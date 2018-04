 »   »  Jiří Lešek, NIX.CZ: Facebook je na Slovensku, chceme ho ale i v Praze

Na prvním ročníku slovenské konference OpenCamp, která se konala v sobotu 21. dubna, zazněla také přednáška Jiřího Leška, který pracuje v T-Mobile a zároveň je členem představenstva sdružení NIX.CZ. Ten provozuje peeringový uzel v Praze a před třemi lety k němu přidal také uzel v Bratislavě.

Martin Semrád, technický ředitel sdružení, už při spuštění slovenského uzlu představil ambiciózní plány: přivést na Slovensko velké obsahové hráče: Jednáme se všemi, kteří působí na slovenském trhu, a s důležitými zahraničními sítěmi, které na slovenském trhu zastoupeny nejsou. Zejména nám jde o velké globální hráče v oblasti obsahu – Akamai, Google, Facebook a další. To by mělo být jednou z hlavních motivací pro připojení slovenských sítí do uzlu NIX.SK, řekl nám Semrád v rozhovoru.

Všechny tři zmíněné sítě jsou už v NIX.SK připojené, Google se připojil před rokem a před několika dny se k němu přidal i Facebook. Síť je připojena rychlostí 20 Gbps, zatím ale linkou teče jen velmi málo dat. Dá se předpokládat, že se to poměrně rychle změní. Čtěte: Lehký úvod do peeringu aneb jak funguje NIX.CZ

Sdružení NIX.CZ je už velmi dlouho důležitým neutrálním bodem propojujícím nejen české sítě. V současné době propojuje 155 sítí, z toho 50 mezinárodních. Nedávno jsme zaznamenali rekordní tok 660 Gbps, řekl na začátku své přednášky na konferenci OpenCamp Jiří Lešek. Zdůraznil neutralitu celé organizace, která umožňuje řešit zásadní odborná témata v silně konkurenčním prostředí. Je nádherné, když jsou schopni se konstruktivně bavit síťaři ze dvou velkých konkurenčních firem.

Před třemi lety byl spuštěn také slovenský uzel NIX.SK, který v tuto chvíli propojuje 42 sítí a jeho rekordní tok činí 52 Gbps. Velkou novinkou je, že jsme do slovenského uzlu připojili Facebook, což je zajímavé i z toho hlediska, že v Praze tato síť připojená není. Důvodem podle Leška je především to, že v Praze má síť vlastní keše a s významnými operátory má přímé propoje. Proto pro ni není přítomnost v pražském peeringovém uzlu prioritou. Je samozřejmě našim cílem, aby se Facebook co nejdříve připojil i do Prahy.

Facebook není přítomen na route serverech, takže spojení s ním není automaticky dostupné všem ostatním sítím ve stejném peeringovém uzlu. Facebook totiž nemá otevřenou peerovací politiku, ale je ochoten se propojit s každým. Nemá otevřenou politiku, ale ani uzavřenou. Spojí se s každým, kdo o to požádá. Ale jen s tím, kdo požádá. Aktivitu tedy teď musí vyvinout jednotlivé sítě, které se musí s Facebookem dohodnout na vytvoření přímého BGP propoje.

V peeringovém uzlu se mohou propojit mohou sítě, které mají vlastní adresní rozsah, přidělené číslo autonomního systému (ASn), BGP routery a především ochotu peerovat. NIX může sehrát jen roli neutrálního arbitra, který může pomoci v tom, aby sítě našly ochotu se propojit. Je to ale jejich bilaterální vztah a často mají vlastní pravidla, která musíme respektovat.

Hlavní motivací pro propojení skrz peeringový uzel je zkrácení síťových cest a snížení latencí. Důležitá je i komunita, takže se můžete setkávat se svými kolegy z dalších sítí a vyměňovat si zkušenosti. Propojení pak pocítí i běžní uživatelé, pro které klesnou latence a zvýší se stabilita připojení.

Nadstavbou nad NIX.CZ je také projekt FENIX, který vytváří skupinu vybraných sítí, které splňují přísná bezpečnostní pravidla od různých technických opatření až po kontaktní údaje použitelné 24 hodin denně. Také na Slovensku se debatuje o založení bezpečnostního projektu. Jak přibývá útoků, dává smysl bezpečnost řešit i v NIX.SK. Sami členové volají po nějaké přidané službě v tomto směru.