Trochu ukecaný tl;dr úvod
Typický jútuber přes fotky kdysi používal něco řady Canon 5D a k tomu Adobe Lightroom. Dnes mají spíše Sony A7něco, ale k tomu opět Lightroom. Jakoby ani nebyla jiná možnost, navzdory drahému předplatnému a neférovým možnostem vyvázání se z něj, prostě Lightroom vládne svému segmentu, stejně jako Photoshop.
Ostatně kdo kdy měl nějaký opravdu složitý RAW a zkusil jej prohnat Rawtherapee, ví své. Mám nejeden takový, přičemž jednu konkrétní fotku používám právě na hledání možností RAW nástrojů. Snímek z kostela, kde se kombinuje přirozené světlo skrze několik vitráží, jasná bílá výbojka nad oltářem, která táhne do zeleno-modra a k tomu čtyři (slovy čtyři!) různé barevné teploty LED žárovek v lustrech, plus obligátní světlo svíček. Celkově pět nebo šest barevných teplot bílé, kdy část tváří ve snímku je nasvícena nějakou jejich kombinací, část jinou, další část také jinou. Když jedna část lidí vypadá normálně, jiná vypadá že bude blinkat. Když to vyvážím blíže k té druhé, první vypadá, jakoby se opařila vodou.
Zkrátka v Rawtherapee celkem neřešitelný rébus bez nějakých složitějších postupů s lokálními úpravami, což je věc, kterou z duše nesnáším. V darktable je to o něco lepší, ale i zde to chce dodatečné zásahy a hlavně je to časově náročné patlání (z nemalé části proto, že filosofii práce v darktable nemám ve svalové paměti). V RapidRAW? Pět minut seznamování se s hejblátky a hle, mám fotku, která už je ok. Lokálně by šel doladit zbytek, což opravdu značně usnadňují AI modely, speciálně ten, který umí rozpoznat objekty, na které lze následně vrhnout lokální úpravy.
Netvrdím, že RapidRAW je lepší, než darktable. Ale dle mého soudu má výrazně kratší learning curve a výrazně menší nutné znalosti pro dobře odvedenou práci. Plus X věcí navíc, které v darktable či Rawtherapee buď nejsou, nebo se používají komplikovaně.
Nejcennější komodita je čas
Času je málo. Nechce se mi plýtvat čas na darktable či dokonce Ansel a ladit každou fotku k absolutní pixelové dokonalosti. To opravdu nepotřebuji. Vyhovují mi nástroje, kde to rychle nakliknu, byť za cenu, že to není optimálně rychle a optimálně dokonale. Proto mi poslední dobou vyhovuje právě RapidRAW. One-man show, která vzniká pomocí AI asistentů a jejíž vývoj jde tak rapidním tempem, že v Adobe už asi dávají zaměstnancům antidepresiva k obědu ve firemní kantýně. Tohle, vývoj s pomocí AI, je opravdu narušitel chodu světa, který smete zažité pořádky.
Ono vůbec těch RAW věcí se teď rodí hromady. Není to jen RapidRAW, existuje třeba také poměrně zajímavý CalibRAW, dále mě Peter upozornil na nový nástroj FlashRAW, který není plnohodnotným editorem, ale výhledovou, mnohonásobně rychlejší alternativou k projektům typu libraw.
RapidRAW je mimochodem i skvělé AI udělátko. V testovacím balíku fotek, které zmiňuji výše, mám i snímky ze svého smartphonu (Nothing CMF Phone Pro 2). Současná androidí aplikace pochopitelně fotí s AI algoritmy a ve výše popsaných scénách s X barevnými teplotami zdrojů světla prostě fláká fotky s unifikovanou studenější barevnou teplotou, srovnanou pro všechny části snímků, navíc s prokreslenými stíny. Je to vždy „dobře čitelná“ fotka, ale zcela neodpovídající atmosféře místa v daném čase. I toto lze v RapidRAW pár tahy šoupátky srovnat a mimo jiné tak vrátit šmrnc kostelním svíčkám. Tedy použít nový AI nástroj jako anti-AI nástroj pro AI fotky z Androidu. Uff.
Zavedené pořádky končí, že, Adobe?
To vše je nástroj, který tvoří jeden mladý vývojář pouhý jeden rok, a to za pomoci AI asistentů. RapidRAW je ale relativně konzervativní. Autor jasně říká, že do projektu nesype výstupy AI agentů, ale jimi vytvořený kód analyzuje, učí se na něm atd atd atd. A to tempo je vpravdě šílené, jen před pár dny aplikaci překopal a nasadil nový renderovací engine. Co bude za týden-dva-tři, nevíme, ale asi to bude zase další velká vylepšení.
Ale ani to není vrchol. Na tomto místě se sluší vrátit ke klasice, k Adobe. A připomenout projekt ArtCraft, reimplementace Adobe a také MS aplikací s pomocí AI agentů. Nedávno se zakladatel projektu rozpovídal, na *Craft aplikacích už pracují čtyři tisíce vývojářů a rozjelo se to tak, že tohle už prostě Adobe nezastaví. Nezastaví to ani Microsoft, ani výrobci fotoaparátů s jejich uzavřenými firmwary a cokoli dalšího, co nás nechá Anthropic – mimochodem po čerstvém, světově největším IPO – „vyvajbkódit“. Nelíbí se vám, že nouveau je nepoužitelný, Nova pro GTX 1080 Ti není a nebude a uzavřený ovladač už je v režimu Legacy? Proč plně otevřený, v Rustu psaný ovladač rovnou celý nevyvajbkódit?
Quo Rust?
Ostatně Rust je hodně oblíbenou věcí všech těchto tvůrců aplikací za pomoci AI asistentů. Není se čemu divit, celé to prostě dává smysl a stejně jako AMD navěky věků budeme děkovat za založení budoucího projektu API Vulkan, Mozille bude navždy platit nehynoucí vděčnost za Rust.
Vyšší možnosti = vyšší náročnost
Abych se ale vrátil k nadpisu mého textu. Haswell na tohle vše prostě už nestačí. Je to se skřípěním zubů v kombinaci s 8GB Radeonem RX 580, nicméně přechod na 18jádrový Xeon viditelně pomůže. Moje aktuálně nejlepší PC, kterým disponuji, je tedy de facto nejnižší možné rozumně použitelné pro vyvolávání fotek z obyčejné 16Mpix bezzrcadlovky. Co bych dělal, kdybych měl 42 – 61 – 100 Mpix stroj, se nesnažím ani odhadovat, abych neměl noční můry.
CPU ani GPU sice třeba RapidRAW vždy naplno nezatíží, ale paměti si při exportu vezme třeba 22 GB. Míti 32 GB v systému tak zdá se býti novým nezbytným minimem, k tomu větší ošatku CPU jader a pokud možno minimálně 6GB či 8GB grafickou kartu.
Toto mi nevadí, to je daň za možnosti, které tyto novodobé aplikace poskytují. Holt je tady nová éra, která na jednu stranu rozvorá zavedené pořádky closed-source korporací žijících z předplatných-výpalných, na stranu druhou nás přiměje upgradovat v době, kdy RAM moduly jsou ohavně drahé. Bude to ještě zajímavé, hlavně ArtCraft sledujme, je to takový lakmusový papírek změn, které přicházejí.