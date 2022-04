Intel s hardwarovým AV1, openSUSE testuje nový instalátor

KDE s tabletovým režimem či sjednocením Kate a KWrite

Předně Nate Graham píše o tom, že minule avizovaná ovládací gesta pro touchpad ještě stále nejsou komplet hotová, ale práce na nich jsou velmi blízko dokončení. Možná už za týden budeme na tomto místě hlásit, že je hotovo. Tvůrci však přicházejí se slušným balíkem oprav Plasmy a vylepšení grafického prostředí a novinkami v KWrite atd.

Pro Wayland je v KDE Plasmě připravena podpora tabletového režimu, kdy (například) prostým překlopením displeje notebooku na druhou stranu je automaticky přepnuto do tabletového režimu, kdy se vše snadněji ovládá dotykově na displeji (prvky tématu Breeze jsou větší atd.). Funguje to samozřejmě i na telefonech, konzoli Steam Deck a obecně všude, kde není připojeno polohovací zařízení typu myši, plus to funguje jen tam, kde běží Plasma na Waylandu.

Malých chyb opravitelných do čtvrt hodiny je nadále 76. Dvě byly opraveny, dvě přibyly.

Lehčí textový editor KWrite přechází interně na stejný základ jako větší Kate, jen bez oné programátorsky-orientované výbavy, kterou má Kate. Kód se tak bude nyní snadněji udržovat, navíc KWrite má podporu panelů (podrobněji k tomu na blogu Kate).

Obrázek dne v okně s výběrem pozadí je představen i s příslušnými metadaty (autor, název díla). Nově lze ručně nastavit mezeru mezi ikonami ve správci úloh, je-li použito pouze ikonové zobrazení, u tabletového režimu se pak automaticky nastaví největší mezery pro snadnější ovládání. V sezení Plasma X11 lze nyní konfigurovat všechna tlačítka na zařízeních typu Wacom ExpressKey Remote.

Upraven je způsob zobrazení relevantních informací ve složkovém zobrazení Dolphinu. V Koši se zobrazuje původní lokace a čas smazání, nedávné soubory a lokace nově seskupují výsledky dle dnů. Jinak ve výše zmíněných editorech KWrite a Kate se listy panelů automaticky roztahují přes celou šířku okna (jako třeba v Geditu). V přehledovém efektu lze okna zavřít „švenknutím“ dolů a tlačítka pro zavření jsou vždy viditelná, ne jen při najeti myší.

Průběh úloh v notifikacích nyní zobrazuje procentuální stav graficky, widget nastavení hlasitosti už nezobrazuje ve výchozím nastavení virtuální zařízení (lze ale zapnout), widget přehrávače médií pak při změně alba provede plynulý přechod od jednoho obalu alba k druhému. Všechny Plasma widgety pak nově v případě zobrazení textového placeholderu také zobrazují ikonu pro lepší orientaci. Varování při instalaci proprietárního softwaru je nyní v Discoveru k dispozici pod běžným tlačítkem, nikoli po kliknutí na text. Když uživatel vytváří nový soubor standardní cestou (třeba v Dolphinu), tak předvybraná oblast v názvu souboru už nezahrnuje příponu souboru.

Mezi opravami je řešena otravná věc vícemonitorových konfigurací, kdy odstranění daného monitoru nemělo za následek jeho vypnutí. V Discoveru je spraven přístup k instalaci balíčků s více architekturami – například tam, kde kvůli Steamu jsou některé knihovny drženy jako 32bit až dosud Discover při aktualizaci použil nějaký náhodný výběr toho, co bude 32bit a co 64bit, což mohlo rozbít systém. Nyní se vždy nainstalují obě (všechny) používané varianty – změna se objeví v Plasmě 5.25, ale lze očekávat, že bude již brzy backportována i do Plasmy 5.24.5. A nakonec vyberme z novinek tu, kdy tam, kde uživatel používá monitor s rozlišením vyšším než 1080p, bude z Bing Picture of the Day stahována větší 4k verze.

Zkušební verze nového instalátoru pro openSUSE k dispozici s Tumbleweed

Dlouhodobě nabízí openSUSE jeden z nejkomplexnějších instalátorů systému, avšak v SUSE je vyvíjen i instalátor nový, postavený na D-Bus, React, Cockpit a PatternFly. Nově si lze D-Installer vyzkoušet s openSUSE Tumbleweed, a to v jednoduchých typech instalací – prozatím jde stále o experimentální projekt (bez jakékoli záruky při ztrátě dat). Instalátor shrnuje parametry už na začátku procesu a přehled se omezuje na jazyk, produkt (aktuálně je výběr velmi omezený), nastavení oddílů (zatím omezení; staví na YaSTu) a správu uživatelů.

Kód projektu používá tolik z YaSTu, kolik lze, jinak staví na rozhraní D-Bus propojujícím jednotlivé prvky (infrastruktura stavějící na Cockpit propojující UI a systémové služby právě přes D-Bus – mimochodem se využívá i jeho webserver – a dále pak PatternFly, se kterým bude v budoucnu možné využít již existující dřívější části pro další prvky).

Hardwarové kódování AV1 videa na GPU Intel

Společnost Intel vydala pravidelnou aktualizaci balíku Intel Media Driver, konkrétně verzi pro 1. čtvrtletí 2022, číselně označenou 22.3.1. Ta mezi novinkami přináší vylepšení podpory pro nyní přicházející GPU Intel Alchemist/DG2, nejprve v mobilních variantách, později v desktopových, kde nový balík zprovozňuje podporu nejen hardwarového dekódování AV1 videa, ale také hardwarově akcelerované komprese videa do formátů AV1, VP9, H.265/HEVC a H.264/AVC.

Vedle toho také přináší podporu příští generace desktopových CPU, tedy platformy Raptor Lake-S. Intel se tak stává prvním výrobcem GPU, který dostal na trh řešení s podporou hardwarového kódování do formátu AV1. Na nezávislé testy funkčnosti a výkonu si počkejme.

Wacom připomíná svou podporu Linuxu

Anna Schmis na webu výrobce grafických tabletů Wacom shrnuje, jak Wacom myslí i na uživatele linuxových distribucí. Čtení je to delší a poměrně zajímavé. Vypíchněme z něj doporučení používat GNOME 3 (sic!) a některou z podporovaných distribucí (CentOS 8/Stream, Fedora 35, RHEL 8.5 či Ubuntu 20.04 LTS), kde Wacom aktivně na funkčnosti svých produktů spolupracuje zejména s Red Hatem.