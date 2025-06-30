Root.cz  »  Souborové systémy  »  Bcachefs nebude už v jádře 6.17?

Bcachefs nebude už v jádře 6.17?

Jan Fikar
30. 6. 2025
Rozbitý HDD pevný disk Autor: Depositphotos

Bcachefs je COW (copy-on-write) souborový systém a v linuxovém jádře je od verze 6.7. V minulosti již měl Kent Overstreet problémy s Linusem Torvaldsem a loni v říjnu dostal ultimátum. Další problémy se objevily v lednu letošního roku.

Posledním problémem bylo, že Kent chtěl zařadit novou funkci journal_rewind mimo oficiální okno určené na nové funkce přímo do 6.16-RC. Normálně se do RC přijímají jen opravy chyb a ne nové funkce, aby se zabránilo rozbití kódu. Kent říkal, že nová funkce je důležitá při záchraně dat a že v minulosti XFS i Btrfs posílaly věci zabraňující ztrátě dat do RC.

To bylo v diskusi uvedeno na správnou míru. Linus nakonec sice novou funkci do 6.16-rc4 zařadil (toto jádro vyšlo včera), ale napsal, že si myslí, že se v 6.17 s Bcachefs rozloučí. Tak uvidíme, jestli se tak opravdu stane.

(zdroj: phoronix, slashdot)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

