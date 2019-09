 »   »  Intel stále nemá konkurenční zbraň proti AMD, TSMC či Samsungu

Pár slov úvodem

Tak jako jsme v první polovině této dekády horečně na hardwarových webech diskutovali křečovité trápení AMD s výrobními procesy a CPU architekturami, poslední zhruba 3 roky se podobně přetřásá Intel. Dovolím si tedy na úvod připomenout článek komentující dění kolem procesorového gigantu, který na Rootu vyšel loni v říjnu a také v širším kontextu chyby typu Spectre, Meltdown, MDS Zombieload či implementace HT/SMP a mnohé další architektonické problémy, které se na Intel navalily (a ještě navalí).

Tehdy jsem v článku mimo jiné uvedl následující: „…AMD začne příští rok u vícera svých produktů přecházet na 7nm FinFET proces u TSMC. Ve stejné době Intel stále nebude mít ani 10nm proces. AMD tak bude mít v danou chvíli k dispozici pokročilejší výrobu, přičemž lze říci, že už současná generace procesorů Ryzen 2 / Threadripper 2 je přibližně srovnatelná s Intelem a přechod na nový proces u TSMC přidělá Intelu ještě další vrásky.“

Dnes můžeme říci, že se tyto informace trefily. Na trhu jsou dostupné jak 7nm CPU AMD, tak 7nm GPU AMD, vše díky výrobě u TSMC, která přechází na 7nm EUV technologii (podobně jako konkurenční Samsung). Intel sice uvedl první 10nm procesory, ale ty jsou (ultra)mobilní, pročež s desktopy nemají nic společného. A tento stav se letos nezmění.

Intel jakoby nebyl schopen v posledních letech nic udělat pořádně. Jenže ona to tak úplně není pravda, ostatně když přišel s prvními 14nm procesory (architektura Broadwell, CPU postupně uváděna na trh ~2014–2016), nedostal se s 10jádrovými desktop HEDT CPU 6950X přes 4,0GHz Turbo ani s TDP 140 W, základní takt byl 3,0 GHz. Nyní v říjnu zamíří na trh 8core Core i9–9900KS (mimochodem: reakce na 12jádrový Ryzen), jehož základem je takt 4,0GHz a bude schopen Turbo Boostu 5,0GHz na všech jádrech, to vše při TDP 127 W. Ano, není to plně porovnatelné, ale je zde jasně vidět pokrok v kvalitě 14nm procesu – podobně jako kdysi AMD vyždímala neuvěřitelné 35W TDP u Athlonu X2–3800+ EE SFF postaveném na 90nm procesu.

Pro příští další generaci 14nm procesorů pro desktopy plánuje Intel navýšení počtu CPU jader na 10, čímž dojde ke srovnání kroku s původním Broadwellem, takže pak si budeme moci udělat přesnější obrázek. Ostatně nelze vyloučit, že uvedení prostě jen čeká na chvíli, kdy těchto 10core CPU bude mít Intel na skladě dostatečné množství, nic víc.

Na druhou stranu je ale potřeba zmínit skutečnost, že většina lidí ani neví, kolik má CPU jader a současně většina dnes relativně spokojeně žije se 4×CPU.

Kdo vlastně kupuje ty 32jádrové trhače vláken?

Kupříkladu já osobně používám Core i7–4790 (což bylo ve své době dělo) a v 99,99% situací na nic nečekám (samozřejmě i díky SSD, byť jen SATA). Jsou samozřejmě situace, resp. aplikace, kdy bych ocenil jakýkoli počet CPU jader: například mám na discích stovky GB 4k H.265 videí z telefonu, která čekají na prostřih a korekce, to vše následované exportem do cca. 6k AV1+Opus s upscalingem + doostřením (neptejte se). Jenže na to je 4790 fakt málo, na to je málo i AMD Threadripper 2990WX, na to je málo i Core i9–9980XE. Tohle chce grafickou kartu s hardwarovým AV1 encodingem, podporovaným ideálně až do 8k (aby to bylo dostatečně „future-proof“.



Lisa Su s 64core AMD EPYC Rome

Absence 10nm není problém, ty 32core 7nm AMD stejně W10 neumí využít

I kdyby nakrásně existovala teoretická možnost Threadripper 2990WX pořádně vytěžovat, desktopová Windows nejsou na 64 HT vláken pořádně připravena. A opět bych dodal, že většinou ani aplikace (a rozhodně ne hry).

AMD prostě přišla s úžasnou věcí, schopností vyrábět procesory velice flexibilním způsobem s prakticky libovolným množstvím jader. Zákazníků má a bude mít mraky v segmentech jako HPC či přímo v nejvýkonnějších superpočítačích, ale do desktopu běžného uživatele je to zbytečný luxus. A stejné platí i pro 28jádrový Intel, který jednoho dne v nepříliš vzdálené budoucnosti Intel pro desktopy představí.

Kšefty jsou a budou (i když v HPC jsou problémy)

Ano, AMD úspěšně bere Intelu jeho tradiční kšefty. V posledních měsících se objevily informace o nenulovém množství superpočítačů, které budou postaveny na EPYCech. A jakékoli množství jiné než 0 je množství, za které by Craig Barrett pálil na hranici před firemní centrálou a přenášel to satelitní televizí do všech poboček.