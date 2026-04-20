Linux Mint prodlužuje vývojový cyklus, APT zavádí funkci vrácení změn

Linux Mint přejde na delší vývojový cyklus
Projekt Linux Mint oznámil, že od verze 23 přejde na delší vývojový cyklus, aby se mohl více zaměřit na opravy chyb a vylepšení desktopu. Vydání Linux Mint 23 se očekává v prosinci 2026, bude založeno na Ubuntu 26.04 LTS a poběží na jádře Linux 7.0.
Novinkou bude také instalátor převzatý z LMDE, který nahradí dosavadní Ubiquity a nabídne širší podporu instalací (OEM, BIOS/EFI, Secure Boot či LVM/LUKS). Vývojáři zároveň zvažují podobu vydávacího modelu a plánují vedle betaverze i alfa verzi. Práce na ní už začaly a zahrnují například prostředí Cinnamon 6.7-unstable s novým spořičem obrazovky pro Wayland.
Kódové označení Linux Mint 23 zatím nebylo stanoveno, ale vývojáři už potvrzují, že delší vývojový cyklus přináší výhody, zejména větší důraz na desktop, nástroje a aplikace.
APT v Debianu zavádí funkci vrácení změn
Projekt Debian (a jeho odvozené distribuce) využívá ke správě klasických balíčků Deb správce balíčků APT. Nástroj APT prošel významnou aktualizací a verze 3.2 nyní zahrnuje funkce vrácení zpět, zrušení a opakování. APT 3.2 je nyní nejnovější stabilní verzí správce balíčků Debianu.
Hlavním vylepšením je rozšířená funkce historie, která zavádí několik nových příkazů:
- apt history-rollback – vrátí změny balíčku zpět k dřívější transakci
- apt history-list – zobrazí seznam předchozích transakcí s balíčky
- apt history-info – zobrazí podrobné informace o konkrétní transakci
- apt history-undo – zruší konkrétní transakci
- apt history-redo – zopakuje dříve zrušenou transakci
Kompletní seznam nedávných změn ve správci balíčků APT najdete v changelogu tohoto nástroje.
AlmaLinux Kitten 10 přidává podporu i686 userspace
AlmaLinux Kitten 10 přináší podporu i686 userspace v podobě 32bitových repozitářů a kontejnerových obrazů pro linux/386, avšak bez plné 32bitové instalace. Novinka cílí hlavně na vývojáře a firmy využívající starší software či specifické CI a kontejnerové scénáře. Pro většinu uživatelů standardního 64bitového AlmaLinuxu má tato změna minimální dopad.
Pro vývojáře, dodavatele a podnikové prostředí závislé na starším 32bitovém softwaru však představuje podporované řešení bez nutnosti návratu k plnému 32bitovému systému. Stejný model se chystá i pro stabilní AlmaLinux 10, který má být podporován až do roku 2035.
FreeBSD spouští testování notebooků
Projekt FreeBSD spouští iniciativu Laptop Integration Testing, která má zlepšit podporu notebooků pomocí systematického testování v reálných scénářích. Do testování se může zapojit i komunita. Nástroj automaticky zjistí funkčnost hardwaru a odešle anonymizované výsledky do veřejné databáze kompatibility. Cílem je vytvořit přehlednou matici podporovaných zařízení a dlouhodobě zlepšovat fungování FreeBSD na různých noteboocích. Na základě tohoto projektu už vznikla stránka FreeBSD Laptop Compatibility.
Nově vydáno
Rubén Rodríguez oznámil vydání Trisquel GNU/Linux 12.0, významné aktualizace svobodné distribuce určené pro domácí uživatele, malé podniky a vzdělávací instituce. HAOS, nezávisle vyvinutý operační systém založený na Linuxu, který je optimalizován pro provoz aplikace Home Assistant, vyšel ve verzi 17.2. Projekt Deepin, který vyvíjí distribuci založenou na Debianu s vlastním grafickým prostředím Deepin Desktop Environment, oznámil vydání verze deepin 25.1.0. MODOS, minimalistická linuxová distribuce s pracovním prostředím Cinnamon, která vychází ze stabilní větve Debianu je k dispozici ve verzi s číslem 13.