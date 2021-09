KDE na Waylandu hotové, X.Org zahazuje 14 let nefungující DMX kód

X.Org se zbaví DMX kódu, je už 14 let rozbitý

Projekt X.Org, jehož vývoj již několik let plyne spíše pozvolným samospádem, patrně přijde o funkcionalitu, která byla rozbita v roce 2007 a od té doby pořádně nefungovala. Za 14 let se chyba nedočkala opravy. Konkrétně jde o ovladač DMX DDX v X.Org, který nabízí tzv. Distributed Multi-Head X. Ten v roce 2007 přestal fungovat, tedy když se jakýkoli klient pokusil použít OpenGL, došlo k pádu. Ovladač byl konstruován tak, že provozuje distribuované multi-head X servery v podobě proxy serveru, díky kterému může více displejů daného počítače zobrazovat data z různých počítačů, resp. různých X.Org serverů.

Nejde samozřejmě o funkcionalitu, kterou by využívalo více než pouhý zlomek uživatelů. Ale zpátky k časové ose. V roce 2017 zaslal Adam Jackson z Red Hatu patch, který měl chybu opravit. Ten však nebyl nikdy začleněn. Meditovat nad tím už nemá valného smyslu, je navrženo celou funkcionalitu DMX DDX vyhodit, a to s nejbližším vydáním X.Org Server 21.1. Patrně tak neexistuje nikdo, komu by chyběla.

Amazon chystá vlastní televizory

Již zanedlouho nebude Amazon jen FireTV či služba Amazon Video. Americký gigant prý chystá vlastní produkty v segmentu smart TV, a to televizory o úhlopříčkách od 55 po 75 palců.

K uvedení na americký trh by mělo dojít již v říjnu. Chybět nebude ani vestavěná služba Alexa. Na vlastních televizorech pracuje Amazon už dva roky, vyrábět je ale budou čínští partneři, pravděpodobně společnost TCL. Nějaký speciální model údajně Amazon připravuje kompletně v Americe. Každopádně v tuto chvíli nejsou známy žádné detaily, tedy ani motivace Amazonu, proč lepit firemní logo na produkty TCL.

Gzip 1.11 nabízí řádově rychlejší běh na IBM Z

Téměř tři roky čekání na Gzip 1.11 jsou u konce. Nová verze potěší zejména provozovatele strojů na bázi IBM Z. Na nich totiž nový Gzip umí využívat hardwarově akcelerovanou implementaci DEFLATE pro kompresi i dekompresi, přičemž rychlost běhu by měla být řádově vyšší. Všechny ostatní novinky lze shrnout jako údržbu kódu, drobné opravy či aktualizace build systému a dokumentace. Však také jde jen o 43 commitů od 5 lidí.

Linux 5.15 přinese nový ovladač pro NTFS

Dlouhé čekání se blíží ke konci. Paragon Software posílá do jádra 5.15 svůj nejnovější NTFS ovladač. Ten, který měl donedávna komerční licenci, následně Paragon zveřejnil plán na jeho začlenění do Linuxu, aby po delší době Linus začal zjišťovat, jak to s projektem bude. Vše je vyřešeno, Paragon posílá NTFS3 ovladč do jádra a slibuje, že jej bude udržovat.

Snapcraft 6.0 přechází na Ubuntu 20.04 a končí s i386

Canonical již brzy vydá novou velkou verzi svého systému pro sestavování a distribuci snapů. Snapcraft 6.0 v základu přechází z Ubuntu 18.04 (core18) na Ubuntu 20.04 (core20). S tím se pojí skutečnost, že tato verze již nebude podporovat 32bit x86, naopak ale přidává RISC-V.

Tvůrci snapů se nemusí obávat, pokud se budou stále držet pětkové verze Snapcraftu, mají podporu 32bit stále k dispozici. Služba Canonicalu Launchpad si nadále zachovává podporu pro core18, bez ohledu na to, zdali půjde o 32bit či 64bit x86 snapy. Podrobnosti shrnuje Igor Ljubuncic na webu Ubuntu.

