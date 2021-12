KDE ve znamení jednodušší obsluhy, digiKam slaví 20 let

digiKam slaví 20 let

Na Štědrý den 24. prosince 2001 byla vydána první veřejná verze toho, co dnes známe pod jménem digiKam. Verze 0.1 byla víceméně jen nástavbou nad Gphoto2, nyní o 20 let později je z ní možná nejkomplexnější, či přinejmenším nejzajímavější, nástroj na práci a správu digitálních (či digitalizovaných) fotografií, jak pro Linux, tak pro Windows či macOS. Autoři projektu tak děkují všem lidem z komunity kolem tohoto svobodného programu.

Nová verze digiKam 7.4.0

K tomu tu nádavkem máme dva dny staré vydání digiKam 7.4.0. V něm najdeme upravený samostatný editor Showfoto s vylepšenou navigací ve snímcích (pro dva módy zobrazení: folder a stack). Novinkou, která potěší všechny bez rozumně aktualizovaných distribučních repozitářů je sestavování AppImage na Mageie 7.1, kdy tento balíček dává lepší binární kompatibilitu se současnými linuxovými distribucemi.

Nový digiKam také nově používá frameworky Qt 5.15.2, KF5 5.84 a Exiv2 0.27.5 a verze pro macOS poběží i na vydání Monterrey. Tvůrci rovnou dodávají, že v plánech je přechod na Qt6 všude, kde to půjde standardní cestou (Qt závislosti již jsou téměř portovány a připraveny k použití). Na strojích Apple se plánuje kompilovat Universal Binary, aby program běžel na nových čipech M1 nativně (v tuto chvíli lze digiKam na Apple M1 slušně provozovat přes vrstvu Rosetta 2).

Interní RAW engine povýšil na Libraw snapshot 202110, což mimo jiné znamená podporu řady nových přístrojů a formátů (Sony Lossless compressed, Panasonic v6/12bit, DJI Mavic Air 2S, Fujifilm GFX 50S II + GFX 100S + X-E4, GoPro HERO9+10, Nikon Z fc, Panasonic GH5 Mark II, Pentax K3 Mark III, Olympus E-P7, Ricoh GR IIIx či Sony A1 + A7R-IIIA + A7R-IVA + ZV-E10 a také Canon EOS M50 Mark II).

Dále je k dispozici nový plugin pro export fotek jako Motion JPEG Stream, podpora lokální databáze náhledů, vylepšení v třídění obrázků dle kvality a mnohé další. Opravena je jako obvykle řada chyb.

GCompris 2.0 s novými aktivitami

Balík výukových programů GCompris povýšil na verzi 2.0. Tvůrci přidali několik nových aktivit a řadu starších vylepšili. Nové aktivity zahrnují například malou myšku, která funguje jako průvodce nejmenších dětí při prvních krocích v interakci s počítačem. Dále je zde tradiční africká hra Oware (lze hrát proti jinému hráči i proti počítači), kódování i dekódování cesty (absolutní i relativní), učení si kvalitám (kolik čeho), desítkovým číslům, pořadí čísel i znaků atd. – zkrátka pro rozvíjení těch základních kompetencí, jak k tomu směřujeme i v ČR.

Vylepšeny jsou aktivity jako analogová elektřina, programování bludiště, magický klobouk, sluneční soustava, geografické aktivity ad. GCompris je přeložen do 33 jazyků, z nichž 26 má překlad kompletní, 7 částečný (čestina a slovenština chybí, byť namluvení do češtiny je k dispozici). GCompris je k dispozici jak pro velké operační systémy (Linux, Windows, macOS), tak pro Android či pro stroje rodiny Raspberry Pi.

G'MIC 3.0.0 s novými filtry

Na světě je i nová velká verze balíku GREYC's Magic for Image Computing. Přehled novinek shrnuje David Tschumperle. Najdeme zde například nový filtr Repair/Denoise, který využívá odšumovací algoritmus na bázi neuronových sítí, jde mimochodem o první filtr v balíku využívající strojové učení. Další filtr Deformations/Breaks (podobný dřívějšímu Deformations/Crease) vznikl na žádost známého grafika Davida Revoye.

Balík G’MIC-Qt odteď v základu obsahuje i všechny komunitní filtry, ne jen výchozí sadu ze standardní knihovny. Filtr Colors/Chromatic Aberrations byl od základu přepsán, nabízí podrobnější nastavení a více typů chromatických aberací. Opravena je pak řada chyb v programu.

ReactOS 0.4.14 pokračuje s portací na NEC PC-9800 a Xbox

Nová verze operačního systému ReactOS, snažícího se o otevřenou implementaci Windows někde na úrovni verzí 2000/XP, je tu. Tvůrci zapracovali na opravách FreeLoaderu i samotného jádra OS, vylepšeních Shellu, podpoře NetKVM VirtIO i již zmíněných portech pro původní Xbox (používal CPU typu Pentium III) a staré dobré stroje NEC PC-9800.

Podrobnosti této verze shrnuje oznámení na domovském webu projektu, z něj snad ještě doplňme sníženou spotřebu paměti či aktualizace některých komponenty (například Wine-Staging na úroveň 4.18 či aktualizace kořenových certifikátů). Detailní přehled změn je k dispozici na projektové Wiki.

Týden v KDE ve znamení jednodušší obsluhy

Skoro již tradičně nesmí chybět stručný přehled novinek v projektu desktopového prostředí KDE. Tentokrát potěší třeba neustálé měniče pozadí obrazovky, kdy lze nastavit obrázek jako wallpaper přímo z kontextového menu. Dále zde najdeme obligátní vylepšení podpory Waylandu.

Okular v případě, kdy pro digitální podpis dokumentu nemá validní certifikát, ihned varuje. Import fotek z fotoaparátu v Gwenview umí uživatele provést přidáním podpory daného přístroje, pokud chybí. Tam, kde je používáno systémové nastavení dvojkliku myši, lze nyní s kombinací Ctrl+dvojklik otevřít danou složku v novém panelu, se Shift+dvojklik pak v novém okně.

Discover umí instalovat aplikace z lokálně stažených flatpaků, přičemž v takovém případě uživatele upozorní, že seoučasně bude daný repozitář přidán do systému. A nakonec třeba doplňme, že dílčí nastavení škálování u jednotlivých obrazovek je nyní k vidění rovnou v konfiguraci displejů hned za rozlišením. To vše a mnoho oprav, které do KDE za poslední dny doputovaly, shrnuje již tradičně Nate Graham na svém blogu.