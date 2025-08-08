Linuxové jádro 6.17 s opravami pro souborové systémy, od HFS po exFAT a Btrfs

Rychle začleněné změny pro F2FS, ticho kolem Bcachefs
F2FS, neboli Flash-Friendly File-System, dostal v rámci prací na budoucí verzi jádra Linux 6.17 další patche. Linus tento pull request rychle, během pár hodin zpracoval, F2FS tak má na cestě do jádra mimo jiné podporu nového efektivnějšího mount API, přidává sysfs nodes pro F2FS GC / ZUFS, vylepšuje výkon NAT entry cache či přináší rozličné opravy.
Mezitím u Bcachefs je to jiný příběh. Patche pro jádro 6.17 byly zaslány (nemáme zprávu, že by Kent Overstreet byl tentokrát „na někoho hrubý“), na pull request ale už několik dní sedá prach. Víme, že naposledy Linus tuto věc komentoval ve stylu, že se cesty možná rozejdou . Phoronix dodává, že Linus za uplynulý týden začlenil, nebo minimálně okomentoval prakticky všechny pull requesty, takže je otázka, jak to s Bcachefs opravdu bude. Linus v tuto chvíli cestuje po EU, takže tomu dejme čas.
Bcachefs v Linuxu 6.18 už bez experimentální vlaječky (nebo vůbec?)
Pokud Bcachefs přežije a situace se nějak urovná, Kent Overstreet už pracuje na dalších věcech. Nedávno uvedl, že při procházení bug trackeru už toho moc není, a tak pro Linux 6.18 už počítá s tím, že Bcachefs nebude experimentální. Ale abychom se ještě jednou vrátili k Linusovi výše, hodí se zde známý citát, „chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech“.
Opravy pro Apple HFS/HFS+
Do Linuxu 6.17 míří i patche opravující funkcionalitu ovladače souborových systémů Apple HFS / HFS+. Zdá se tedy, že osud těchto starých souborových systémů, nad nimiž před časem visel Damoklův meč, ještě není v Linuxu završen. V aktuálním pull request informuje vývojář Viacheslav Dubeyko o změnách, které zahrnují vedle oprav i čištění kódu, nicméně práce je i nadále dost.
Rychlá oprava pro Btrfs mířící do Linuxu 6.15, stejně jako 6.17
Poslední verze jader jsou postiženy chybou v Btrfs vedoucí k poškození log tree. Množících se hlášení o poškození v log tree si před časem všiml Peter Jung z CachyOS, nicméně podle všeho bylo možné tyto chyby opravovat. Sama oprava pro Btrfs se už nachází v pull requestu, který do jádra posílá David Štěrba a která míří jak do jádra řady 6.15 (chyba se objevila v 6.15.3), tak bude začleněna i do novějších verzí, tedy včetně Linuxu 6.17. Podrobnosti shrnuje vývojář Filipe Manana ze SUSE, který za opravou stojí.
Oprava pro pomalý náhodný zápis na exFAT
Souborový systém exFAT dostane s Linuxem 6.17 opravu řešící výkonnostní regresi při náhodném zápisu na oddíly tohoto typu. Mimochodem, exFAT má v tuto chvíli v začleňovacím oknu pro Linux 6.17 „jen“ dva patche, ale oba významné.
Výkonnostní regresi způsobovala chyba v nakládání s příznakem
fdatasync. Pro standardní 64GB SDXC kartu zaznamenal vývojář Zhengxu Zhang ze společnosti Unisoc nárůst rychlosti náhodného zápisu z 3,5 na 7,0 MB/s po aplikaci opravy řešící chybu objevivší se v jádru s jedním z dřívějších patchů. Druhý patch pak řeší problém s nekonečnou smyčkou, do které se mohl systém dostat v důsledku poškozeného souborového systému exFAT.
Další vylepšení podpory jazyka Rust v Linuxu 6.17
Hlavní balík změn podpory jazyka Rust v linuxovém jádru zaslal Miguel Ojeda do vývojové větve pro Linux 6.17. Najdeme zde novou sadu Clippy lints zvětšující počet Rust crates pro linuxové jádro. Do souboru MAINTAINERS přibyla další jména lidí, kteří kontrolují vyvíjený kód. Do kernel crate míří nový modul „bug“, makro „warn_on!“, podpora funkcí „bit“ a „genmask“ v modulu bits a různá další vylepšení. Vylepšena je v několika oblastech i obecná podpora pro tvorbu ovladačů („CoreInternal“ device context atd.), podpora ACPI device ID, nové DMA vlastnosti, nové I/O abstrakce.
Phoronix dále připomíná, že další věci kolem Rustu se dějí i v jiných oblastech jádra, třeba kolem prací na next-gen otevřeném ovladači pro grafické karty Nvidia, v Rustu psaném ovladači Nova.
Intel Xe odteď vyžaduje 4k page size
Vedle věcí jako aktivace podpory Xe3 iGPU pro generaci procesorů Panther Lake, SR-IOV pro GPU současné řady Battlemage, příprav na více GPU v systému a dalších mění Intel požadavek na velikost stránky (page size) v Linuxu pro svůj nový ovladač Xe. Odteď nebude pracovat s jinou velikostí než 4k.
Ale popořadě: ve výchozím nastavení už bude aktivní mód SR-IOV PF zapínající Physical Function (PF) pro Single Root I/O Virtualization (SR-IOV). Jde o práce pro Panther Lake a Battlemage. Intelu to už ve vývoji nějakou dobu funguje v rámci CI. Další novinkou je, že ovladač bude označen za BROKEN pro jiné velikosti stránky než 4 kB, což může být problém primárně pro ARM, kde se používají velikosti jako 16 kB a 64 kB (případně čínskou architekturu LoongArch či POWER s většími velikostmi).
Jde o řešení pro situace, kdy bylo doteď možné sestavit ovladač i na těchto nepodporovaných konfiguracích, což vedlo k problémům. Patche jsou rovnou nastaveny k backportování do starších jader až po Linux 6.8. V pull requestu vysvětluje Rodrigo Vivi, že tedy nastavují 4k napevno a neopravují běh pro ARM, ale pracuje se na tom.