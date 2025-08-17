Linux opravuje propad výkonu s GPU Intel, LibreOffic řeší chráněná písma v dokumentech

Týden v KDE: málo novinek, hlavně ladění Plasmy 6.5.0
Uplynulý týden se vývojáři projektu KDE soustředili hlavně na opravování nahlášených chyb před vydáním Plasmy 6.5.0. Je tak méně novinek, o to více oprav. Zajímavým důsledkem je nárůst počtu chyb s vysokou prioritou řešení, protože tyto věci se podařilo najít během cíleného hledání takových chyb. Nate Graham na úvod přehledu tohoto týdne konstatuje, že to je naopak pozitivní, protože v minulosti se takové problémy objevovaly až po vydání nové verze a trávilo se s nimi o to více času.
Těch pár vylepšení míří pochopitelně do Plasma 6.5.0. Například zvukové téma Ocean má sníženu hlasitosti, bylo příliš hlučné a při vysokých hlasitostech docházelo k přebuzení. Plasma pak nově dává notifikaci při připojeni zařízení – dělalo se to pro znevýhodněné uživatele, ale ukazuje se, že je to šikovné i pro řešení chyb se zařízeními. Nate dodává, že si dali záležet, aby tyto notifikace nebyly obtěžující, navíc je samozřejmě lze zcela vypnout a vrátit se čistě ke zvukovému upozornění, nebo vypnout jakékoli upozornění uživatele. GTK téma Adwaita se konečně ukazuje pod svým jménem, nikoli jen jako „výchozí“. Spousta vylepšení je v Nastavení systému u Flatpaků, a to v přístupnosti. Pár dalších novinek míří do KDE Frameworks 6.18 a další najdeme v KDE Gear 25.12.0 – například předávání aktivačních tokenů tam a zpět u Konsole a Kate.
Několik opravených chyb je v aktualizační větvi Plasmy 6.4.5, s opravami v Plasmě 6.5.0 je to zhruba 15 řešených problémů. Plasma 6.4.5 má také opraven výkonnostní problém, kdy mohlo za určitých okolností docházet k lagování KWin, když uživatel měnil jas na laptopu s CPU Intel z rodin Tiger Lake a vyšší (11. generace Core). Frameworks 6.18 dostávají několik vylepšení využití paměti a zvýšení výkonu pro Kirigami aplikace. Opět rychlejší je i subsystém náhledů, a to skrze Plasma a KDE aplikace.
Týden v GNOME #212: nejen oslava 28 let projektu
Dne 15. srpna 1997 oznámil Miguel de Icaza start projektu GNOME na mailing listu GTK. O 28 let později je pan zakladatel dávno někde jinde, ale GNOME se má čile k světu. Nadále ale sleduje cíl nabídnout kompletní sadu uživatelsky přívětivých aplikací a desktopových nástrojů kompletně na bázi svobodného softwaru. Tento týden tedy GNOME slaví.
Slaví mimo jiné tím, že byla začleněna další část Rust portu nástroje GNOME Disks, konkrétně dialog pro obnovení. Slaví také knihovnou libadwaita, která začleňuje podporu CSS media queries, kterou minulý týden dostalo GTK. Slaví také Mapy s novými dálničními popisky ve vyskakovacích bublinách u ikonek dálnic. Slaví také několik aplikací mimo GNOME, například nové Sudoku 1.1.2 s přechodem na GTK4 / libadwaita či ALT Linux / ALT GNOME s nový nástrojem pro kontrolní součty, Hashsum, opět postaveném na GTK4 / libadwaita.
Vývojová verze Wine 10.13
Po měsíci tu máme novou verzi Wine, což znamená, že se sešlo více opravených chyb, konkrétně 32 hlášení je uzavřeno. Z novinek tvůrci nasadili novou záložku pro konfiguraci Windows.Gaming.Input v Panelu Joystick Control Panel. Dále přibyla podpora algoritmů ECDSA_P521 a ECDH_P521 v rámci BCrypt, je hotova podpora OpenGL WoW64, nadále se pracuje na podpoře Windows Runtime metadat ve WIDL. Nejstarší uzavřená chyba si počkala od února 2010, nejrychleji uzavřená od minulého týdne. Řešeny jsou chyby běhu některých her. Více v přehledu na domovském webu projektu.
LibreOffice si lépe poradí s dokumenty s chráněnými písmy
Dokumenty, které obsahují embedded písma s nějakou omezující licencí, nefungjí v LibreOffice po léta správně. To se s LibreOffice 26.2 změní, hlásí The Document Foundation. Uživateli nyní není poskytována informace, že se dokument nenačte, kvůli omezení v podobě nedostupnosti písma na daném počítači.
Na stole je tedy návrh na implementaci infolišty, která bude uživatele informovat v duchu toho, že „některá písma vložená v dokumentu nebylo možné načíst z důvodu omezujících licenčních práv“. Uživateli se tak otevře dokument pouze pro čtení a bude mít možnost daná písma zahodit a dokument otevřít pro úpravy, nebo jej mít jen pro čtení. Při novém uložení dokumentu na PC bez těchto omezených písem – kdy se považuje, že na ně uživatel nemá licenci – budou tato písma z dokumentu vyhozena (nevyslovená myšlenka říká, že budou nahrazena nějakým odpovídajícím / výchozím písmem).
Linux 6.16.1 opravuje propady výkonu s GPU Intel, dosahovaly až 30 %
V pátek vyšly nové verze linuxového jádra, Linux 6.16.1 a Linux 6.15.10. Pro GPU Intel běžící přes ovladač i915 přinášejí opravu výkonnostní regrese, která vedla ke snížení výkonu až téměř o třetinu. Chyb tohoto typu bylo v posledních týdnech hlášeno vícero a vývojáři se jim, navzdory probíhajícím vlnám propouštění v Intelu, věnovali.
Nynější oprava řeší problém s nevhodnou velikosti alokovaných dat pro tmpfs, což bylo mimo možnosti i915 a docházelo k problémům s alokací vedoucím k propadům výkonu. Očekává se, že oprava bude backportována do relevantních starších jader až po Linux 6.12, úprava je už také v Gitu pro budoucí Linux 6.17.