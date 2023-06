Klony RHEL jsou hrozbou, nejsme povinni jim to usnadňovat, říká Red Hat

Mike McGrath z Red Hatu reagoval na firemním webu na reakce z komunity týkající se nedávno oznámených změn v přístupu ke zdrojovému kódu Red Hat Enterprise Linuxu. Ty pobouřily část komunity a znovu se na přetřes dostaly některé body z licence GNU GPL a povinnost zveřejňovat zdrojové kódy odvozených děl.

Vice prezident oddělení Core Platforms Engineering ve společnosti Red Hat v nejnovějším článku na webu firmy vysvětluje, že společnost bude vždy vyvíjet svobodný software a v současné době platí tisíce vývojářů za jeho vývoj a opravy. Vždy budeme posílat náš kód do upstreamu a dodržovat licence open source, které naše produkty používají, včetně licence GPL.

Zdůrazňuje přitom roli Red Hatu jako tvůrce svobodného software, který odvádí spoustu práce prostřednictvím placených vývojářů. Nebereme jednoduše balíčky z upstreamu a nesestavujeme je. V Red Hatu tráví tisíce lidí čas psaním kódu, aby umožnili nové funkce, opravou chyb, integrací různých balíčků a následnou dlouhodobou podporou této práce – což naši zákazníci a partneři potřebují.





Podle jeho dalších slov celá současná situace vznikla proto, že se lidé často mýlí v tom, jak funguje svobodný software a zejména licence GNU GPL. Mám pocit, že velká část hněvu z našeho nedávného rozhodnutí kolem navazujících zdrojových kódů pochází buď od těch, kteří nechtějí platit za čas, úsilí a zdroje vynaložené na RHEL, nebo od těch, kteří jej chtějí přebalit pro svůj vlastní zisk.

V textu dále hájí pozici Red Hatu, jako společnosti, která investuje do dalšího rozvoje svobodného software a vytváří pro své klienty stabilní produkt s přidanou hodnotou. Dlouho byly všechny zdrojové balíčky dostupné veřejně, ale firma si před časem uvědomila, že pro ni není výhodné mít volně dostupný navazující klon. Obecně přijímaný postoj, že tyto bezplatné přestavby jsou jen trychtýřem, který chrlí odborníky na RHEL a mění se v prodeje, prostě není realitou. Kéž bychom žili v takovém světě, ale tak to ve skutečnosti není.





Mike McGrath pak přiznává, že tyto klony odčerpávají Red Hatu zákazníky. Je tu skupina uživatelů, z nichž mnozí patří k velkým nebo velmi velkým IT organizacím, kteří chtějí stabilitu, životní cyklus a hardwarový ekosystém RHEL, aniž by museli skutečně podporovat správce, inženýry, autory a mnoho dalších rolí, které jej vytvářejí. Tito uživatelé se také rozhodli nepoužívat některou z mnoha jiných linuxových distribucí.

Ve zdravém prostředí kolem open source by podle něj měly jít inovace a konkurence ruku v ruce, což ale neznamená, že spolu budou všechna řešení plně kompatibilní. Otevřeně přiznává, že jsou klony Red Hatu na obtíž a nic mu nepřinášejí. V konečném důsledku neshledáváme v klonech RHEL žádnou hodnotu a nejsme povinni přestavbářům nic usnadňovat; je to naše rozhodnutí.

Mike McGrath uznává, že Red Hat před lety zasáhl do dlouholeté tradice vývoje distribuce CentOS, což způsobilo v komunitě zmatek. Šli jsme nad rámec tradice a taková změna může způsobit zmatení. To se projevilo jako obvinění, že přecházíme na uzavřený zdrojový kód a že údajně porušujeme licenci GPL. Podle jeho slov je zdrojový repozitář pro CentOS Stream stále místem, kde jsou sestavovány nové verze RHEL, aby si je mohli všichni prohlédnout. Nazývat RHEL ‚uzavřeným zdrojovým kódem‘ je naprosto nepravdivé a nepřesné. CentOS Stream se pohybuje rychleji než RHEL, takže možná není v HEAD, ale kód tam je. Pokud ho nemůžete najít, je to chyba – dejte nám prosím vědět.

V textu dále upozorňuje na to, že firma nabízí omezené přístupy pro vývojáře zdarma, které je možné použít až pro 16 strojů. Zároveň existuje program zpřístupňující infrastrukturu projektům, které na ní chtějí stavět svůj software. Mohou ji používat jednotlivci pro svou vlastní práci a zákazníci RHEL pro práci svých zaměstnanců. RHEL for Open Source Infrastructure má umožnit projektům s otevřeným zdrojovým kódem (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jakkoli spojeny se společností Red Hat) přístup k bezplatnému systému RHEL pro jejich potřeby v oblasti infrastruktury a vývoje.

Vyzývá pak další organizace k otevřenému vývoji, protože v něm dokázal Red Hat uspět. Podle všech měřítek to Red Hat dokázal a já doufám, že mnoho open source společností uspěje stejně jako my. Sami se můžete rozhodnout, zda jsou pro vás klony cenné. Je na vás, zda jim to usnadníte, nebo ne.