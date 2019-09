 »   »  Librem 5 již tento měsíc, nové mobilní čipy s 5G

Zdali tento fenomén telefonů s ohebným displejem uspěje, nebo upadne v zapomění, to ukáží příští řekněme dva roky. Galaxy Fold je dostupný již nyní v Jižní Koreji, následovat budou vybrané země: Francie, Německo, Singapur, Velká Británie a USA.

Samostatný malý odstavec si nepochybně zaslouží i znovu-uvedený skládací telefon od Samsungu. Galaxy Fold (jde na trh ve 4G i 5G verzi) má v nové revizi přepracovaný systém pantů (neměl by se zanášet tak snadno nečistotami) a možná i nějakázlepšení v ohebnosti displeje, byť jak se můžete podívat na následujícím videu, uprostřed displeje je i nadále viditelný „zlom“.

5G verze tohoto SoC mimochodem obsahuje 10,3 miliardy tranzistorů a Huawei v prezentaci tvrdí, že Kirin 990 je výkonnější a efektivnější než Qualcomm Snapdragon 855 (škoda, že neporovnává oproti již existujícímu a novějšímu Snapdragonu 855+, u kterého Qualcomm udává například o 15% výkonnější grafiku a vyšší CPU výkon než má model 855).

Dodávky Librem 5 již tento měsíc, ale v nižší kvalitě výroby

Purism hlásí, že konečně nastává moment, kdy budou rozesílány první telefony Librem 5 lidem, kteří jsou na čekací listině. Proces rozbíhání výroby poběží několik měsíců a zákazníci budou uspokojování v pořadí dle čekací listiny. Nicméně protože kvalita výroby bude postupně nabíhat, Purism informuje, že buď může mít člověk telefon co nejdříve, ale s kompromisy, nebo se musí posunout v listině o něco dál.

První dodávky v rámci vlny nazvané Aspen, začnou ještě tneto měsíc a tato vlna prvních telefonů bude rozesílána od 24.9. do 22.10. Lze u ní očekávat kompletní vnitřek telefonu, ale ručně sestavované šasi, chyby v uchycení a lícování dílů, nehotové kloboučky tlačítek (ručně dělané) a počáteční software (surfování víceméně základní, počáteční správa napájení, aktualizace skrze terminál atd).

Druhá várka Birch bude distribuována 29.10. až 26.11. a lze u ní očekávat lepší lícování a smontování dílů, vylepšený software (nastavení, správa napájení, web). Třetí várka Chestnut už bude mít ok tlačítka, vylepšené surfování a správu napájení. Distribuována bude 3. až 31.12.2019.

Čtvrtá várka Dogwood bude rozesílána od 7.1. do 31.3.2020. Lze očekávat ještě vylepšenou mechanickou konstrukci, vyladěnější core aplikace, další nové aplikace, upravený vzhled PureOS Store. Pátá várka Evergreen bude rozesílána v průběhu druhého čtvrtletí 2020 a přinese lisované šasi a LTS software.

No a konečně poté, co bude vše u tohoto telefonu vyladěno, budou vrhnuty síly na přští generaci. Pro poslední čtvrtletí příštího roku počítá Purism se spuštěním dodávek Librem 5 ve 2. generaci šasi s novějším 14nm SoC a LTS softwarem. Současně tvůrci vysvětlují, jak se to má s vydáváním PureOS. Tak držme palce, ať se věci zadaří alespoň podle plánu.

Asus představil HDR 1600 monitor se 120Hz

Nový model monitoru od společnosti Asustek nese označení ProArt Display PA32UCG a s 32palcovou úhlopříčkou, rozlišením 3840×2160 a zejména certifikací HDR 1600 a variabilním 48 až 120Hz zobrazením na IPS panelu je vyzyvatelem nových superdrahých XDR monitorů od Apple.

Asus dal svému modelu local dimming využívající 1152 zón miniLED podsvícení, díky čemuž v kombinaci se špičkovým jasem 1600 cd/m² dosahuje kontrastu až 1M:1, pročež nepřekvapí ani podpora HDR (standardy se statickými metadaty Hybrid-Log Gamma (HLG) a HDR10) a kompatibilita s Dolby Vision (dynamická HDR metadata) i 10bit zobrazení (samozřejmostí je nadstandardní pokryytí barevných prostorů DCI-P3, AdobeRGB, sRGB, Rec.709 a Rec.2020 či tovární kalibrace na ΔE<1). Výhodou Applu je samozřejmě vyšší rozlišení 6016×3384.

Huawei Mate 30 a Mate X bez Google Play a aplikací Googlu

Zvěsti posledních týdnů jsou potvrzeny: příští hi-end telefony Huawei, které mohly čínskému výrobci pomoci dobýt mj. další kus severoamerického trhu, nebudou moci využívat služby Googlu. Jak Mate 30, tak ohebný Mate X přijdou na trh bez aplikačního obchodu Google Play i bez aplikací Google, tedy bez věcí jako Chrome, YouTube, Gmail, Mapy atd. S ohledem na to, že programy Googlu využívá jako svůj základ spousta dalších aplikací, bude dopad z pohledu Evropana poměrně velký.