KDE Slimbook: linuxový ultrabook s Ubuntu a prostředím KDE Neon

KDE Slimbook vznikl spoluprací vývojářů KDE a španělského výrobce počítačů Slimbook. Výsledkem je ultrabook s logem KDE na hliníkovém víku a předinstalovaným Ubuntu 16.04 LTS s prostředím Neon. Vývojáři tvrdí, že součástí je nejen nejnovější softwarová výbava, ale hlavně je vše otestováno a naladěno. Vše by mělo jednoduše fungovat.
Slimbook vyrábí počítače, které jsou alternativou k produktům velkých výrobců, kteří se zaměřují ve většině případů jen na provoz Windows. Firma nabízí u svých počítačů možnost zvolit si předinstalovaný systém na Windows, Fedora, Ubuntu, OpenSUSE a Antergos. U nového Slimbooku se ale chlubí nejmodernějším desktopovým prostředím a těsnou spoluprací s vývojáři.
Vývojáři KDE označují notebook jako vytvořený KDE komunitou a určený pro KDE komunitu. S myšlenkou prý přišla na konci roku společnost Slimbook a vývojáři byli nadšeni představou zařízení, ve kterém je dobře sladěný hardware, operační systém i desktopové prostředí.
Soukromí od prvního startu, bezpečnost pro všechny uživatele a produktivita na prvním místě. Stroj pro tvůrce.
Počítač je k dispozici ve dvou konfiguracích, ta levnější se jmenuje KDE Slimbook i5 a její cena začíná na 729 eurech (přibližně 20 000 Kč) a nabízí následující hardwarovou konfiguraci:
- Procesor Intel i5–6200U @ 2,3 GHz
- Intel Graphics HD 520
- 4 GB, 8 GB nebo 16 GB RAM
- 120GB SSD (vyměnitelné, mSATA)
Dražší varianta se pak jednoduše jmenuje KDE Slimbook i7 a její cena začíná na 849 eurech (přibližně 23 000 Kč). Parametry jsou téměř shodné, liší se jen v použitém procesoru, kterým je Intel i7–6500U @ 2,5 GHz.
Notebooky mají klasický rozměr 13,3", jejich displej má rozlišení Full HD 1920×1080 px. Bohužel dostupné specifikace neříkají nic o použité technologii displeje, doufejme, že půjde o IPS. K dispozici je Bluetooth i Wi-Fi konektivita, která podle zvolené kartičky může umět i rychlý standard AC.
Hmotnost počítače je 1,36 kg a jeho rozměry jsou 33 × 22 × 1,8 cm. Notebook má na těle dva porty USB 3.0, mini-HDMI výstup pro video a slot na SD kartu. Podpora je deklarována už na podsvícené klávesnici, kde se vedle loga Windows nachází také Tux.
Počítače KDE Slimbook je nyní možné předobjednávat na webu výrobce, dostupné by měly být během března 2017. Pokud zvolíte nejvyšší parametry (16 GB RAM, 500GB SSD a AC kartičku), vyšplhá se cena na 1268 eur, tedy přibližně 35 000 Kč.