bezpečnostních záplat CPU už při buildu jádra

V tuto chvíli lze používat linuxové jádro buď zcela ošetřené všemi opravami proti známým bezpečnostním chybám (Spectre, Meltdowsn, …), nebo s plně deaktivovanými záplatami, nebo jakkoli mezi tím. Jde ale o nastavení přepínačů jádra a Facebook by rád viděl v Linuxu podporu pro totéž na úrovni buildů jádra.