Nové bezpečnostní záplaty v Linuxu 5.15 versus Ryzen 9 5950X

S jádrem 5.15 přijdou nové bezpečnostní opravy pro existující chyby v CPU. Phoronix přeměřil jejich vliv na výkon, a to na stroji s výkonných desktopovým procesorem AMD Ryzen 9 5950X (16 jader, 32×HT). Nová ochrana proti útokům postranním kanálem řeší vynulování obsahů registrů před návratem z funkce a hovořilo se o ní jako o té s minimálním dopadem na výkon. Aktivuje se volbou CONFIG_ZERO_CALL_USED_REGS (jádro Linux 5.15 bylo v obou případech sestaveno pomocí GCC 11.2). Dopad výkonu se samozřejmě liší dle aplikace, celkový průměr provedených testů na Phoronixu ukazuje 1,5% propad výkonu.

Podpora Waylandu je v KDE takřka hotova

Novinek v projektu desktopového prostředí KDE jsou tentokrát hromady. Vévodí mezi nimi opět další práce na podpoře běhu na Waylandu. Například s Intel GPU je možné v ovladači upravovat hodnotu Broadcast RGB, podporován je drag&drop mezi Wayland a XWayland aplikacemi, měnit rozlišení obrazovky při běhu ve virtualizovaném prostředí, opraveno je pamatování si virtuálních desktopů dle jednotlivých typů aktivit.

Dále je zde spousta oprav týkajících se běhu KDE na Waylandu s Nvidia GPU, při použití kopírování obrazu ze Spectacle na Waylandu vše funguje a také efekt rozostření pozadí oken není na Waylandu tolik zrnitý. Zkrátka jak píše Nate Graham, podpora běhu KDE na Waylandu je hotová. On sám používá KDE na Waylandu již běžně a vše funguje. Jediné, co zlobí, je běh některých aplikací třetích stran, ale vše co je z projektu KDE, funguje na Waylandu korektně. KDE je tedy pokud ne v cílové rovince, tak jeden krůček od ní a používání KDE na Waylandu brání maximálně některé drobnosti.

Samsung představil 200Mpix snímač pro smartphony

Dvě zajímavé zprávy v jednom týdnu sešly se od Samsungu. Tou první je „odhalení“, že za stávajícím top snímačem Samsungu pro fotomoduly ve smartphonech, tedy 108Mpix ISOCELL HMX modelem, stojí vývojový tým Samsungu v Indickém Bengaluru (Samsung Semiconductor India Research; SSIR). Balajee Sowrirajan k tomu uvádí, že [oni] provedli kompletní plánování produktu, detaily, věci kolem kvality obrazu, výkonu v oblasti fps, nastavení kvalit tmavého (černého) snímku i charakteristik spotřeby. Celý snímač byl navržen v Indii, v Jižní Koreji se pak následně tento návrh začal vyrábět, aby se první vzroky vrátily do Indie k odladění softwaru, který opět vedl tým SSIR.

To jsou ale loňské ledy. Samsung představil další generaci, konkrétně 200Mpix snímač ISOCELL HP1 o velikosti 1/1,22". Ten opět počítá primárně s kombinováním více pixelů do jednotlivých bodů obrazu, Samsung uvádí slučování pixelů 2×2, 4×X či samozřejmě výchozí full-pixel uspořádání (dle aplikace). Výstupem z tohoto 200Mpix snímače tak může být i „jen“ 12,5Mpix fotka, nicméně s řadou dat navíc oproti běžné Bayerově masce, nemluvě o speciální pozornosti věnované focení v šeru/noci. Nový snímač také podporuje záznam videa v 8k/30p (či 4k/120p, 1080/240p) s minimálním ořezem obrazu (slučuje 4 pixely do celkového obrazu 8192×6144, následně upraveno do 7680×4320 – zde neí z popisu jasné, zdali jde o rezervu ořezu pro digitální stabilizaci). Samsung v tuto chvíli dodává vzorky snímače.