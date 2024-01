Konec Ulož.to, levná SSD, trápení Intelu, umělá inteligence a Raspberry Pi 5. Nejčtenější témata roku 2023

Konec Ulož.to v původní podobě

Ulož.to jako univerzální úložiště mnoha unikátních souborů na konci roku skončilo. S ním skončila i jedna éra českého internetu, která se vyznačovala prakticky nijak neomezeným sdílením autorsky chráněných děl v rozporu se zákonem. Ale také sdílením kultury.

Ať už si o obsahu válícím se na Ulož.to myslíte cokoli, bylo tam prakticky vše. Od videí pro dospělé vyžadujících potvrzení věku, přes rozhlasové pohádky z Českého rozhlasu až po prakticky všechny filmy a seriály, hudební alba a knihy, co kdy byly natočeny, vydány.

Nejsme připraveni na rychlý nástup umělé inteligence

Mladí lidé jsou extrémně rychlí a flexibilní v adaptování nových technologií do života. Generace před nimi jako první začlenila do svého života Google, iPhone i Myspace, půlgenerace po nich ve zlomku okamžiku migrovala na Facebook, Instagram a Whatsapp a o chviličku později začala trávit nekonečně hodiny na TikToku. Kdo si myslí, že ChatGPT ještě nepoužívají, je velmi naivní.





Kvůli technologiím postupně hloupneme a lenivíme, což nakonec vyústí v to, že mnoho z nás zřejmě bude v práci nahrazeno stroji. Sami programátoři si tak pod sebou vlastně podřezávají větev, protože velkou část jejich práce nakonec převezmou neuronové sítě.

Systémy jsou vytvořeny, ale lidská společnost nedozrála do fáze, aby je uměla správně používat, stejně jako tomu je se sociálními sítěmi. I nadále platí Asimovův smutný povzdech: Nejsmutnějším aspektem současného života je, že věda shromažďuje poznatky rychleji než společnost moudrost.





Intel už nemá výsadní postavení

Intel byl dlouhodobě dominantním hráčem na trhu s procesory pro osobní počítače, ale v posledních letech potýkal se zpožděním v technologickém vývoji. Konkurence, jako například AMD a TSMC, rychleji postupovala ve vývoji pokročilých výrobních procesů, což vedlo k tomu, že Intel ztratil svou pozici v čele průmyslu.

Intel se také potýkal s několika závažnými bezpečnostními problémy, které měly vážné důsledky a způsobily ztrátu důvěry u zákazníků. Konkurenční společnost AMD také začala získávat podíl na trhu se serverovými procesory. AMD přináší inovativní produkty, které nabízí konkurenceschopný výkon a energetickou efektivitu, což vedlo k tomu, že mnoho datových center a společností přešlo na procesory AMD.

Intel se snaží všemožně zachraňovat situaci a chce se prosadit například v oblasti superpočítačů. Nedávno spuštěný superpočítač Aurora byl ale nakonec zklamáním, protože se ho sice podařilo dotáhnout, ale vypadá to, jako by přišel o pět let později.

Intel se v posledních letech potýkal s řadou problémů a ztrátami, které zasáhly jeho pozici na trhu. Důsledkem těchto problémů je, že společnost již nemůže snadno dohnat ztracené pozice.

SSD neustále zlevňují

SSD (Solid State Drives) jsou velice populárními a rozšířenými, přičemž jejich cena neustále klesá a výkon stoupá. Jednou z nejvýraznějších výhod SSD oproti HDD je jejich rychlost. SSD disky umožňují mnohem rychlejší přístup k datům a vyšší rychlosti čtení a zápisu, což vede k výrazně zrychleným dobám načítání a spouštění aplikací.

Nicméně, i přestože SSD mají mnoho výhod, klasické rotační disky stále naleznou své nezastupitelné místo v některých situacích. Významnou výhodou HDD je jejich kapacita na gigabajty za cenu nižší než u SSD. To je klíčové pro ty, kteří potřebují velký a levný úložný prostor pro archivaci nebo ukládání velkých souborů, jako jsou filmy, hudba nebo fotky.

Pro běžného uživatele je ale SSD velmi vhodné a při ceně zhruba tisíc korun za terabajt jde o jednoznačnou volbu. Navíc většině uživatelů dnes několik jednotek terabajtů bez problémů stačí, protože už obvykle nepotřebují ukládat nijak dramatické objemy dat. Pokud ano, stále je možné sáhnout po rotaci.

Google válčí s blokátory reklam

Google vyhlásil válku adblockerům a úpravami kódu YouTube vynucuje buď vypnutí blokace, nebo placení prémiové verze. Uživatelé jsou rozladěni agresivní reklamou a hledají způsoby, jak ji zablokovat. Google zase potřebuje svou obří službu nějak financovat a rád by z diváků udělal platící zákazníky.

Hlavní problém ale spočívá v tom, že YouTube nemá na internetu dostatečně silnou konkurenci a jeho vlastník třímá velikou moc. Google ovládá jak službu (YouTube), tak trh prohlížečů (Chrome), tak reklamní trh (Adsense). Svět, potažmo USA, nechal vyrůst Google od obřích rozměrů, kdy vládne a drží většinové postavení na všech aspektech trhu a může si tedy s uživateli dělat, co chce.

Výsledkem tak je obrovská asymetrie a tlak na uživatele, kteří jsou navíc pronásledováni podvodnými reklamami, které firma odmítá řešit a odstraňovat.

Raspberry Pi 5 je venku

Pět let čekání skončilo a nadace Raspberry Pi Foundation představila pátou generaci svého jednodeskového počítače. Nabízí výkonnější CPU i GPU, sběrnici PCIe 2.0, lepší práci s displeji i kamerami a podporu připojení SSD.

Tvůrci vyslyšeli řadu nářků komunity a se zajímavými technickými inovacemi odpadne spousta výtek směřovaných dříve na jednodeskové počítače Raspberry Pi. Navyšuje se znatelně i výkon, který je až trojnásobný proti předchozí generaci. Cena přitom zůstává stejně příznivá.