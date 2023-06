Komplexní analýza problémů GNU GPL s obchodním modelem RHEL

Autor: Depositphotos

Bradley M. Kuhn na blogu Software Freedom Conservancy rozebírá nedávné změny v dostupnosti zdrojových kódů Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ve světle licence GPL:





„Právníci společnosti Red Hat zjevně zastávají názor, že tento obchodní model je v souladu s licencí GPL (ačkoli my si tím nejsme tak jisti), a to na základě toho, že žádné ustanovení dohod GPL nevyžaduje, aby subjekt udržoval obchodní vztah s jiným subjektem. Dále argumentovali tím, že takové obchodní vztahy lze ukončit na základě jakéhokoli chování – včetně uplatnění práv zaručených smlouvami GPL. Zda je tato analýza správná, je předmětem intenzivní diskuse a pravděpodobně pouze soudní spor, který by tuto konkrétní otázku zpochybnil, by přinesl definitivní odpověď na otázku, zda je toto nepříjemné chování podle GPL povoleno (nebo ne). V odborných kruzích se dodnes vedou debaty o tom, zda tento model sám o sobě neporušuje GPL. Není však pochyb o tom, že toto ustanovení není v duchu licence GPL. Obchodní model RHEL je nepřátelský, a krkolomný.“





Obsahuje také zajímavé informace o dvou údajných porušeních GPL, ke kterým došlo proto, že obchodní model společnosti je podle něj strukturován tak, že se příliš blíží nedodržování licence:

„Asi největším problémem nejasného obchodního modelu, který je na hranici GPL, je to, že může dojít a dochází k porušení licence – sebemenší drobná odchylka od obchodního modelu jasně porušuje GPL. Společnost Red Hat z doby před akvizicí IBM si zaslouží určitou pochvalu, protože SFC ví pouze o dvou zdokumentovaných případech porušení licencí GPL, ke kterým došlo od roku 2006 v souvislosti s obchodním modelem RHEL. Rozhodli jsme se podělit o některé obecné podrobnosti těchto porušení za účelem vysvětlení, kde může tento obchodní model tak snadno překročit hranici souladu s GPL.

V prvním případě se jedná o velkou společnost z žebříčku Fortune 500 (kterou nazveme Společnost A), která používala RHEL interně a vytvářela také produkty pro veřejnost založené na Linuxu, se rozhodla vytvořit produkt pro spotřebitele (který budeme nazývat Produkt P) založenou především na systému CentOS Linux. Produkt P obsahoval několik balíčků sestavených ze zdrojových kódů systému RHEL.

Společnost A nevyhledala ani nepožádovala o podporu nebo aktualizační služby pro tento samostatný produkt. Společnost Red Hat se později dozvěděla, že Produkt P obsahoval určitou část systému RHEL a společnost Red Hat požadovala licenční poplatky za tento produkt. Společnost Red Hat pohrozila, že zruší podporu a aktualizační služby pro produkt společnosti A interních serverů RHEL, pokud nebudou tyto licenční poplatky zaplaceny.

Vzhledem k tomu, že Společnost A byla silná a měla dobré právník, nepodlehla. Společnost A nakonec pokračovala (pokud je nám známo) jako zákazník RHEL pro své interní servery a pokračovala v prodeji produktů bez licenčních poplatků. Nicméně požadavek na licenční poplatky za distribuci je jasným porušením GPL, protože tento požadavek vytváří „další omezení“ práv udělených licencí GPL.

[…]

V dalším incidentu porušení jsme se dozvěděli, že společnost Red Hat v určité zemi mimo USA požadovala, aby každý zákazník, který snížil počet strojů RHEL v rámci servisní smlouvy se společností Red Hat, podepsal dodatečnou smlouvu. Tato dodatečná dohoda vynucovala, že zákazník odstranil všechny kopie RHEL v celé své organizaci kromě kopií RHEL, které měly aktuálně uzavřenou servisní smlouvu se společností Red Hat. Opět se jedná o „další omezení“ (dle GPL). Smlouvy GPL dávají každému neomezené právo vytvářet a uchovávat tolik kopií softwaru, kolik chce, a distributor softwaru pod licencí GPL nesmí po uživateli požadovat, aby potvrdil, že tyto legitimní, licencované kopie softwaru třetích stran pod licencí GPL smazal. Společnost SFC o tomto porušení informovala právní oddělení společnosti Red Hat a byli jsme ujištěni, že tato dodatečná dohoda již nebude v budoucnu zákazníkům společnosti Red Hat předkládána.“