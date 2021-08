Intel navrhuje mechanismus filtrování kernelových ovladačů, Firefox 92 konečně s AVIF

KDE soustředí síly na stabilitu desktopu

Tentokrát Nate Graham začíná své pravidelné shrnutí novinek z vývoje dekstopového prostředí KDE hláškou, že tentokrát to byl hlavně týden plný oprav, z nichž mnoho řešilo chyby v klíčových součástech KDE. Vedle toho tvůrci vylepšili podporu dotykových obrazovek. Nate dává vyšší míru prací na stabilitě desktopu i do souvislosti s novým využíváním projektu KDE na dalších zařízeních, jmenovitě pak zaznívá Steam Deck.

Jsou tu ale i nějaké novinky. Textový editor Kate nyní umožňuje otevření více záložek v integrovaném zobrazení terminálu. V Dolphinu lze zase nastavit, zdali se mají zobrazované skryté soubory objevit před, nebo až za normálními soubory (výchozí je nastavení před). V zobrazení appletu schránky lze klávesou Delete mazat položky atd.

Opravena také byla nevhodná změna chování Dolphinu, kdy v případě, že nějaká záložka ukazuje momentálně nepřístupný adresář, tak se místo něj načetl domovský. Nyní opět Dolphin korektně nechá tento nepřístupný adresář a uživatele upozorní (a ten si třeba daný disk přimountuje, místo hořekování). Dále u výběru online účtů v systémových nastaveních není nic předvoleno a nezůstává ani vybraná položka, pokud uživatel proces přerušil.

Nástroj pro nahlašování pádů DrKonqi konečně také neplýtvá časem uživatelů na vyplňování chyb u neudržovaných aplikací či starých neudržovaných verzí, místo toho uživatele upozorní a doporučí mu náhradu či aktualizaci. Dialogy pro souborové operace nově zalamují text, takže v případě hooooooodně dlouhých názvů nedojde pře přetečení/oříznutí dialogů.

Pár dalších věcí je opraveno v Dolphinu, včetně například obnovy předchozího nastavení velikosti okna a postranní lišty po de-maximalizaci okna. Okular má opravené zobrazení čísla stránky, které se někdy nevešlo, Konsole už by neměla padat při zavírání záložek, její položka Show Statusbar v menu nyní funguje (stejně tak Export Page v Monitoru systému). Opraveno je i občasné padání celého kompozitoru KWin při prostém Alt+Tabování. Na X11 pak Plasma korektně funguje s dotykovým vstupem, pokud je nainstalován modul Wacom System Settings. Discover se nyní rychleji spouští, speciálně pak na strojích se slabým železem (například PinePhone). Položky na desktopu mají zpt své automaticky generované náhledy. A mnohé další.

Firefox 92 konečně nabídne podporu formátu AVIF

Formát AVIF, neboli AV1 Image File Format, neboli formát pro obrázky komprimované AV1 a uložené za pomoci kontejneru HEIF, dostává ve Firefoxu druhou šanci. Jeho specifikace je hotova od února 2019 a Firefox v minulosti zkoušel podporu nasadit do ostrého provozu, ale na poslední chvíli kvůli určitým chybám couvl. Nyní s vydáním Firefox 92 na začátku září dohoní Firefox všechny prohlížeče postavené na WebKitu / Chromiu, které podporu AVIF mají už řadu měsíců.

Nejbližším následným vydáním Firefoxu ESR bude nějaká verze nejdříve na jaře 2022, neboť po současné řadě 87 ESR bude tou příští bohužel 91 ESR, tedy verze těsně předcházející Firefoxu 92. Pro uživatele ESR tedy platí, že si aktivaci podpory AVIF mohou zapnout ručně pomocí předvolby image.avif.enabled na stránce about:config .

Mesa 21.2 přináší ovladač Intel Crocus i počáteční podporu Apple M1

Stará grafická jádra sahající až do éry procesorů Intel Core 2 Duo, jsou dnes stále provozována v mnoha počítačích na světě. Pro GPU těchto generací (zhruba od Gen4 alias i965 až po GPU Gen7 v Haswellu) se nachází fungující podpora v Linuxu. Avšak již delší dobu je vyvíjena modernější implementace Gallium3D ovladače zvaného Crocus, která je oproti dosavadnímu ovaldači o jednotky až malé desítky procent výkonnější. A přiznejme si, že na takto starých strojích potěší každé procento navíc.

Ovladač celkově stojí na 30 tisících řádků zdrojového kódu a je součástí nové verze balíku Mesa. Mezi dalšími novinkami v Mesa 21.2 najdeme zahrnutí PanVK, Vulkan ovladače pro GPU rodiny ARM Mali, podporu alternativního nakládání s GBM backendy (přispěla Nvidia), pokračující práce na podpoře GPU rodiny Intel Xe-HP, podporu pro sestavení ovladače RADV na Windows, podporu použití OpenGL ES 3.1 na vybraných GPU rodiny Nvidia GeForce 200, a to přes ovladač Nouveau, velmi počáteční podporu GPU v Apple M1 či různá vylepšení pro Vulkan, včetně Intelem vyvíjené podpory raytracingu přes Vulkan (nyní je zahrnuta přípravná fáze) a mnoho dalšího.

Nové GNOME Human Interface Guidelines pro verzi 40 a dál jsou venku

Doporučení pro tvorbu aplikací pro GNOME dostala aktualizaci pro současnou generaci stavějící na GTK4 a nových úpravách prostředí tohoto desktopu. GNOME Human Interface Guidelines (HIG) nyní reflektuje změny související s GTK4 toolkitem a přináší doporučení týkající se widgetů, pomocných panelů, přístupnosti atd. Překvapit by nemělo, že základní doporučení hned na úvod obsahují pasáže jako Design pro lidi, Udělej to jednoduché, Sniž potřebné úsilí uživatelů či Buď ohleduplný. Zkrátka vše pro to, aby uživatel měl co nejsnadnější a nejintuitivnější obsluhu daného nástroje či aplikace.

Intel navrhuje mechanismus filtrování kernelových ovladačů

V rámci prací na podpoře Trust Domain Extensions (TDX) v Linuxu navrhují vývojáři z Intelu vytvoření filtrovací volby umožňující nastavit povolené a zakázané ovladače, které následně bude možné či naopak zakázané načíst během startu jádra systému Linux. Tím by se mimo jiné měl snížit prostor pro možné útoky v rámci virtuálních strojů a přitom zachovat možnost spouštět v nich zakázané ovladače na hostitelském systému, kdy je použito stejné sestavení kernelu. Představa je taková, že bude možné nastavit jak seznam ovladačů, které lze spouštět, tak seznam ovladačů, které jsou zakázány.