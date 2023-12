Hledání loga pro openSUSE, konec podpory FreeBSD 12

openSUSE se snaží odlišit od SUSE

Projekt openSUSE se vydává na cestu změny vizuální identity, aby vytvořil jasnější odlišení mezi společností SUSE a projektem openSUSE. Projekt openSUSE přijal logo společnosti SUSE v roce 2003, ale byl charakterizován odlišným textem pod ním, označujícím éru spojení značky s komunitně vedeným projektem.

Společnost SUSE upravila svou značku v průběhu let a její nejnovější logo z roku 2020 se zcela liší od toho, které má openSUSE. Avšak značky SUSE i openSUSE často způsobují zmatení lidem, kteří nerozumějí vztahu mezi open-source společností SUSE a open-source komunitním projektem openSUSE.

Ve snaze eliminovat toto zmatení se komunita kolem openSUSE rozhodla pro radikální změnu identity, kterou započala nedávným vyhlášením soutěže o nové logo produktu.





openSUSE logo

Debian 12.3 přeskočen

Kvůli problémům se souborovým systémem ext4 bylo úplně přeskočeno vydání Debianu s číslem 12.3 a rovnou vyšel Debian 12.4 „Bookworm“. Dodáván je s 65 aktualizacemi zabezpečení a 94 opravami chyb, které přináší Linuxové jádro verze 6.1.66, jež opravuje problém s poškozením dat v souborovém systému ext4.

Tato nejnovější verze se primárně skládá z oprav chyb a záplat zabezpečení. Důraz na malé aktualizace Debianu je zaměřen pouze na stabilitu systému, nikoli na přidání nových funkcí. Instalační obrazy jsou k dispozici pro všechny podporované architektury dvanácté větve této linuxové distribuce.





Debian 12.4

Konec podpory FreeBSD 12

Projekt FreeBSD vydal upozornění, že větev FreeBSD 12.x dosáhne konce podpory ze strany bezpečnostního týmu FreeBSD už 31. prosince 2023. Uživatelé, kteří stále používají FreeBSD 12, jsou vyzváni k upgradu na větve FreeBSD 13 nebo 14.

FreeBSD 13 bude podporováno do 31. ledna 2026 a její aktualizace 13.3 ještě o 3 měsíce déle. Verze 14 pak má podporu až do listopadu 2028 a FreeBSD 14.1 až do konce ledna 2029. Uživatelům FreeBSD 12.4 je důrazně doporučeno přejít na novější verzi co nejdříve.

FreeBSD 12

KDE Plasma Mobile 6

S blížícím se vydáním prostředí KDE Plasma 6 vývojáři Plasma Mobile tvrdě pracují, aby přinesli mobilní verzi Plasmy na nejnovější KDE Frameworks 6 a Qt 6 a vytvořili mobilní verzi na úrovni desktopového prostředí Plasma 6.

Plasma Mobile 6 slibuje přepracovaný výchozí domovský panel, který bude obsahovat zásuvku aplikací, vyhledávání KRunner, složky, stránky, applety/widgety, přetažení a upuštění mezi různými prvky, překlápění řádku a sloupců pro otáčení obrazovky, přizpůsobitelné počty řádků a sloupců, přizpůsobitelné přechody mezi stránkami, stejně jako schopnost importovat a exportovat rozložení domovské obrazovky jako soubory.

Plasma Mobile 6 by měla být brzy po vydání desktopového prostředí KDE Plasma 6 plánovaného na 28. února 2024.

KDE Plasma Mobile 6

Nově vydáno

Na Debianu postavená distribuce SolydXK s prostředími Xfce a KDE oznámila své dvanácté velké vydání. Na Arch Linuxu postavená libanonská distribuce XeroLinux je k dispozici ve verzi 2023.12. Neobyčejně minimalistická distribuce Puppy Linux vyšla ve verzi 10.0.3. Vyšel Kali Linux 2023.4, nové vydání na Debianu postavené distribuce se sadou forenzních nástrojů.