Týden v KDE: lépe animovaný KRunner
Vysloveně novinek je tento týden v KDE minimum, jde spíše o různá vylepšení a opravy chyb. Tak předně se zbavme toho, co je pro našince celkem nepodstatné (krom univerzitních studentů příslušných oborů): přibyla podpora zobrazování různých znaků v sw klávesnici pro jazyk japonský, čínský a korejský. Objeví se v Plasmě 6.9.
Plasma 6.8.4 přinese v rámci zmíněných vylepšení například řešení problému s poblikávajícím a poskakujícím dialogem KRunneru ve chvíli, kdy se objevuje, widget sítí už nebude nabízet připojení k Wi-Fi pomocí QR kódu na systémech, kde není přítomen Wi-Fi adaptér.
Plasma 6.9 přinese vylepšený dialog přístupnosti v nastavení systému, přesunutí správy písem do samostatné aplikace (zdá se, že to je lepší uspořádání, než když jde o položku v Nastavení systému), konzistentnější zvýraznění různých typů widgetů (panel, systémová lišta). Synchronizace nastavení Plasmy do Plasma Login Manageru nyní zahrnuje i nastavení nočního světla.
Zmínění hodné opravy tento týden zahrnují trojici věcí ještě v rámci Plasmy 6.6.8, deset oprav míří do Plasmy 6.8.4, s šesticí oprav pak přijde na svět budoucí Plasma 6.9. Pro verzi 6.6.8 je také oprav jeden memory leak týkající se stránky pro nastavení displeje v systémových nastaveních, několik dílčích vylepšení zvyšujících svižnost desktopu pak tvůrci vkládají do budoucí verze 6.9.
Týden v GNOME: indikace činnosti disků
Aktuální 275. přehled novinek v projektu desktopového prostředí GNOME rovnou skáče na aplikace třetích stran, čili na gnomácké frontě byl ještě větší klid, než obvykle – zmíněno je pouze vylepšení Map o zobrazování OpenLocationCodes a drobnost v GLib.
Vypíchnuta je nová verze Whisp v1.7.0, Auto Paste Modules vylepšenou podporou pro mobilní zařízení, dále správce připojení RustConn 0.25 přidávající třeba AVC444 pro RDP, další GTK/libadwaita aplikace, konkrétně Timezones, nové vydání ryze mobilního Wayland shellu Phosh 0.59. Z rozšíření Shellu je tu třeba Harddisk LED NG, zobrazující aktivitu disků, včetně IO rychlosti a LED činnosti.
FFmpeg 9.1: vylepšení nejen pro DVD či AAC
Výrazně vylepšený kodér do formátu AAC, to je jedna z novinek FFmpegu 9.1. Do projektu dále přibyl APV Vulkan kodér, MVR demuxer, podpora dekódování a demuxování DVD-Audio LPCM, interpolační filtr s Nvidia optical flow (
vf_fruc_vulkan), podpora data partitioningu pro H.264, dekodér Panasonic RW2, podpora kódování xHE-AAC s pomocí
libfdk-xhe-aac, plus přibyla podpora D3D12 DirectML zero-copy inference s ONNX Runtime DNN backendem. Naopak zmizel
asf_o demuxer.
Libreboot po měsíci končí s anti-AI politikou
Jen měsíc vydržela politika projektu Libreboot zabraňující ve využívání AI pro příspěvky do projektu. Autor od ní upouští. LEah Rowe konstatuje, že současné věci v upstreamu a vše ostatní ukazují, že do této politiky by musely přibývat hromady výjimek a on nechce plout proti proudu. Anti-AI politice nadále věří, ale nebude ji vynucovat, ono to ani nejde. Jestli něco nesnáší, tak je to pokrytectví a protože sám nechce být pokrytcem, zákaz používání AI v projektu odstranil.
Podpora senzorů více desek Asus a ASRock v jádru Linux 7.5
Ve vývojové větvi jaderného subsystému hwmon přibyly patche implementující podporu senzorů pro další základní desky Asus a ASRock. Nadále de primárně o práci uživatelů, majitelů takových desek, kteří potvrdí, že podpora funguje i pro další odpovídající typ, nebo jde jen o malou úpravu kódu, výrobci sami toto typicky celkem ignorují.
Každopádně do ovladače ASUS-EC-Sensors míří podpora dalších modelů, konkrétně PRIME Z590-A, ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO a ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI. Na straně značky ASRock jde o modely vybavené čipem NCT6683, jeho ovladač v jádru je rozšířen o podporu modelů X600DC-ITX a B850 Steel Legend WiFi, pro těžařskou desku ASRock BC-250 pak přibývá podpora ovládání ventilátorů.
Pro produkty Lenovo je zde pak nově podpora dalších modelů využívajících řadič Nuvoton NCT6801D, informuje Phoronix.