Linux Mint vylepšuje podporu hardwaru, vzniká fork klasického frameworku GTK2

LinuxMint představil instalační médium s HWE
Tým Linux Mint zveřejnil svůj dubnový zpravodaj a oznámil plán vydat instalační média s podporou hardwaru (HWE), která zajistí aktuální podporu hardwaru. Nedávno vývojáři oznámili prodloužení vývojového cyklu a rozhodnutí nevydávat novou verzi až do Vánoc 2026. Aby vyřešili problémy s kompatibilitou se zbrusu novým hardwarem, rozhodli se začít vydávat aktualizované ISO obrazy s názvem HWE (Hardware Enablement).
Linux Mint 22.3 byl vydán v lednu s jádrem 6.14 a nyní byly vydány ISO obrazy HWE pro Linux Mint 22.3 s jádrem 6.17. V budoucnu budou vydávat ISO obrazy HWE pro nejnovější vydání vždy, když bude v balíčkové základně k dispozici novější jádro. Tyto ISO obrazy nejsou novými vydáními, ale jsou plně otestovány QA a považovány za stabilní.
Vývojář Devuan vytvořil fork GTK2
Jeden z vývojářů projektu Devuan vytvořil fork nástrojové sady GTK2. Zaměřuje se především na dlouhodobou kompatibilitu a stabilitu. Zachovává ABI kompatibilitu, takže stávající GTK2 aplikace mohou fungovat bez rekompilace, a nadále sází na prostředí X11 bez nuceného přechodu na Wayland. Aktualizace přináší modernizaci build systému, lepší kompatibilitu s aktuálními verzemi GCC a Clangu, opravy převzaté z různých linuxových distribucí i interní úpravy související s problémem roku 2038.
Vylepšen byl také GtkFileChooser s volitelným zobrazením ikon, přičemž zůstává zachován klasický vzhled, podpora témat, modulů i důraz na nízkou režii a svižnou odezvu systému. Ačkoli GTK2 již několik let není udržováno na úrovni upstreamu a z nejnovějších verzí některých distribucí bylo vyřazeno, tvořilo základ mnoha aplikací, z nichž ne všechny přešly na GTK3.
Valve zveřejnil nákresy Steam Controlleru
Společnost Valve zveřejnila nákresy ovladače Steam Controller a podložku Puck pod licencí Creative Commons. Pro všechny, kdo by jej chtěli hacknout nebo modifikovat, případně pro ně navrhnout nějaké příslušenství. Tento repozitář obsahuje CAD soubory vnějšího pláště (topologie povrchu) ovladače Steam Controller a podložky Steam Controller Puck, a to pod licencí Creative Commons.
Součástí je model STP a STL pro každý z těchto produktů a technický výkres s důležitými prvky a vymezenými oblastmi pro každý z nich. Podle vyjádření společnosti je Steam Controller váš a máte právo s ním nakládat, jak se vám zlíbí. Zároveň ale upozorňuje, že jakékoli poškození způsobené neodbornou manipulací nebude pokryto zárukou.
Tuxedo BM 15
Tuxedo Computers představil nový notebook Tuxedo BM 15, zaměřený na firemní nasazení a snadnou opravitelnost. Zařízení nabízí podporu SmartCard, 4G LTE a možnost výměny či upgradu klíčových komponent.
Notebook pohání procesor Intel Core i5 120U s grafikou Intel Iris Xe, doplněný až o 64 GB DDR5 RAM a až 8 TB NVMe PCIe 4.0 SSD úložiště. K dispozici je 15,6" matný Full HD displej se svítivostí 400 nitů a hmotnost pouze 1,8 kg. Výbava zahrnuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, HDMI, gigabitový Ethernet, čtečku SmartCard i podporu LTE přes modul Huawei ME936.
Výhodou je modulární konstrukce – uživatel může měnit RAM, SSD, LTE/Wi-Fi moduly, klávesnici i baterii bez ztráty záruky. Notebook je dodáván s Tuxedo OS, případně s Ubuntu 24.04 LTS. Cena základní konfigurace začíná na 965 eur (23400 korun) bez DPH, expedice odstartují na konci května 2026.
Nově vydáno
Kevin Lange oznámil vydání ToaruOS 2.3.0, nejnovější verze nezávisle vyvinutého operačního systému, který vznikl zcela od základů. Byla vydána nová verze distribuce Commodore OS Vision Linux 3.1, kde hlavním cílem je výrazné zmenšení velikosti ISO obrazu projektu. Projekt Grml, který vyvíjí distribuci založenou na Debianu, vydal Grml 2026.04. Společnost Genode oznámila vydání Sculpt OS 26–04, nejnovější verze vlastního open-source operačního systému pro PC, telefon PinePhone a notebook MNT Reform.