 »   »  Jak na IQRF: ovládání IoT aplikace z IBM Cloudu a pixla.online

IBM Cloud a síť IQRF

Jako vývojář oceníte možnost bezplatně si vyzkoušet cloud od IBM. A to i bez zadání čísla karty, což zvyšuje atraktivitu použití zejména v první fázi vývoje.

Po přihlášení do console.bluemix.net najděte v katalogu služeb Internet of Things Platform Starter, který obsahuje potřebné komponenty, jako SDK pro Node.js, Cloudant či Internet of Things Platform. Zvolte si unikátní jméno vaší aplikace, která pak bude na dané adrese dostupná. Typ plánu si zvolte dle svých potřeb. Můžete využít bezplatný plán nebo placený, který má zase k dispozici více prostředků serveru.

Následně v Dashboardu klikněte na nově vytvořenou službu a nastavte jí parametry pomocí aplikace Watson IoT Platform.

Zde je třeba nastavit zabezpečení, vytvořit typ zařízení a virtuální zařízení, které bude odpovídat vaší skutečné bráně IQRF.

Zapamatujte si všechny potřebné parametry vytvořeného zařízení, protože tyto parametry musíte následně zadat v konfiguraci brány IQRF, aby došlo k propojení skutečné a virtuální brány.

V administraci brány IQRF, na které běží IQRF Gateway Daemon a webová aplikace pro konfiguraci, v sekci Clouds najděte položku IBM Cloud a zde zadejte všechny potřebné parametry, díky nimž se naváže spojení s IBM Cloudem.

Po restartu služby IQRF Gateway Daemon je možné s touto bránou vzdáleně komunikovat z IBM Cloudu.

Pro snazší komunikaci se sítí si můžete v IBM cloudu vytvořit aplikaci Node-RED. V Cloud Foundry Services najděte svou nově vytvořenou aplikaci, spusťte ji a pomocí odkazu Visit App URL se dostanete do Node-REDu, kde vytvořte potřebné Flow.

Jak danou komunikační strukturu vytvořit, včetně podrobného postupu najdete na gitlab.iqrf.org.

V IBM IoT „output“ prvku nastavte identifikaci vašeho vytvořeného virtuálního zařízení a díky tomu pak příkaz zaslaný pomocí prvku Inject bude předán vaší bráně IQRF, která je na toto virtuální zařízení napojena.