Robert Swan je oficiálně šéfem Intelu

Když byl loni v poklidu odejít Brian Krzanich z pozice CEO společnosti Intel, jeho místo dočasně zastoupil firemní CTO Robert Swan. Ten se osvědčil a firma jej po 7 měsících jmenovala na pozici CEO již trvale. V pořadí je 7. šéfem společnosti za dobu 50 let její existence. Současně byl Swan také zvolen do správní rady společnosti. Jeho předchozí pozice CTO je dočasně ujímá Todd Underwood, dosavadní vicepresident přes finance a šéf firemní divize Corporate Planning and Reporting.

Z jeho proslovu u této příležitosti si vypíchněme několik myšlenek: „toto jsou pro Intel vzrušující časy. Rok 2018 byl vynikajícím rokem (máme k tomuto tématu sérii článků) a firma je nyní uprostřed své transformace, aby pokračovala směrem k dosud největším příležitostem na trhu.“

Držme Intelu palce, aby pod vedením nového trvalého šéfa nedošlo na takové přešlapy, jako za Krzanichovy éry. AMD totiž díky architektuře Zen, resp. Zen 2 roste a hlásí rekordní růsty prodejů zejména v serverové sféře, kde to Intel může v nadcházejících letech hodně bolet.

Intel definitivně pohřbil procesory Itanium

V tichosti, drobnou změnou v příslušném dokumentu, Intel ukončuje životní pouť procesorové rodiny Itanium, do které vkládal před necelými 20 lety naděje jakožto do potenciálního 64bit nástupce staré x86. Tuhle bitvu vyhrála AMD, její instrukční sada AMD64, později zvaná též x86–64, byla převzata Intelem a dodnes kraluje trhu „velkých“ počítačů.

Poslední procesory rodiny Itanium, řadu 9700 „Kittson“, uvedl Intel na trh předloni a už tehdy se vědělo, že další nepřijde. Tato řada je nyní označena EOL (end of life), případní zákazníci si tak musí vyjasnit, kolik produktů této řady ještě budou chtít a zadat případnou poslední možnou objednávku. Intel předpokládá, že poslední vyrobené procesory bude zákazníkům zasílat nejpozději v polovině roku 2021, poté dojdou veškeré zásoby.

Intel Fastboot už ve Fedoře 30

Fedora 30 zapne Intelův Fastboot pro procesory rodiny Skylake a vyšší. Kód pro Fastboot již Intel dokončil a předpokládá se, že tato funkcionalita pro integrované grafiky řad HD/UHD i Iris se objeví v jádru 5.1 (pokud budou elementálové nakloněni) – Fedora tedy Fastboot v ovladači Intel DRM/KMS aktivuje ještě dříve.

Uživatelé starších platforem než Skylake mohou použít ruční aktivaci volbou i915.fastboot=1 . Volba Fastboot ke svému běhu s ohledem na „předčasné zařazení“ potřebuje úpravy v kernelu Fedory, bootovací obrazovce Plymouth a další drobnosti. Ve výsledku tak ale uživatel získá hladký start systému bez blikání obrazovky.

Krátce