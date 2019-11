 »   »  Kali Linux 2019.4 přechází na Xfce

Připomeňme, že Kali Linux není typická desktopová distribuce, jakých chodí po světě spousty. Tvůrci tuto odnož Debianu zaměřují na své pole působnosti, tedy počítačovou bezpečnost a forenzní analýzy, čemuž odpovídá výběr nástrojů ve výchozí instalaci. To celkem logicky znamená, že nasadit Kali Linux na desktopu sice lze, ale dává to zhruba stejný smysl jako jezdit na nedělní rodinný nákup ve Fordu Mustang Bullitt s pětilitrovým osmiválcem pod kapotou. Jde to, ale …

Novinky této verze

Stručně na úvod přehled toho nejpodstatnějšího:

přechod na Xfce

nové GTK3 téma (pro GNOME i Xfce)

nový mód Kali Undercover

dokumentace má své nové místo a je postavena na Gitu

Public Packaging

Kali NetHunter KeX – plný Kali desktop na Androidu

během setupu možnost konfigurace btrfs

přidán Microsoft PowerShell

kernel povýšil na verzi 5.3.9

plus obvyklá várka oprav a aktualizací

Nové desktopové prostředí má svůj logický důvod. S dosavadním GNOME, přes všechny snahy lidí (zejména v Red Hatu), jsou určité výkonnostní problémy, a to zejména na starších/pomalejších strojích. Tvůrci Kali pak dále suše konstatují, že pro majoritu uživatelů jejich distra je prostě GNOME overkill, stejně většinou jen pouštějí haldu terminálů, případně webový prohlížeč.

Dále pak jelikož Kali podporuje právě i nevýkonné stroje, mimo jiné na ARM platformě, muselo zde být jiné GUI a tudíž systém nebyl konzistentní skrze všechny platformy. Xfce se ukázalo být dobrým řešením a jelikož z projektu odešel autor předchozího tématu vzhledu, tak se Daniel Ruiz de Alegría postaral o téma nové, které funguje v GNOME i Xfce.

Sluší se doplnit, že ohledně přechodu na Xfce se bavíme o výchozí variantě Kali, kromě ní existuje nadále verze s GNOME, případně verze s KDE, MATE, LXDE či Light a také odlehčená ARM edice.

Čistě pro legraci vzniklo také téma prostředí Kali Undercover a k němu malý instalační skript, které se snaží vypadat jako Windows 10. Může se občas někomu hodit, bude vypadat při práci více nenápadně.

Distribuční dokumentace Kali-Docs používá Markdown a nový domovský adresář (/docs/) a k tomu přešla na Git (Kali před časem nasadila GitLab). K dokumentaci tak nyní může snadno přispět kdokoli, stačí vědět jak na merge request. Tvůrci samozřejmě tyto aktualizace nadále budou sami schvalovat, ale o distribuci se pak už automaticky postará Git.

Další z větších novinek je v dokumentaci popsané použití btrfs jako souborového systému pro root a využívat zejména snapshoty/rollback funkcionalitu btrfs. Prozatím ale podpora btrfs není integrována v instalátoru systému,m je potřeba vše ještě otestovat.

Systém také implementuje podporu PowerShellu od Microsoftu, což mimo jiné dává Kali schopnost spouštět PS skripty.

Na Android telefonech je k dispozici tzv. NetHunter Kex, tedy plnohodnotný Kali desktop. Zjednodušeně řečeno stačí ke svému Android zařízení připojit BT klávesnici, myš a HDMi výstup a může sloužit jako plnohodnotný desktop Kali Linuxu. Jak ale tvůrci dodávají: tohle si každý musí vyzkoušet sám, možnosti, které NetHunter Kex nabízí se nedají popsat.