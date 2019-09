 »   »  Librem 5 je na světě, Solaris 11 bude mít podporu až do roku 2034

Zatím ale není nutné rozbíjet prasátko, nedávno představený koncept telefonu Mi Mix Alpha nesoucí právě 108Mpix Bright HMX snímač od Samsungu bude z hlediska videa limitován na úrovni 6k/30fps. Je ale zajímavé sledovat, jak rychle se přibližuje moment, kdy běžný spotřebitel bude moci přicházet do styku s 8k videem (vlastní z telefonu, záznamy z Tokijské olympiády, dema na YouTube apod.), aniž by bylo možné říci, že zobrazovací zařízení pro 8k je běžnému spotřebiteli vůbec dosažitelné.

Dáme-li věci do kontextu problému Intelu s výrobními kapacitami a skutečností, že ani u Samsungu se výrobní linky neflákají, plyne z toho jediný závěr: roste množství vyráběných čipů a světové kapacity továren nestačí. Ostatně všichni jmenovaní velcí výrobci pokračují v budování nových továren, stejně jako třeba WD/Toshiba staví další výrobní linky na NAND flash paměti. To vše aby nám všechny ty facebooky a Instagramy běžely v iPhonech a Androidech zas o něco lépe.

Oracle Solaris 11 bude podporován ještě řadu let

Operační systém Solaris 11 je s námi už dlouhou řadu let a jelikož zatím nejsou náznaky, že by se blížil Solaris 12, Oracle ujišťuje, že Solaris 11 žije dál. V závislosti na variantě podpory mohou uživatelé počítat s obdobím podpory do doby 2031 až 2034. Do roku 2031 bude podpora realizována v rámci programu Oracle Premiere Support, poté do roku 2034 v rámci Oracle Extended Support. Otázkou tak zůstává, kdy, resp. zdali vůbec se ještě nějaká budoucí velká verze Solarisu objeví.

Wine 4.17 přidává podporu DXTn a Windows Script Runtime Library

Vývojová verze Wine 4.17 přináší na prvním místě novější verzi Mono enginu s rozličnými opravami. Dále je implementována podpora komprese textur DXTn a počáteční podpora Windows Script runtime library. Nově fungují i notifikace při změně XRandR zařízení, přibyla podpora generování RSA klíčů a stubless proxy na platformě ARM64. Mezi opravenými chybami se ta nejstarší nahlášená v říjnu 2010 týká hry Vampire: The Masquerade – Bloodlines, fanoušky Civilizace 4 (s dabingem od Leonarda Nimoye) zase třeba vyřešená chyba vedoucí k pádu hry kvůli neošetřené výjimce.

AV1 encoder Intelu s dalšími optimalizacemi výkonu

Další optimalizace pro procesory s instrukčními sadami AVX2/AVX512 přináší nová verze kompresního nástroje pro video formát AV1, Intel SVT-AV1 0.7. Kromě zvýšení výkonu přináší nová verze také „thread-safe“ alokaci zdrojů, resource allocation, compound motion prediction a některá další vylepšení. V rámci dekodéru přibyla například podpora post-processing filtrů či specificky přímo emulace filmového zrna (což je věc, která se u AV1 – stejně jako H.265 – poměrně dost hodí). Více podrobností je k dispozici na GitHubu projektu.

Linuxové příkazy mohou ve Windows 10 fungovat rovnou v PowerShellu

Windows Subsystem for Linux byl krok první, možnost volat linuxové příkazy z PowerShellu s prefixem wsl krok druhý a nyní Mike Battista z Microsoftu ukazuje krok třetí a možná i víceméně finální. Tento vývojář předvedl bezešvou integraci linuxových příkazů přímo v PowerShellu, takže ač jde stále o propojení skrze více subsystémů, navenek mohou linuxoví administrátoři teoreticky provozovat svoji „magii“ rovnou z příkazové řádky ve Windows 10 (myšlen PowerShell).

Podrobnosti shrnuje Mike ve svém blogpostu, ve stručnosti jde o funkční wrappery v PowerShellu,. vše nyní hostuje na GitHubu jako PowerShell WSL Interop. Uvidíme, kam se věc dále vyvine v nadcházejících letech. Osobně již ±10 let tvrdím, že Microsoft Windows jednoho dne budou jen jednou z linuxových distribucí. Možná za několik let si běžný administrátor při sezení v PowerShellu třeba v kombinaci se stále populárnějším Visual Studio Code řekne, že vlastně už moc nevidí rozdíl oproti Linuxu, že už Microsoftu zbývá už jen vyměnit to jádro OS. A v Microsoftu si řeknou, proč platit tisíce vývojářů, kteří tvoří něco, co je v lepší kvalitě k dispozici zdarma v jednom otevřeném projektu. No a pak bychom místo MS Windows mohli hovořit o MS GNU/Linux. Tedy pardon, MS GNU/systemd.