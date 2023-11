KDE Plasma přešla na Wayland, nový zvukový kontejner IAMF

FFmpeg 6.1 „Heaviside“ s hromadou novinek

Na světě je po delší době nová verze balíku FFmpeg, která shrnuje vývoj ve spoustě oblastí. Máme tu tak například hardwarovou akceleraci dekódování formátů H.265, H.265 a AV1 přes API Vulkan, řadu nových filtrů a dekodérů, mj. kodér Microsoft RLE, muxer a demuxer pro RAW AC-4 a RAW videa VVC (včetně parseru, úprav metadat atd.). Formáty HEVC, VP9 a AV1 lze používat s FLV, přibyl i kodér do formátu AV1 přes VA-API.

Interně byly vyměněny implementace FFT, MDCT, DCT a DST používané v různých kodérech, nyní jsou rychlejší a díky tomu také klesá velikost binárky. Dílčí optimalizace dostává i podpora RISC-V, zlepšuje se i přesnost práce s časovými značkami a zvyšuje přesnost u videí s proměnnou snímkovou frekvencí. Další větší vydání FFmpeg pak přijde v únoru příštího roku, a to již verze 7.0.

Týden v KDE: Wayland jako výchozí!

Revoluce nastala, odteď je ve vyvíjené Plasmě 6.0 ve výchozím nastavení KWin používaným rozhraním Wayland (a to si opravdu vykřičník v nadpisu zaslouží). Zbývající tři chybky jsou v procesu řešení a Nate Graham tak očekává, že již brzy bude přechod z X.Org na Wayland pro KDE Plasmu uzavřenou kapitolou. Plasma na Waylandu také přináší počáteční předběžnou podporu hraní her v HDR na příslušně schopných obrazovkách.





Visuálních vylepšení dostává aplikace stylů Breeze, přechází na čistý styl vzhledu Kirigami. Spectacle podporuje nahrávání dění v obdélníkové oblasti obrazovky, přepracováno je nastavení tiskáren. Přepracování je i nastavení Plasma Panel, nově vše v jednom dialogu (čímž se vyřešilo 14 chyb jednou ranou). Ark výrazně rychleji komprimuje do xz / zstd , neb dostal vícevláknový běh. Flatpak aplikace už nebudou otravovat s povolením aktivit na pozadí. Přibylo také rychlé systémové nastavovátko pro celkové vypnutí notifikačních zvuků.

Zrychluje také samotný start Plasmy. Do systémových nastavení se vrací nastavení rychlosti dvojkliku, synchronizace údajů mezi Plasmou a SDDM nyní zahrnuje i stav NumLocku. Monitor systému lze nově spustit pomocí Meta+Esc. Opraveno je za poslední týden celkově 146 chyb.





Vývojová verze Wine 8.20

Nová verze Wine pokračuje v menších změnách. Tvůrci stihli například rozšířit implementaci DirectMusic, asociaci protokolů exportovanou na unixový desktop, čištění kódu před připravovaným zmrazením a také uzavření 20 chyb. Nejstarší se týká právě registrace URL protokolů na Linuxu, ta si počkala více než 13 let. Nejrychleji zalepená chyba pak týden, ta se týkala cygwinu. Podrobnosti jsou k dispozici v oznámení této verze.

Vulkan ovladač pro Radeony HD 6000 už renderuje trojúhelníky

Radeony 40nm generace Northern Islands, známé též jako HD 6×xx z roku 2010 versus API Vulkan z roku 2016 (započaté jako AMD Mantle v roce 2013), to je kombinace vpravdě nezvyklá, ale jak ukazuje vývojář Triang3l, kombinace možná. Ovladač Terakan už je schopen základní ukázky renderingu přes Vulkan na této generaci Radeonů, což je vpravdě úžasný počin, jakkoli 13 let starý Radeon Radeon HD 6970 dává zhruba podobný výkon jako současná iGPU AMD v Ryzenech, případně dává z méně než poloviční výkon oproti low-end Radeonu RX 6500 XT.

Tak či onak jde o krásný počin open-source vývojáře, který chce starým kartám vdechnout ještě další život. Pro představu, sama AMD vydala poslední ovladač pro tuto generaci, AMD Catalyst 15.9, v září 2015, tedy před více než 8 lety (pro Windows dokonce jen v červenci 2015, pokud nepočítáme beta verzi next-gen ovladače z jara 2016). Informuje Phoronix. Nečekejme samozřejmě, že by tento projekt někdy vedl k reálné možnosti hraní Steam her na Linuxu i na stařičkých Radeonech, něco takového by bylo spíše překvapením.

AOMedia ohlásila multimediální kontejner IAMF pro audio